TeamMapper là một ứng dụng mind mapping mã nguồn mở cho phép các nhóm tạo, chia sẻ và chỉnh sửa mindmap cùng nhau theo thời gian thực qua WebSockets. Được xây dựng như một phiên bản kế nhiệm của dự án mindmapp đã ngừng phát triển, nó tập trung vào sự cộng tác mà không yêu cầu tài khoản người dùng — chỉ cần chia sẻ một liên kết với quyền chỉ xem hoặc chỉnh sửa và các thành viên trong nhóm có thể tham gia phiên ngay lập tức.

Tự host TeamMapper trên VPS của riêng bạn giúp các buổi động não, kế hoạch dự án và kiến thức nhóm hoàn toàn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Theo mặc định, các mindmap sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày để tuân thủ GDPR, và cửa sổ lưu giữ có thể cấu hình cho phép các nhóm trong môi trường được quản lý điều chỉnh hành vi bảo mật để phù hợp với chính sách của riêng họ mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.