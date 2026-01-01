Swing Music mang đến cho bộ sưu tập âm thanh cá nhân của bạn trải nghiệm chất lượng phát trực tuyến mà các dịch vụ thương mại cung cấp — mà không cần phí đăng ký, hạn chế cấp phép hoặc nén âm thanh. Nó tự động quét các thư mục nhạc của bạn, trích xuất metadata và sắp xếp mọi thứ theo nghệ sĩ, album và thể loại với giao diện web tinh tế bao gồm ảnh bìa album, hiển thị lời bài hát và danh sách phát hàng ngày được cá nhân hóa tạo từ lịch sử nghe của bạn.

Tự host trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền truy cập từ xa đáng tin cậy vào thư viện của mình từ mọi nơi, mà không phụ thuộc vào tốc độ tải lên tại nhà hoặc IP động. Các định dạng FLAC và lossless phát nguyên bản để chất lượng âm thanh của bạn không bao giờ bị ảnh hưởng, và hồ sơ đa người dùng có nghĩa là cả gia đình có thể chia sẻ một thư viện trong khi vẫn giữ lịch sử nghe riêng biệt.