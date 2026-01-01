Eclipse Kura là một framework dựa trên Java và OSGi, biến một máy Linux thành một cổng biên IoT được quản lý. Nó trừu tượng hóa các công việc cấp thấp như thăm dò các giao thức công nghiệp, chuẩn hóa payloads, đệm dữ liệu ngoại tuyến và xuất bản telemetry lên một cloud broker, nhờ đó các nhà tích hợp có thể tập trung vào việc kết nối tài sản và viết business logic thay vì các công việc cơ bản.

Chạy Kura trên một VPS cung cấp cho các nhà tích hợp công nghiệp, OEM và các nhà tư vấn IoT một reproducible staging environment cho các cấu hình cổng trước khi chúng được triển khai lên phần cứng vật lý. Bảng điều khiển quản trị dựa trên trình duyệt hiển thị mọi wire graph, driver và cloud connector từ xa, nhờ đó bạn có thể tạo mẫu với các PLC và MQTT broker thực tế mà không cần cấp phát các thiết bị biên chuyên dụng.