Triển khai TeamMapper với một nhấp.
Công cụ lập bản đồ tư duy tự lưu trữ, cộng tác thời gian thực dành cho các nhóm để cùng nhau động não, lập kế hoạch và cấu trúc ý tưởng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TeamMapper
TeamMapper là một ứng dụng mind mapping mã nguồn mở cho phép các nhóm tạo, chia sẻ và chỉnh sửa mindmap cùng nhau theo thời gian thực qua WebSockets. Được xây dựng như một phiên bản kế nhiệm của dự án mindmapp đã ngừng phát triển, nó tập trung vào sự cộng tác mà không yêu cầu tài khoản người dùng — chỉ cần chia sẻ một liên kết với quyền chỉ xem hoặc chỉnh sửa và các thành viên trong nhóm có thể tham gia phiên ngay lập tức.
Tự host TeamMapper trên VPS của riêng bạn giúp các buổi động não, kế hoạch dự án và kiến thức nhóm hoàn toàn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Theo mặc định, các mindmap sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày để tuân thủ GDPR, và cửa sổ lưu giữ có thể cấu hình cho phép các nhóm trong môi trường được quản lý điều chỉnh hành vi bảo mật để phù hợp với chính sách của riêng họ mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.
Các tính năng chính của TeamMapper
Cộng tác thời gian thực
Các phiên WebSocket cho phép nhiều đồng đội chỉnh sửa cùng một sơ đồ tư duy đồng thời, với các thay đổi xuất hiện ngay lập tức cho tất cả mọi người được kết nối với sơ đồ.
Không chia sẻ tài khoản
Chia sẻ sơ đồ tư duy bằng liên kết hoặc mã QR sử dụng quyền chỉ xem hoặc chỉnh sửa — khách có thể tham gia mà không cần tạo tài khoản hoặc đăng nhập.
Tùy chỉnh Nút phong phú
Thêm hình ảnh, biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ và siêu liên kết vào các nút để biến các dàn ý phẳng thành sơ đồ có cấu trúc trực quan phù hợp cho các bài thuyết trình.
Nhập và Xuất
Di chuyển sơ đồ tư duy vào và ra khỏi TeamMapper bằng cách sử dụng các định dạng JSON, Mermaid, SVG, PDF hoặc PNG để chia sẻ với các bên liên quan hoặc lưu trữ ngoại tuyến.
Mặc định thân thiện với GDPR
Sơ đồ tư duy sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian lưu giữ có thể cấu hình (mặc định là 30 ngày), giúp các nhóm đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư mà không cần dọn dẹp thủ công.
Hoàn tác và Phím tắt
Lịch sử hoàn tác/làm lại đầy đủ và bộ phím tắt toàn diện giúp trình chỉnh sửa nhanh chóng cho người dùng chuyên nghiệp khi xây dựng các sơ đồ tư duy lớn hoặc lồng ghép sâu.
Tại sao lại chạy TeamMapper trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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