Triển khai SilverBullet với một nhấp cài đặt.
Ứng dụng ghi chú mã nguồn mở với Markdown, truy vấn trực tiếp và hệ thống plugin chạy trên trình duyệt của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SilverBullet
SilverBullet là một ứng dụng ghi chú mã nguồn mở, tự lưu trữ, được xây dựng dựa trên Markdown và được thiết kế để quản lý kiến thức cá nhân. Nó chạy hoàn toàn trong trình duyệt của bạn dưới dạng một progressive web app trong khi giữ tất cả dữ liệu trên máy chủ riêng của bạn — mang đến cho bạn khả năng truy cập ngoại tuyến, truy vấn trực tiếp trên các ghi chú của bạn và một hệ thống plug mạnh mẽ để mở rộng.
Tự lưu trữ SilverBullet trên VPS của bạn có nghĩa là các ghi chú của bạn luôn có thể truy cập từ mọi thiết bị, được đồng bộ hóa theo thời gian thực và được lưu trữ riêng tư mà không cần dựa vào bất kỳ dịch vụ ghi chú đám mây nào.
Các tính năng chính của SilverBullet
Truy vấn trực tiếp
Nhúng các truy vấn động vào ghi chú của bạn để kéo và hiển thị dữ liệu từ toàn bộ cơ sở kiến thức của bạn theo thời gian thực.
Hệ sinh thái Plug
Mở rộng chức năng với các plugin cộng đồng cho các tác vụ, lịch, đồng bộ Git, hoàn thành bằng AI và nhiều hơn nữa.
Offline-first PWA
Hoạt động ngoại tuyến dưới dạng ứng dụng web tiến bộ — các chỉnh sửa tự động đồng bộ khi bạn kết nối lại.
Markdown thuần túy
Viết bằng Markdown tiêu chuẩn với các liên kết kiểu wiki, thẻ và siêu dữ liệu front matter để ghi chú có cấu trúc.
Bảng lệnh
Giao diện điều khiển bằng bàn phím với các lệnh dấu gạch chéo và bảng lệnh để điều hướng và thực hiện hành động nhanh chóng.
Tại sao lại chạy SilverBullet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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