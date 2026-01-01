Triển khai NodeBB chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng thảo luận Node.js hiện đại với các cuộc thảo luận truyền trực tuyến theo thời gian thực, thông báo tức thì và hệ sinh thái plugin phong phú.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NodeBB
NodeBB là một nền tảng diễn đàn cộng đồng thế hệ tiếp theo được xây dựng trên Node.js và WebSockets, cung cấp các cuộc thảo luận theo thời gian thực mang lại cảm giác gần giống một ứng dụng trò chuyện hơn là một bảng tin truyền thống. Với hơn 15.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó được tin cậy bởi các dự án phần mềm, tổ chức giáo dục, cộng đồng game thủ và doanh nghiệp để thảo luận, hỗ trợ và chia sẻ kiến thức.
Tự host NodeBB trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu cộng đồng, loại bỏ phí theo người dùng và cho phép bạn tùy chỉnh nền tảng với hàng trăm plugin cộng đồng — tất cả được hỗ trợ bởi PostgreSQL để lưu trữ đáng tin cậy và có khả năng mở rộng.
Các tính năng chính của NodeBB
Thảo luận thời gian thực
Truyền phát dựa trên WebSocket cung cấp các bài đăng mới, phản hồi và thông báo ngay lập tức mà không cần làm mới trang, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên.
Hệ sinh thái Cắm vào
Hàng trăm plugin cộng đồng bổ sung SSO, gamification, tích hợp và các tính năng tùy chỉnh để bạn có thể điều chỉnh diễn đàn theo đúng nhu cầu của cộng đồng bạn.
Công cụ kiểm duyệt
Hệ thống danh tiếng tích hợp sẵn, hàng đợi bài đăng và các công cụ kiểm duyệt toàn diện giúp bạn duy trì một cộng đồng lành mạnh với nỗ lực thủ công tối thiểu.
Chủ đề thân thiện với di động
Giao diện phản hồi, tùy chỉnh đảm bảo thành viên có trải nghiệm tuyệt vời trên máy tính để bàn và thiết bị di động mà không cần cấu hình bổ sung nào.
SSO và Social Login
Tích hợp với các nhà cung cấp định danh hiện có thông qua các plugin SSO để các thành viên cộng đồng có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có và bạn duy trì quản lý người dùng tập trung.
Tại sao lại chạy NodeBB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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