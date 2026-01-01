Navidrome là một máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, nhanh, cho phép bạn truy cập giống Spotify vào bộ sưu tập nhạc của riêng bạn từ bất kỳ thiết bị nào. Nó tự động quét các thư mục nhạc của bạn, trích xuất siêu dữ liệu và phục vụ các tệp MP3, FLAC, AAC, OGG và OPUS thông qua giao diện web hiện đại và API tương thích Subsonic được hỗ trợ bởi hàng chục ứng dụng di động bao gồm DSub, Symfonium và Feishin. Hỗ trợ đa người dùng có nghĩa là mỗi người nghe có danh sách phát, xếp hạng và thống kê nghe riêng.

Tự lưu trữ Navidrome có nghĩa là truy cập vĩnh viễn vào mọi album bạn sở hữu, bất kể thay đổi cấp phép hay ngừng dịch vụ. Không có phí đăng ký, không nén chất lượng âm thanh và không theo dõi hành vi — chỉ có nhạc của bạn, được phát trực tuyến từ cơ sở hạ tầng của riêng bạn với chất lượng đầy đủ.