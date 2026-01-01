Syncthing là một công cụ đồng bộ hóa tệp tin phi tập trung liên tục đồng bộ hóa các tệp tin giữa các thiết bị của bạn mà không cần bất kỳ máy chủ trung tâm nào. Tất cả dữ liệu vẫn nằm trên các thiết bị của bạn và được truyền tải với mã hóa TLS và bảo mật chuyển tiếp hoàn hảo — không có bên trung gian đám mây, không yêu cầu tài khoản.

Tự host Syncthing trên một VPS tạo ra một nút đồng bộ hóa liên tục luôn trực tuyến 24/7, đảm bảo tất cả các thiết bị của bạn luôn được cập nhật ngay cả khi một số thiết bị ngoại tuyến. Với sự hỗ trợ cho việc lập phiên bản thư mục, xử lý xung đột và các ứng dụng khách đa nền tảng, Syncthing là một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho Dropbox và Google Drive.