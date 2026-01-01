Triển khai TensorZero chỉ với một cú nhấp chuột.
Cổng LLMOps mã nguồn mở hợp nhất suy luận, khả năng quan sát, đánh giá và tối ưu hóa trên một nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi Rust.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TensorZero
TensorZero là một nền tảng LLMOps mã nguồn mở kết hợp cổng Rust hiệu suất cao với khả năng quan sát, đánh giá và quy trình tối ưu hóa tích hợp sẵn. Không giống như các bộ công cụ đa năng kết hợp proxy, tracer và pipeline tinh chỉnh, TensorZero coi mọi suy luận, tín hiệu phản hồi và lần chạy tối ưu hóa là một phần của một vòng lặp phản hồi duy nhất — biến lưu lượng truy cập sản xuất thành tập dữ liệu giúp cải thiện các lời nhắc, mô hình và quyết định định tuyến của bạn.
Tự host TensorZero trên VPS của riêng bạn giúp giữ các lời nhắc, dấu vết và dữ liệu phản hồi trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phụ phí cho mỗi cuộc gọi hoặc hạn ngạch token về khả năng quan sát. Kho lưu trữ ClickHouse đi kèm có thể mở rộng quy mô lên hàng triệu suy luận trong khi cổng kết nối proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock và hàng chục nhà cung cấp khác đằng sau một API tương thích OpenAI duy nhất.
Các tính năng chính của TensorZero
Gateway LLM hợp nhất
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM và hàng chục nhà cung cấp khác thông qua một API tương thích OpenAI duy nhất được viết bằng Rust hiệu suất cao.
Khả năng quan sát tích hợp
Mọi suy luận được tự động ghi lại vào ClickHouse với đầy đủ đầu vào, đầu ra, độ trễ và chi phí — không yêu cầu dịch vụ theo dõi riêng biệt.
Vòng lặp phản hồi sản xuất
Gắn phản hồi, đánh giá và chỉ số của người dùng vào bất kỳ suy luận nào để xây dựng tập dữ liệu được gắn nhãn, thúc đẩy tối ưu hóa lời nhắc và mô hình.
Tối ưu hóa tự động
Chạy các quy trình làm việc tích hợp để tinh chỉnh các mô hình, chắt lọc từ các mô hình lớn hơn và đánh giá các biến thể lời nhắc trực tiếp từ lưu lượng truy cập sản xuất của bạn.
Suy luận có cấu trúc
Định nghĩa schema, template và biến thể trong mã để các thay đổi prompt được lập phiên bản, an toàn kiểu và có thể định tuyến mà không cần triển khai lại ứng dụng của bạn.
Mã nguồn mở tự host
Được cấp phép Apache 2.0 và chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — dữ liệu lời nhắc, dấu vết và phản hồi của bạn không bao giờ rời khỏi VPS của bạn.
Tại sao lại chạy TensorZero trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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