Giảm giá lên đến 69% cho FusionAuth

Triển khai FusionAuth với cài đặt một nhấp.

Nền tảng quản lý danh tính và quyền truy cập khách hàng tự host với OAuth, SAML, đăng nhập xã hội, MFA và API ưu tiên nhà phát triển.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai FusionAuth với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho FusionAuth

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với FusionAuth

FusionAuth là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập khách hàng được xây dựng dành riêng cho các nhà phát triển — một giải pháp thay thế tự host cho Auth0, Okta và Cognito, cung cấp OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, đăng nhập xã hội, xác thực đa yếu tố, đăng nhập không mật khẩu và một REST API toàn diện. Ban đầu được Inversoft xây dựng cho các ứng dụng tiêu dùng có lưu lượng truy cập cao, nó có thể mở rộng từ một người thuê duy nhất đến hàng triệu người dùng trên cùng một triển khai.

Tự host FusionAuth trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài khoản người dùng, mã băm mật khẩu, mã thông báo OAuth và nhật ký kiểm tra bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, thay vì phụ thuộc vào nhà cung cấp danh tính bên thứ ba có thể thay đổi giá hoặc điều khoản. Phiên bản Cộng đồng hoàn toàn miễn phí và bao gồm các tính năng xác thực và ủy quyền cốt lõi được sử dụng trong hầu hết các triển khai sản xuất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của FusionAuth

OAuth, OIDC và SAML

Máy chủ OAuth 2.0, OpenID Connect và SAML 2.0 đầy đủ với các luồng cấp quyền mã ủy quyền, PKCE, thiết bị và thông tin xác thực máy khách sẵn có.

Đăng nhập xã hội và doanh nghiệp

Đăng nhập xã hội gốc cho Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn và Twitter, cộng với liên kết OIDC và SAML chung dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Xác thực đa yếu tố

Ứng dụng xác thực TOTP, SMS, email và passkey FIDO2 WebAuthn với các chính sách thích ứng điều chỉnh dựa trên tín hiệu rủi ro.

Thiết kế Multi-tenant

Cách ly người dùng, ứng dụng và cấu hình vào các tenant riêng biệt cho kiến trúc đa tenant SaaS, tách biệt khách hàng đại lý hoặc tài khoản đối tác B2B.

Trang đăng nhập có thể tùy chỉnh giao diện

Tùy chỉnh các trang đăng nhập, đăng ký và quản lý tài khoản được lưu trữ với màu sắc thương hiệu, logo và nội dung của bạn thông qua trình chỉnh sửa mẫu Mustache.

REST API cho mọi thứ

Mọi thao tác trong giao diện quản trị cũng có sẵn thông qua một REST API được tài liệu hóa và các thư viện client chuyên dụng cho Java, Node, Python, Go và nhiều ngôn ngữ khác.

Tại sao lại chạy FusionAuth trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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