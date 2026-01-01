Triển khai Eclipse Kura với 1 nhấp.
Khung IoT biên Java/OSGi mã nguồn mở dành cho các gateway hiện trường với khả năng kết nối Modbus, OPC-UA, BACnet và MQTT tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Eclipse Kura
Eclipse Kura là một framework dựa trên Java và OSGi, biến một máy Linux thành một cổng biên IoT được quản lý. Nó trừu tượng hóa các công việc cấp thấp như thăm dò các giao thức công nghiệp, chuẩn hóa payloads, đệm dữ liệu ngoại tuyến và xuất bản telemetry lên một cloud broker, nhờ đó các nhà tích hợp có thể tập trung vào việc kết nối tài sản và viết business logic thay vì các công việc cơ bản.
Chạy Kura trên một VPS cung cấp cho các nhà tích hợp công nghiệp, OEM và các nhà tư vấn IoT một reproducible staging environment cho các cấu hình cổng trước khi chúng được triển khai lên phần cứng vật lý. Bảng điều khiển quản trị dựa trên trình duyệt hiển thị mọi wire graph, driver và cloud connector từ xa, nhờ đó bạn có thể tạo mẫu với các PLC và MQTT broker thực tế mà không cần cấp phát các thiết bị biên chuyên dụng.
Các tính năng chính của Eclipse Kura
Trình điều khiển giao thức trường
Trình điều khiển tích hợp sẵn cho Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 và CAN bus cho phép bạn thăm dò PLC và cảm biến mà không cần viết mã tùy chỉnh.
Đồ thị dây trực quan
Ánh xạ trình điều khiển, tài sản, bộ lọc và nhà xuất bản đám mây dưới dạng biểu đồ luồng dữ liệu trực quan trực tiếp trong bảng điều khiển quản trị dựa trên trình duyệt.
Trình kết nối Cloud
Phát hành dữ liệu đo từ xa đến Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, hoặc bất kỳ MQTT broker nào với bộ đệm ngoại tuyến và phân phối lưu trữ và chuyển tiếp.
OSGi runtime
Hot-deploy các gói đã ký và gói trình điều khiển qua mạng không dây để mở rộng hành vi cổng mà không cần khởi động lại khung làm việc.
Điều phối Container
Quản lý các vùng chứa khối lượng công việc trên cổng kết nối từ cùng một giao diện người dùng quản trị, kết hợp điều phối biên với luồng dữ liệu Kura truyền thống.
Quản trị từ xa
Cấu hình mọi ảnh chụp nhanh, trình điều khiển và chính sách bảo mật từ bảng điều khiển web để một nhóm cổng có thể được cấu hình lại từ một nơi.
Tại sao lại chạy Eclipse Kura trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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