Triển khai Hollama với 1 nhấp.
Giao diện web tối giản để trò chuyện với các mô hình Ollama và OpenAI, lưu trữ mọi cuộc trò chuyện trong trình duyệt của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hollama
Hollama là một ứng dụng chat tập trung cho các mô hình ngôn ngữ lớn, kết nối trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến một hoặc nhiều máy chủ Ollama, các điểm cuối tương thích OpenAI, hoặc cả hai cùng lúc. Không có cơ sở dữ liệu trung tâm, không có hệ thống tài khoản và không có telemetry — các phiên, lời nhắc, cài đặt và khóa API đều nằm trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt và không bao giờ chạm đến máy chủ lưu trữ giao diện người dùng (UI).
Tự host Hollama trên một VPS mang lại cho một nhóm nhỏ một URL duy nhất, luôn hoạt động để giao tiếp với các mô hình Ollama riêng tư hoặc các khóa OpenAI được chia sẻ, với giao diện kiểu trình soạn thảo gọn gàng được thiết kế xoay quanh các lời nhắc dài, mô hình suy luận và các cuộc trò chuyện nặng về mã.
Các tính năng chính của Hollama
Ollama và OpenAI
Kết nối với các máy chủ Ollama cục bộ, OpenAI, hoặc bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI, và chuyển đổi giữa chúng trong một phiên duy nhất.
Hỗ trợ đa máy chủ
Đăng ký nhiều máy chủ Ollama và OpenAI cùng lúc và định tuyến mỗi phiên đến một backend khác mà không cần cấu hình lại ứng dụng.
Lưu trữ cục bộ trình duyệt
Mọi phiên, lời nhắc, cài đặt và khóa API được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt, vì vậy các cuộc trò chuyện không bao giờ nằm trên VPS hoặc máy chủ của bên thứ ba.
Lời nhắc chuẩn biên tập
Các trường nhắc lệnh lớn với tính năng chỉnh sửa mã, hiển thị Markdown, tô sáng cú pháp và ký hiệu toán học KaTeX được xây dựng cho công việc kỹ thuật.
Lý do và tầm nhìn
Hỗ trợ cao cấp cho các mô hình suy luận và mô hình thị giác với đầu vào hình ảnh, lý tưởng cho các bản phát hành mới hơn của Ollama và OpenAI.
Nhập và xuất
Sao lưu hoặc di chuyển các phiên giữa các thiết bị bằng công cụ nhập và xuất tích hợp sẵn để bộ nhớ trình duyệt không bao giờ là một sự ràng buộc.
Tại sao lại chạy Hollama trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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