Triển khai Wizarr với một nhấp cài đặt.
Hệ thống quản lý lời mời và người dùng cho Plex, Jellyfin và Emby với quy trình giới thiệu có hướng dẫn và kiểm soát quyền truy cập.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Wizarr
Wizarr là một hệ thống quản lý lời mời và người dùng tự lưu trữ dành cho các máy chủ đa phương tiện Plex, Jellyfin và Emby. Nó tạo ra các liên kết lời mời an toàn, có thể chia sẻ với ngày hết hạn có thể cấu hình, hạn chế truy cập thư viện và giới hạn thời gian tài khoản, sau đó hướng dẫn người dùng mới qua quy trình giới thiệu có hướng dẫn để kết nối nhanh chóng.
Tự lưu trữ Wizarr cùng với máy chủ đa phương tiện của bạn cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết về người có quyền truy cập và trong bao lâu mà không cần quản lý tài khoản người dùng thủ công trong bảng quản trị của từng máy chủ đa phương tiện. Theo dõi lời mời, quản lý phiên và các công cụ thành viên hàng loạt giúp việc quản lý thư viện đa phương tiện được chia sẻ trở nên khả thi ở mọi quy mô.
Các tính năng chính của Wizarr
Liên kết mời
Tạo các URL lời mời duy nhất với ngày hết hạn và giới hạn sử dụng để chia sẻ quyền truy cập được kiểm soát vào máy chủ media của bạn.
Hạn chế thư viện
Hạn chế người dùng được mời truy cập vào các thư viện cụ thể để khách chỉ có thể truy cập nội dung mà bạn đã chia sẻ rõ ràng với họ.
Hướng dẫn người dùng từng bước
Những người được mời mới sẽ làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước, hướng dẫn họ tạo tài khoản và kết nối ứng dụng đa phương tiện của mình.
Hỗ trợ đa máy chủ
Quản lý người dùng trên các máy chủ Plex, Jellyfin và Emby từ một bảng điều khiển Wizarr duy nhất.
Theo dõi lời mời
Theo dõi những lời mời nào đã được sử dụng, khi nào và bởi ai để giữ cho danh sách thành viên của bạn chính xác và cập nhật.
Tại sao lại chạy Wizarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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