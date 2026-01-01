Wizarr là một hệ thống quản lý lời mời và người dùng tự lưu trữ dành cho các máy chủ đa phương tiện Plex, Jellyfin và Emby. Nó tạo ra các liên kết lời mời an toàn, có thể chia sẻ với ngày hết hạn có thể cấu hình, hạn chế truy cập thư viện và giới hạn thời gian tài khoản, sau đó hướng dẫn người dùng mới qua quy trình giới thiệu có hướng dẫn để kết nối nhanh chóng.

Tự lưu trữ Wizarr cùng với máy chủ đa phương tiện của bạn cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết về người có quyền truy cập và trong bao lâu mà không cần quản lý tài khoản người dùng thủ công trong bảng quản trị của từng máy chủ đa phương tiện. Theo dõi lời mời, quản lý phiên và các công cụ thành viên hàng loạt giúp việc quản lý thư viện đa phương tiện được chia sẻ trở nên khả thi ở mọi quy mô.