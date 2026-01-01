Neo4j là graph database được triển khai rộng rãi nhất thế giới, lưu trữ dữ liệu dưới dạng nodes và relationships thay vì các hàng và bảng. Mô hình graph gốc này giúp nó cực kỳ nhanh chóng trong việc duyệt qua các kết nối — cho dù bạn đang tìm đường đi ngắn nhất giữa hai người, phát hiện các mạng lưới gian lận hay tạo các đề xuất sản phẩm — mà không cần các phép nối tốn kém làm chậm các relational database khi xử lý các vấn đề dữ liệu được kết nối.

Tự host Neo4j trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát data model, memory configuration và access permissions của bạn. Bạn tránh được các khoản cloud fees theo mỗi truy vấn trong khi vẫn giữ dữ liệu mối quan hệ nhạy cảm — chẳng hạn như user networks, transaction graphs và organizational hierarchies — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.