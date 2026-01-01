Triển khai Navidrome với cài đặt một nhấp.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ nhẹ, phát bộ sưu tập cá nhân của bạn ở bất cứ đâu qua trình duyệt hoặc các ứng dụng tương thích Subsonic.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Navidrome
Navidrome là một máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, nhanh, cho phép bạn truy cập giống Spotify vào bộ sưu tập nhạc của riêng bạn từ bất kỳ thiết bị nào. Nó tự động quét các thư mục nhạc của bạn, trích xuất siêu dữ liệu và phục vụ các tệp MP3, FLAC, AAC, OGG và OPUS thông qua giao diện web hiện đại và API tương thích Subsonic được hỗ trợ bởi hàng chục ứng dụng di động bao gồm DSub, Symfonium và Feishin. Hỗ trợ đa người dùng có nghĩa là mỗi người nghe có danh sách phát, xếp hạng và thống kê nghe riêng.
Tự lưu trữ Navidrome có nghĩa là truy cập vĩnh viễn vào mọi album bạn sở hữu, bất kể thay đổi cấp phép hay ngừng dịch vụ. Không có phí đăng ký, không nén chất lượng âm thanh và không theo dõi hành vi — chỉ có nhạc của bạn, được phát trực tuyến từ cơ sở hạ tầng của riêng bạn với chất lượng đầy đủ.
Các tính năng chính của Navidrome
Tương thích API Subsonic
Hoạt động với hàng chục ứng dụng di động trên iOS và Android, để bạn có thể chọn trình phát yêu thích của mình mà không bị khóa vào một ứng dụng khách độc quyền.
Hỗ trợ đa định dạng
Phát trực tuyến MP3, FLAC, AAC, OGG và OPUS với tính năng chuyển mã tức thời để điều chỉnh tốc độ bit cho các kết nối chậm hơn mà không làm giảm chất lượng nguồn.
Tự động quét thư viện
Tự động quét các thư mục nhạc theo lịch trình có thể cấu hình, trích xuất siêu dữ liệu và ảnh bìa album để thư viện của bạn luôn được cập nhật khi bạn thêm tệp.
Nghe đa người dùng
Mỗi người dùng có danh sách phát độc lập, xếp hạng sao và lịch sử nghe trên một máy chủ dùng chung mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác.
Last.fm Scrobbling
Theo dõi lịch sử nghe của bạn tới Last.fm và ListenBrainz một cách tự động, giúp cập nhật số lượt phát và hồ sơ âm nhạc của bạn.
Tại sao lại chạy Navidrome trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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