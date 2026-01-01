KitchenOwl là một ứng dụng mã nguồn mở, tự lưu trữ để quản lý danh sách mua sắm, công thức nấu ăn và lập kế hoạch bữa ăn dành cho các hộ gia đình. Phần phụ trợ Flask kết hợp với giao diện người dùng web và di động Flutter để giữ danh sách mua sắm, kho thực phẩm và công thức nấu ăn đã lưu được đồng bộ hóa theo thời gian thực trên các thiết bị của mọi thành viên trong gia đình — điện thoại trong cửa hàng, máy tính bảng trong bếp, máy tính xách tay ở bất cứ đâu khác.

Tự lưu trữ KitchenOwl trên VPS của riêng bạn giúp giữ thói quen mua sắm, bộ sưu tập công thức nấu ăn và thói quen sinh hoạt gia đình trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì một SaaS miễn phí kiếm tiền từ dữ liệu mua hàng của người tiêu dùng. Việc triển khai một container duy nhất đi kèm với SQLite để sử dụng tài nguyên thấp, hỗ trợ không giới hạn số lượng hộ gia đình và công thức nấu ăn, đồng thời tích hợp với các ứng dụng di động trên iOS và Android để chỉnh sửa danh sách tại cửa hàng.