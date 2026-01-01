Triển khai Web-Check với cài đặt một nhấp.
Công cụ OSINT để phân tích trang web toàn diện bao gồm DNS, SSL, cổng, tiêu đề bảo mật và ngăn xếp công nghệ trong một lần tra cứu.
Chọn gói VPS cho Web-Check
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Web-Check
Web-Check là một công cụ phân tích trang web và OSINT mã nguồn mở, tổng hợp thông tin từ hơn 50 mô-đun thành một báo cáo tên miền duy nhất. Nhập bất kỳ URL nào để xem ngay lập tức các bản ghi DNS, chi tiết chứng chỉ SSL, các cổng mở, tiêu đề bảo mật HTTP, dấu vân tay công nghệ, dữ liệu WHOIS và cấu hình bảo mật email.
Tự host Web-Check trên một VPS cung cấp cho các đội bảo mật và nhà phát triển một công cụ phân tích riêng tư mà không bị giới hạn tốc độ hoặc giới hạn sử dụng do các phiên bản công khai áp đặt. Nó hữu ích cho việc đánh giá bảo mật trước khi triển khai, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, trinh sát kiểm thử xâm nhập và xác minh rằng cơ sở hạ tầng của riêng bạn được cấu hình chính xác.
Các tính năng chính của Web-Check
Hơn 50 mô-đun phân tích
Một lần tra cứu tên miền duy nhất thực hiện hơn 50 lượt kiểm tra bao gồm DNS, SSL, cổng, tiêu đề, cookie, chuyển hướng, và nhiều hơn nữa đồng thời.
Kiểm tra tiêu đề bảo mật
Kiểm tra xem các tiêu đề bảo mật HTTP nào đang hiện diện hoặc bị thiếu để xác định các kẽ hở bảo mật trước khi chúng trở thành các lỗ hổng.
Nhận diện công nghệ
Xác định máy chủ web, CMS, frameworks, công cụ phân tích và CDN mà một trang web sử dụng từ các dấu hiệu phản hồi của nó.
Kiểm tra bảo mật email
Xác minh cấu hình bản ghi SPF, DKIM, DMARC và MX để đánh giá nguy cơ giả mạo email cho bất kỳ tên miền nào.
Chi tiết chứng chỉ SSL
Xem nhà phát hành chứng chỉ, thời hạn hiệu lực, SANs và tính hợp lệ của chuỗi để xác nhận HTTPS được cấu hình đúng cách và chưa hết hạn.
Tại sao lại chạy Web-Check trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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