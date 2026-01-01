Giảm giá lên đến 69% cho TensorZero

Triển khai TensorZero chỉ với một cú nhấp chuột.

Cổng LLMOps mã nguồn mở hợp nhất suy luận, khả năng quan sát, đánh giá và tối ưu hóa trên một nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi Rust.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TensorZero chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho TensorZero

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TensorZero

TensorZero là một nền tảng LLMOps mã nguồn mở kết hợp cổng Rust hiệu suất cao với khả năng quan sát, đánh giá và quy trình tối ưu hóa tích hợp sẵn. Không giống như các bộ công cụ đa năng kết hợp proxy, tracer và pipeline tinh chỉnh, TensorZero coi mọi suy luận, tín hiệu phản hồi và lần chạy tối ưu hóa là một phần của một vòng lặp phản hồi duy nhất — biến lưu lượng truy cập sản xuất thành tập dữ liệu giúp cải thiện các lời nhắc, mô hình và quyết định định tuyến của bạn.

Tự host TensorZero trên VPS của riêng bạn giúp giữ các lời nhắc, dấu vết và dữ liệu phản hồi trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phụ phí cho mỗi cuộc gọi hoặc hạn ngạch token về khả năng quan sát. Kho lưu trữ ClickHouse đi kèm có thể mở rộng quy mô lên hàng triệu suy luận trong khi cổng kết nối proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock và hàng chục nhà cung cấp khác đằng sau một API tương thích OpenAI duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TensorZero

Gateway LLM hợp nhất

Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM và hàng chục nhà cung cấp khác thông qua một API tương thích OpenAI duy nhất được viết bằng Rust hiệu suất cao.

Khả năng quan sát tích hợp

Mọi suy luận được tự động ghi lại vào ClickHouse với đầy đủ đầu vào, đầu ra, độ trễ và chi phí — không yêu cầu dịch vụ theo dõi riêng biệt.

Vòng lặp phản hồi sản xuất

Gắn phản hồi, đánh giá và chỉ số của người dùng vào bất kỳ suy luận nào để xây dựng tập dữ liệu được gắn nhãn, thúc đẩy tối ưu hóa lời nhắc và mô hình.

Tối ưu hóa tự động

Chạy các quy trình làm việc tích hợp để tinh chỉnh các mô hình, chắt lọc từ các mô hình lớn hơn và đánh giá các biến thể lời nhắc trực tiếp từ lưu lượng truy cập sản xuất của bạn.

Suy luận có cấu trúc

Định nghĩa schema, template và biến thể trong mã để các thay đổi prompt được lập phiên bản, an toàn kiểu và có thể định tuyến mà không cần triển khai lại ứng dụng của bạn.

Mã nguồn mở tự host

Được cấp phép Apache 2.0 và chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — dữ liệu lời nhắc, dấu vết và phản hồi của bạn không bao giờ rời khỏi VPS của bạn.

Tại sao lại chạy TensorZero trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

9router

9router

Proxy định tuyến API AI với tối ưu hóa token cho hơn 40 nhà cung cấp LLM

Chọn
Agent Zero

Agent Zero

Framework tác nhân AI mã nguồn mở với sự hợp tác đa tác nhân và bộ nhớ bền vững

Chọn
Dify

Dify

Nền tảng mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng LLM với RAG, tác nhân và quy trình làm việc

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.