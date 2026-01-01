Triển khai GLPI với 1 nhấp.
Nền tảng quản lý tài sản CNTT và hỗ trợ mã nguồn mở để theo dõi cơ sở hạ tầng và quản lý phiếu hỗ trợ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) là một nền tảng IT Service Management mã nguồn mở toàn diện, kết hợp asset inventory, help desk ticketing, software license tracking và change management trong một web application duy nhất. Nó hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ và một plugin ecosystem với hơn 150 tiện ích mở rộng, thích ứng với các IT operations ở mọi quy mô.
Tự host GLPI trên VPS của bạn loại bỏ chi phí cấp phép theo người dùng và giữ dữ liệu IT infrastructure nhạy cảm dưới sự kiểm soát của tổ chức. Việc triển khai này bao gồm MariaDB để lưu trữ đáng tin cậy. Sau khi triển khai, hãy hoàn tất setup wizard trong trình duyệt của bạn bằng cách sử dụng database credentials được hiển thị trong quá trình triển khai.
Các tính năng chính của GLPI
Kiểm kê tài sản IT
Theo dõi máy chủ, máy trạm, thiết bị di động, thiết bị mạng và giấy phép phần mềm trong một danh mục tập trung với tính năng tự động khám phá.
Hệ thống ticketing bàn trợ giúp
Quản lý yêu cầu người dùng, sự cố và yêu cầu thay đổi với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, theo dõi SLA và thông báo qua email.
Quản lý giấy phép phần mềm
Theo dõi việc sử dụng giấy phép, theo dõi sự tuân thủ và tối ưu hóa chi phí phần mềm trên toàn bộ tổ chức của bạn.
Cơ sở kiến thức
Tài liệu hóa các giải pháp và tạo các tài nguyên tự phục vụ để người dùng có thể giải quyết các vấn đề phổ biến mà không cần mở phiếu yêu cầu.
Thị trường Cắm vào
Mở rộng GLPI với hơn 150 plugin cộng đồng bao gồm các tích hợp, báo cáo và quy trình làm việc ITSM chuyên biệt.
Tại sao lại chạy GLPI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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