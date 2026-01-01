Triển khai Neo4j với 1 nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở hàng đầu thế giới, được xây dựng để lưu trữ và truy vấn dữ liệu được kết nối chặt chẽ ở quy mô lớn.
Chọn gói VPS cho Neo4j
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Neo4j
Neo4j là graph database được triển khai rộng rãi nhất thế giới, lưu trữ dữ liệu dưới dạng nodes và relationships thay vì các hàng và bảng. Mô hình graph gốc này giúp nó cực kỳ nhanh chóng trong việc duyệt qua các kết nối — cho dù bạn đang tìm đường đi ngắn nhất giữa hai người, phát hiện các mạng lưới gian lận hay tạo các đề xuất sản phẩm — mà không cần các phép nối tốn kém làm chậm các relational database khi xử lý các vấn đề dữ liệu được kết nối.
Tự host Neo4j trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát data model, memory configuration và access permissions của bạn. Bạn tránh được các khoản cloud fees theo mỗi truy vấn trong khi vẫn giữ dữ liệu mối quan hệ nhạy cảm — chẳng hạn như user networks, transaction graphs và organizational hierarchies — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Các tính năng chính của Neo4j
Lưu trữ đồ thị gốc
Dữ liệu được lưu trữ vật lý dưới dạng các nút và mối quan hệ, do đó, việc duyệt đồ thị được thực hiện trong thời gian không đổi bất kể kích thước tổng thể của tập dữ liệu — điều mà các cơ sở dữ liệu quan hệ không thể sánh được.
Cypher Ngôn ngữ truy vấn
Cypher là một ngôn ngữ truy vấn biểu cảm, khớp mẫu được xây dựng chuyên biệt cho đồ thị, cho phép bạn mô tả các truy vấn mối quan hệ phức tạp bằng cú pháp dễ đọc, giống SQL.
Giao diện người dùng trình duyệt tích hợp
Neo4j Browser cung cấp một giao diện trực quan tương tác để viết truy vấn, khám phá biểu đồ của bạn và hiển thị kết quả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ nút tương tác.
Giao dịch ACID
Tuân thủ ACID đầy đủ đảm bảo tính nhất quán và độ bền của dữ liệu, khiến Neo4j phù hợp cho các khối lượng công việc sản xuất nơi mà tính chính xác là không thể thỏa hiệp.
REST & Bolt APIs
Giao thức nhị phân Bolt và HTTP REST API cho phép bất kỳ ứng dụng nào kết nối với Neo4j bằng cách sử dụng các trình điều khiển chính thức có sẵn cho Python, Java, JavaScript, Go, .NET và nhiều hơn nữa.
Thuật toán đồ thị
Thư viện Khoa học Dữ liệu Đồ thị cung cấp hơn 65 thuật toán — PageRank, phát hiện cộng đồng, tìm đường đi — chạy trực tiếp trên đồ thị của bạn mà không cần xuất dữ liệu.
Tại sao lại chạy Neo4j trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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