Triển khai Swing Music với 1 nhấp.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ với giao diện giống Spotify cho bộ sưu tập âm thanh cá nhân của bạn, danh sách phát hàng ngày, lời bài hát và hỗ trợ FLAC.
Chọn gói VPS cho Swing Music
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Swing Music
Swing Music mang đến cho bộ sưu tập âm thanh cá nhân của bạn trải nghiệm chất lượng phát trực tuyến mà các dịch vụ thương mại cung cấp — mà không cần phí đăng ký, hạn chế cấp phép hoặc nén âm thanh. Nó tự động quét các thư mục nhạc của bạn, trích xuất metadata và sắp xếp mọi thứ theo nghệ sĩ, album và thể loại với giao diện web tinh tế bao gồm ảnh bìa album, hiển thị lời bài hát và danh sách phát hàng ngày được cá nhân hóa tạo từ lịch sử nghe của bạn.
Tự host trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền truy cập từ xa đáng tin cậy vào thư viện của mình từ mọi nơi, mà không phụ thuộc vào tốc độ tải lên tại nhà hoặc IP động. Các định dạng FLAC và lossless phát nguyên bản để chất lượng âm thanh của bạn không bao giờ bị ảnh hưởng, và hồ sơ đa người dùng có nghĩa là cả gia đình có thể chia sẻ một thư viện trong khi vẫn giữ lịch sử nghe riêng biệt.
Các tính năng chính của Swing Music
Truyền phát âm thanh lossless
Phát trực tuyến FLAC và các định dạng lossless khác một cách tự nhiên mà không cần chuyển mã hoặc nén, giữ nguyên chất lượng âm thanh đầy đủ của các bản ghi của bạn.
Tuyển tập hằng ngày
Tạo danh sách phát được cá nhân hóa từ lịch sử nghe của bạn, hiển thị các album bạn chưa nghe gần đây và giữ cho thư viện của bạn luôn mới mẻ.
Hiển thị lời bài hát
Hiển thị lời bài hát được đồng bộ hóa trong khi phát, giúp bạn dễ dàng theo dõi mà không cần chuyển sang ứng dụng hoặc tab trình duyệt khác.
Last.fm scrobbling
Tự động ghi lại mọi bài hát bạn phát lên Last.fm, giúp số liệu thống kê nghe nhạc và các đề xuất âm nhạc của bạn luôn được cập nhật.
Hồ sơ đa người dùng
Mỗi người dùng duy trì lịch sử nghe, mục yêu thích và đề xuất của riêng họ trong khi chia sẻ cùng một thư viện nhạc trên máy chủ.
Tại sao lại chạy Swing Music trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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