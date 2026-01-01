Triển khai Syncthing chỉ với một nhấp.
Đồng bộ hóa tệp ngang hàng mã nguồn mở giúp giữ dữ liệu của bạn riêng tư và được mã hóa trên tất cả các thiết bị.
Chọn gói VPS cho Syncthing
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Syncthing
Syncthing là một công cụ đồng bộ hóa tệp tin phi tập trung liên tục đồng bộ hóa các tệp tin giữa các thiết bị của bạn mà không cần bất kỳ máy chủ trung tâm nào. Tất cả dữ liệu vẫn nằm trên các thiết bị của bạn và được truyền tải với mã hóa TLS và bảo mật chuyển tiếp hoàn hảo — không có bên trung gian đám mây, không yêu cầu tài khoản.
Tự host Syncthing trên một VPS tạo ra một nút đồng bộ hóa liên tục luôn trực tuyến 24/7, đảm bảo tất cả các thiết bị của bạn luôn được cập nhật ngay cả khi một số thiết bị ngoại tuyến. Với sự hỗ trợ cho việc lập phiên bản thư mục, xử lý xung đột và các ứng dụng khách đa nền tảng, Syncthing là một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho Dropbox và Google Drive.
Các tính năng chính của Syncthing
Không có server trung tâm
Các tệp đồng bộ trực tiếp giữa các thiết bị của bạn mà không cần lưu trữ đám mây của bên thứ ba, giúp dữ liệu của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Mã hóa đầu cuối
Mọi giao dịch chuyển đều sử dụng TLS với tính bảo mật chuyển tiếp hoàn hảo, đảm bảo các tệp của bạn không thể bị chặn hoặc đọc bởi bất kỳ ai khác.
Các chế độ thư mục linh hoạt
Cấu hình thư mục là chỉ gửi, chỉ nhận hoặc hai chiều để kiểm soát chính xác cách dữ liệu truyền giữa các thiết bị.
Lập phiên bản tệp
Giữ các phiên bản lịch sử của các tệp đã thay đổi hoặc bị xóa với các chính sách lưu giữ có thể cấu hình để khôi phục từ các thay đổi ngẫu nhiên.
Các ứng dụng khách đa nền tảng
Ứng dụng gốc cho Linux, Windows, macOS và Android giữ mọi thiết bị đồng bộ từ một node VPS duy nhất, bền vững.
Tại sao lại chạy Syncthing trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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