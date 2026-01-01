Triển khai KitchenOwl với 1 nhấp.
Danh sách mua sắm chung, quản lý công thức nấu ăn và lập kế hoạch bữa ăn tự host, giúp cả gia đình đồng bộ từ mọi thiết bị.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với KitchenOwl
KitchenOwl là một ứng dụng mã nguồn mở, tự lưu trữ để quản lý danh sách mua sắm, công thức nấu ăn và lập kế hoạch bữa ăn dành cho các hộ gia đình. Phần phụ trợ Flask kết hợp với giao diện người dùng web và di động Flutter để giữ danh sách mua sắm, kho thực phẩm và công thức nấu ăn đã lưu được đồng bộ hóa theo thời gian thực trên các thiết bị của mọi thành viên trong gia đình — điện thoại trong cửa hàng, máy tính bảng trong bếp, máy tính xách tay ở bất cứ đâu khác.
Tự lưu trữ KitchenOwl trên VPS của riêng bạn giúp giữ thói quen mua sắm, bộ sưu tập công thức nấu ăn và thói quen sinh hoạt gia đình trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, thay vì một SaaS miễn phí kiếm tiền từ dữ liệu mua hàng của người tiêu dùng. Việc triển khai một container duy nhất đi kèm với SQLite để sử dụng tài nguyên thấp, hỗ trợ không giới hạn số lượng hộ gia đình và công thức nấu ăn, đồng thời tích hợp với các ứng dụng di động trên iOS và Android để chỉnh sửa danh sách tại cửa hàng.
Các tính năng chính của KitchenOwl
Danh sách mua sắm chung
Danh sách mua sắm được đồng bộ hóa theo thời gian thực trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay để mọi người đều thấy cùng một danh sách khi mua sắm hoặc lập kế hoạch.
Công thức nấu ăn và lên kế hoạch bữa ăn
Lưu công thức (hoặc nhập chúng từ URL), lên kế hoạch bữa ăn trên lịch và tự động tạo danh sách mua sắm từ các công thức đã chọn.
Theo dõi kho thực phẩm
Theo dõi các mặt hàng đã có sẵn để việc lên kế hoạch bữa ăn có thể trừ chúng khỏi danh sách mua sắm đã tạo và tránh mua trùng lặp.
Nhiều hộ gia đình
Quản lý các hộ gia đình riêng biệt trên một phiên bản duy nhất, mỗi hộ có danh sách, công thức nấu ăn và thành viên riêng biệt dành cho nhà ở chung hoặc gia đình nhiều thế hệ.
Ứng dụng iOS và Android
Ứng dụng di động của bên thứ nhất kết nối với phiên bản tự lưu trữ của bạn để cập nhật danh sách nhanh chóng, mua sắm ngoại tuyến và nhập mặt hàng theo kiểu mã vạch.
Gợi ý thông minh
Gợi ý mặt hàng và sắp xếp theo lối đi giúp tăng tốc việc tạo danh sách bằng cách tìm hiểu các mặt hàng mà gia đình bạn thường mua cùng nhau.
Tại sao lại chạy KitchenOwl trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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