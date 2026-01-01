Giảm giá lên đến 69% cho TeamMapper

Triển khai TeamMapper với một nhấp.

Công cụ lập bản đồ tư duy tự lưu trữ, cộng tác thời gian thực dành cho các nhóm để cùng nhau động não, lập kế hoạch và cấu trúc ý tưởng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TeamMapper với một nhấp.

Chọn gói VPS cho TeamMapper

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TeamMapper

TeamMapper là một ứng dụng mind mapping mã nguồn mở cho phép các nhóm tạo, chia sẻ và chỉnh sửa mindmap cùng nhau theo thời gian thực qua WebSockets. Được xây dựng như một phiên bản kế nhiệm của dự án mindmapp đã ngừng phát triển, nó tập trung vào sự cộng tác mà không yêu cầu tài khoản người dùng — chỉ cần chia sẻ một liên kết với quyền chỉ xem hoặc chỉnh sửa và các thành viên trong nhóm có thể tham gia phiên ngay lập tức.

Tự host TeamMapper trên VPS của riêng bạn giúp các buổi động não, kế hoạch dự án và kiến thức nhóm hoàn toàn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Theo mặc định, các mindmap sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày để tuân thủ GDPR, và cửa sổ lưu giữ có thể cấu hình cho phép các nhóm trong môi trường được quản lý điều chỉnh hành vi bảo mật để phù hợp với chính sách của riêng họ mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TeamMapper

Cộng tác thời gian thực

Các phiên WebSocket cho phép nhiều đồng đội chỉnh sửa cùng một sơ đồ tư duy đồng thời, với các thay đổi xuất hiện ngay lập tức cho tất cả mọi người được kết nối với sơ đồ.

Không chia sẻ tài khoản

Chia sẻ sơ đồ tư duy bằng liên kết hoặc mã QR sử dụng quyền chỉ xem hoặc chỉnh sửa — khách có thể tham gia mà không cần tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Tùy chỉnh Nút phong phú

Thêm hình ảnh, biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ và siêu liên kết vào các nút để biến các dàn ý phẳng thành sơ đồ có cấu trúc trực quan phù hợp cho các bài thuyết trình.

Nhập và Xuất

Di chuyển sơ đồ tư duy vào và ra khỏi TeamMapper bằng cách sử dụng các định dạng JSON, Mermaid, SVG, PDF hoặc PNG để chia sẻ với các bên liên quan hoặc lưu trữ ngoại tuyến.

Mặc định thân thiện với GDPR

Sơ đồ tư duy sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian lưu giữ có thể cấu hình (mặc định là 30 ngày), giúp các nhóm đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư mà không cần dọn dẹp thủ công.

Hoàn tác và Phím tắt

Lịch sử hoàn tác/làm lại đầy đủ và bộ phím tắt toàn diện giúp trình chỉnh sửa nhanh chóng cho người dùng chuyên nghiệp khi xây dựng các sơ đồ tư duy lớn hoặc lồng ghép sâu.

Tại sao lại chạy TeamMapper trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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