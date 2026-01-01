Triển khai FusionAuth với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý danh tính và quyền truy cập khách hàng tự host với OAuth, SAML, đăng nhập xã hội, MFA và API ưu tiên nhà phát triển.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FusionAuth
FusionAuth là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập khách hàng được xây dựng dành riêng cho các nhà phát triển — một giải pháp thay thế tự host cho Auth0, Okta và Cognito, cung cấp OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, đăng nhập xã hội, xác thực đa yếu tố, đăng nhập không mật khẩu và một REST API toàn diện. Ban đầu được Inversoft xây dựng cho các ứng dụng tiêu dùng có lưu lượng truy cập cao, nó có thể mở rộng từ một người thuê duy nhất đến hàng triệu người dùng trên cùng một triển khai.
Tự host FusionAuth trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài khoản người dùng, mã băm mật khẩu, mã thông báo OAuth và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp danh tính bên thứ ba có thể thay đổi giá hoặc điều khoản. Phiên bản Cộng đồng hoàn toàn miễn phí và bao gồm các tính năng xác thực và ủy quyền cốt lõi được sử dụng trong hầu hết các triển khai sản xuất.
Các tính năng chính của FusionAuth
OAuth, OIDC và SAML
Máy chủ OAuth 2.0, OpenID Connect và SAML 2.0 đầy đủ với các luồng cấp quyền mã ủy quyền, PKCE, thiết bị và thông tin xác thực máy khách sẵn có.
Đăng nhập xã hội và doanh nghiệp
Đăng nhập xã hội gốc cho Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn và Twitter, cộng với liên kết OIDC và SAML chung dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Xác thực đa yếu tố
Ứng dụng xác thực TOTP, SMS, email và passkey FIDO2 WebAuthn với các chính sách thích ứng điều chỉnh dựa trên tín hiệu rủi ro.
Thiết kế Multi-tenant
Cách ly người dùng, ứng dụng và cấu hình vào các tenant riêng biệt cho kiến trúc đa tenant SaaS, tách biệt khách hàng đại lý hoặc tài khoản đối tác B2B.
Trang đăng nhập có thể tùy chỉnh giao diện
Tùy chỉnh các trang đăng nhập, đăng ký và quản lý tài khoản được lưu trữ với màu sắc thương hiệu, logo và nội dung của bạn thông qua trình chỉnh sửa mẫu Mustache.
REST API cho mọi thứ
Mọi thao tác trong giao diện quản trị cũng có sẵn thông qua một REST API được tài liệu hóa và các thư viện client chuyên dụng cho Java, Node, Python, Go và nhiều ngôn ngữ khác.
Tại sao lại chạy FusionAuth trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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