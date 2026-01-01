Nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở để xây dựng các website bán hàng B2C và B2B hiện đại, có khả năng mở rộng.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Shopware
Shopware là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở được xây dựng trên PHP và Symfony, được thiết kế dành cho các nhà bán hàng mong muốn sự linh hoạt, hiệu suất và quyền sở hữu hoàn toàn cửa hàng trực tuyến của họ. Kiến trúc API-first, khả năng headless và Rule Builder của nó làm cho nó phù hợp như nhau cho các thương hiệu bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhanh chóng và các danh mục B2B phức tạp với định giá tùy chỉnh, phân khúc và quy trình làm việc.
Tự host Shopware trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu khách hàng, đơn hàng và tích hợp thanh toán dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí trên mỗi đơn hàng và không bị khóa nền tảng. Mẫu này tích hợp Shopware với MariaDB, Redis cho bộ nhớ đệm và phiên, cùng OpenSearch để khám phá sản phẩm nhanh chóng, mang đến cho bạn một ngăn xếp kiểu sản xuất sẵn sàng cho lưu lượng truy cập thực.
Các tính năng chính của Shopware
Headless và API-first
Store API và Admin API cho phép bạn xây dựng các cửa hàng tùy chỉnh và tích hợp trong bất kỳ framework nào trong khi vẫn giữ Shopware làm công cụ thương mại.
Trình tạo quy tắc
Cấu hình giá động, khuyến mãi, phương thức vận chuyển và tùy chọn thanh toán dựa trên giỏ hàng, khách hàng hoặc ngữ cảnh — mà không cần viết mã.
Trải nghiệm mua sắm trực quan
Bố cục kéo và thả và các khối CMS cho phép các nhà bán lẻ xây dựng các trang danh mục và trang đích được tùy chỉnh theo các chiến dịch và phân khúc khách hàng.
Tính năng B2B tích hợp
Giá cả tùy chỉnh cho khách hàng, quy trình báo giá, quản lý nhân viên và đặt hàng số lượng lớn hỗ trợ các giao dịch bán hàng B2B phức tạp một cách tích hợp sẵn.
OpenSearch tìm kiếm sản phẩm
OpenSearch cung cấp khả năng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng, theo khía cạnh trên các danh mục lớn, với tính năng tinh chỉnh độ liên quan và các bộ lọc có khả năng mở rộng vượt xa tìm kiếm MySQL.
Tiện ích mở rộng và ứng dụng
Cửa hàng Shopware cung cấp hàng nghìn plugin và ứng dụng cho thanh toán, marketing, ERP và phân tích để mở rộng nền tảng khi bạn phát triển.
Tại sao lại chạy Shopware trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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