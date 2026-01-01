Triển khai Harness với một nhấp.
Nền tảng phát triển toàn diện kết hợp Git hosting, quy trình CI/CD và môi trường dev trên đám mây trong một công cụ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Harness
Harness Open Source là một nền tảng DevOps toàn diện hợp nhất quản lý mã nguồn, các pipeline CI/CD tự động, môi trường phát triển được lưu trữ (Gitspaces) và các kho lưu trữ artifact thành một giải pháp duy nhất. Là sự phát triển của Drone CI, nó mở rộng vượt ra ngoài tích hợp liên tục để cung cấp một nền tảng phân phối phần mềm đầy đủ theo giấy phép Apache 2.0.
Tự host Harness trên VPS của bạn cung cấp cho bạn số phút build không giới hạn, lưu trữ artifact và thành viên nhóm với chi phí cố định, cùng với quyền sở hữu hoàn toàn mã nguồn và dữ liệu pipeline. Không throttling, không per-seat pricing và không vendor lock-in — chỉ là một nền tảng DevOps đầy đủ tính năng chạy trên phần cứng bạn kiểm soát.
Các tính năng chính của Harness
Tích hợp SCM
Lưu trữ các kho Git với quy trình làm việc đầy đủ cho commit, branch, merge và pull request, cùng với tính năng đánh giá mã, bảo vệ branch và quét bí mật.
CI/CD sẵn sàng cho sản xuất
Xây dựng, kiểm thử và triển khai bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào với các bước pipeline được container hóa, hàng trăm mẫu có thể tái sử dụng và di chuyển chỉ với một cú nhấp chuột từ GitHub Actions, GitLab CI và CircleCI.
Gitspaces Môi trường phát triển
Cung cấp cho các nhà phát triển môi trường phát triển đám mây sẵn sàng tức thì, được cấu hình sẵn, có thể truy cập từ VS Code, JetBrains hoặc trình duyệt — loại bỏ hoàn toàn thời gian thiết lập.
Artifact Registry
Lưu trữ và proxy ảnh Docker, biểu đồ Helm và các gói tùy chỉnh trong một registry tích hợp sẵn với bộ nhớ đệm upstream để tăng tốc quá trình xây dựng và giảm các phụ thuộc bên ngoài.
Quét bảo mật
Tự động phát hiện các bí mật và lỗ hổng trong mã nguồn và các phần phụ thuộc trước khi chúng đến môi trường sản xuất, thực thi các cổng chất lượng như một phần của mỗi lần chạy pipeline.
Tại sao lại chạy Harness trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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