FusionAuth là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập khách hàng được xây dựng dành riêng cho các nhà phát triển — một giải pháp thay thế tự host cho Auth0, Okta và Cognito, cung cấp OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, đăng nhập xã hội, xác thực đa yếu tố, đăng nhập không mật khẩu và một REST API toàn diện. Ban đầu được Inversoft xây dựng cho các ứng dụng tiêu dùng có lưu lượng truy cập cao, nó có thể mở rộng từ một người thuê duy nhất đến hàng triệu người dùng trên cùng một triển khai.

Tự host FusionAuth trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài khoản người dùng, mã băm mật khẩu, mã thông báo OAuth và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp danh tính bên thứ ba có thể thay đổi giá hoặc điều khoản. Phiên bản Cộng đồng hoàn toàn miễn phí và bao gồm các tính năng xác thực và ủy quyền cốt lõi được sử dụng trong hầu hết các triển khai sản xuất.