Hollama là một ứng dụng chat tập trung cho các mô hình ngôn ngữ lớn, kết nối trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến một hoặc nhiều máy chủ Ollama, các điểm cuối tương thích OpenAI, hoặc cả hai cùng lúc. Không có cơ sở dữ liệu trung tâm, không có hệ thống tài khoản và không có telemetry — các phiên, lời nhắc, cài đặt và khóa API đều nằm trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt và không bao giờ chạm đến máy chủ lưu trữ giao diện người dùng (UI).

Tự host Hollama trên một VPS mang lại cho một nhóm nhỏ một URL duy nhất, luôn hoạt động để giao tiếp với các mô hình Ollama riêng tư hoặc các khóa OpenAI được chia sẻ, với giao diện kiểu trình soạn thảo gọn gàng được thiết kế xoay quanh các lời nhắc dài, mô hình suy luận và các cuộc trò chuyện nặng về mã.