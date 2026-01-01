SilverBullet là một ứng dụng ghi chú mã nguồn mở, tự lưu trữ, được xây dựng dựa trên Markdown và được thiết kế để quản lý kiến thức cá nhân. Nó chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn dưới dạng một progressive web app trong khi giữ tất cả dữ liệu trên máy chủ riêng của bạn — mang đến cho bạn khả năng truy cập ngoại tuyến, truy vấn trực tiếp trên các ghi chú của bạn và một hệ thống plug mạnh mẽ để mở rộng.

Tự lưu trữ SilverBullet trên VPS của bạn có nghĩa là các ghi chú của bạn luôn có thể truy cập từ mọi thiết bị, được đồng bộ hóa theo thời gian thực và được lưu trữ riêng tư mà không cần dựa vào bất kỳ dịch vụ ghi chú đám mây nào.