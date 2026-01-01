Web-Check là một công cụ phân tích trang web và OSINT mã nguồn mở, tổng hợp thông tin từ hơn 50 mô-đun thành một báo cáo tên miền duy nhất. Nhập bất kỳ URL nào để xem ngay lập tức các bản ghi DNS, chi tiết chứng chỉ SSL, các cổng mở, tiêu đề bảo mật HTTP, dấu vân tay công nghệ, dữ liệu WHOIS và cấu hình bảo mật email.

Tự host Web-Check trên một VPS cung cấp cho các đội bảo mật và nhà phát triển một công cụ phân tích riêng tư mà không bị giới hạn tốc độ hoặc giới hạn sử dụng do các phiên bản công khai áp đặt. Nó hữu ích cho việc đánh giá bảo mật trước khi triển khai, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, trinh sát kiểm thử xâm nhập và xác minh rằng cơ sở hạ tầng của riêng bạn được cấu hình chính xác.