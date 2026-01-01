TensorZero là một nền tảng LLMOps mã nguồn mở kết hợp cổng Rust hiệu suất cao với khả năng quan sát, đánh giá và quy trình tối ưu hóa tích hợp sẵn. Không giống như các bộ công cụ đa năng kết hợp proxy, tracer và pipeline tinh chỉnh, TensorZero coi mọi suy luận, tín hiệu phản hồi và lần chạy tối ưu hóa là một phần của một vòng lặp phản hồi duy nhất — biến lưu lượng truy cập sản xuất thành tập dữ liệu giúp cải thiện các lời nhắc, mô hình và quyết định định tuyến của bạn.

Tự host TensorZero trên VPS của riêng bạn giúp giữ các lời nhắc, dấu vết và dữ liệu phản hồi trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phụ phí cho mỗi cuộc gọi hoặc hạn ngạch token về khả năng quan sát. Kho lưu trữ ClickHouse đi kèm có thể mở rộng quy mô lên hàng triệu suy luận trong khi cổng kết nối proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock và hàng chục nhà cung cấp khác đằng sau một API tương thích OpenAI duy nhất.