Apache Guacamole là một cổng truy cập máy tính từ xa không cần client, cho phép bạn truy cập các máy chủ RDP, VNC, SSH và Telnet từ bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào — không cần plugin, không cần phần mềm client gốc và không cần thiết lập cho từng thiết bị. Trình duyệt xử lý việc hiển thị trong khi một daemon phía máy chủ dịch các giao thức, giúp việc truy cập từ xa đơn giản như mở một URL.

Tự host Guacamole trên VPS của riêng bạn sẽ biến máy chủ của bạn thành một jump host trung tâm để quản lý các máy từ xa ở bất cứ đâu trên thế giới. Quản lý người dùng tích hợp, nhật ký kiểm tra và chia sẻ kết nối làm cho nó hữu ích như nhau cho các quản trị viên độc lập và các nhóm nhỏ, đồng thời giữ mọi thông tin đăng nhập và phiên làm việc dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn.