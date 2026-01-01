Giảm giá lên đến 69% cho GLPI

Triển khai GLPI với 1 nhấp.

Nền tảng quản lý tài sản CNTT và hỗ trợ mã nguồn mở để theo dõi cơ sở hạ tầng và quản lý phiếu hỗ trợ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai GLPI với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho GLPI

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) là một nền tảng IT Service Management mã nguồn mở toàn diện, kết hợp asset inventory, help desk ticketing, software license tracking và change management trong một web application duy nhất. Nó hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ và một plugin ecosystem với hơn 150 tiện ích mở rộng, thích ứng với các IT operations ở mọi quy mô.

Tự host GLPI trên VPS của bạn loại bỏ chi phí cấp phép theo người dùng và giữ dữ liệu IT infrastructure nhạy cảm dưới sự kiểm soát của tổ chức. Việc triển khai này bao gồm MariaDB để lưu trữ đáng tin cậy. Sau khi triển khai, hãy hoàn tất setup wizard trong trình duyệt của bạn bằng cách sử dụng database credentials được hiển thị trong quá trình triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của GLPI

Kiểm kê tài sản IT

Theo dõi máy chủ, máy trạm, thiết bị di động, thiết bị mạng và giấy phép phần mềm trong một danh mục tập trung với tính năng tự động khám phá.

Hệ thống ticketing bàn trợ giúp

Quản lý yêu cầu người dùng, sự cố và yêu cầu thay đổi với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, theo dõi SLA và thông báo qua email.

Quản lý giấy phép phần mềm

Theo dõi việc sử dụng giấy phép, theo dõi sự tuân thủ và tối ưu hóa chi phí phần mềm trên toàn bộ tổ chức của bạn.

Cơ sở kiến thức

Tài liệu hóa các giải pháp và tạo các tài nguyên tự phục vụ để người dùng có thể giải quyết các vấn đề phổ biến mà không cần mở phiếu yêu cầu.

Thị trường Cắm vào

Mở rộng GLPI với hơn 150 plugin cộng đồng bao gồm các tích hợp, báo cáo và quy trình làm việc ITSM chuyên biệt.

Tại sao lại chạy GLPI trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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