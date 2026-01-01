Triển khai Apache Guacamole với 1 nhấp cài đặt.
Cổng truy cập máy tính từ xa không cần cài đặt ứng dụng để truy cập các kết nối RDP, SSH, VNC và Telnet trực tiếp từ trình duyệt web của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Guacamole
Apache Guacamole là một cổng truy cập máy tính từ xa không cần client, cho phép bạn truy cập các máy chủ RDP, VNC, SSH và Telnet từ bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào — không cần plugin, không cần phần mềm client gốc và không cần thiết lập cho từng thiết bị. Trình duyệt xử lý việc hiển thị trong khi một daemon phía máy chủ dịch các giao thức, giúp việc truy cập từ xa đơn giản như mở một URL.
Tự host Guacamole trên VPS của riêng bạn sẽ biến máy chủ của bạn thành một jump host trung tâm để quản lý các máy từ xa ở bất cứ đâu trên thế giới. Quản lý người dùng tích hợp, nhật ký kiểm tra và chia sẻ kết nối làm cho nó hữu ích như nhau cho các quản trị viên độc lập và các nhóm nhỏ, đồng thời giữ mọi thông tin đăng nhập và phiên làm việc dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn.
Các tính năng chính của Apache Guacamole
Truy cập không cần client qua trình duyệt
Kết nối với bất kỳ máy chủ RDP, VNC, SSH, hoặc Telnet nào trực tiếp từ một tab trình duyệt — không cần phần mềm máy khách, không cần plugin, không cần giải pháp vượt tường lửa.
Hỗ trợ đa giao thức
Bộ điều hợp tích hợp sẵn cho RDP, VNC, SSH, Telnet và Kubernetes đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của quản trị viên, nhà phát triển và đội ngũ bảo mật.
Thông tin đăng nhập tập trung
Lưu mật khẩu máy chủ, khóa SSH và chứng chỉ một lần trong Guacamole và cấp quyền truy cập cho người dùng mà không bao giờ chia sẻ các bí mật cơ bản.
Quản lý người dùng và nhóm
Quyền dựa trên vai trò, tích hợp LDAP và SAML, cùng với các quy tắc truy cập theo kết nối giúp các đội ngũ lớn được tổ chức khi danh sách kết nối ngày càng tăng.
Ghi lại phiên và kiểm toán
Việc ghi lại phiên tùy chọn và nhật ký hoạt động chi tiết giúp dễ dàng kiểm tra xem ai đã kết nối ở đâu và họ đã làm gì.
Tại sao lại chạy Apache Guacamole trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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