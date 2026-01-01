Shopware là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở được xây dựng trên PHP và Symfony, được thiết kế dành cho các nhà bán hàng mong muốn sự linh hoạt, hiệu suất và quyền sở hữu hoàn toàn cửa hàng trực tuyến của họ. Kiến trúc API-first, khả năng headless và Rule Builder của nó làm cho nó phù hợp như nhau cho các thương hiệu bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhanh chóng và các danh mục B2B phức tạp với định giá tùy chỉnh, phân khúc và quy trình làm việc.

Tự host Shopware trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu khách hàng, đơn hàng và tích hợp thanh toán dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí trên mỗi đơn hàng và không bị khóa nền tảng. Mẫu này tích hợp Shopware với MariaDB, Redis cho bộ nhớ đệm và phiên, cùng OpenSearch để khám phá sản phẩm nhanh chóng, mang đến cho bạn một ngăn xếp kiểu sản xuất sẵn sàng cho lưu lượng truy cập thực.