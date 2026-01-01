Giảm giá lên đến 69% cho Bludit

Triển khai Bludit với cài đặt một nhấp.

Đơn giản, nhanh chóng và bảo mật CMS dạng tệp phẳng cho các blog cá nhân và trang web nhỏ không yêu cầu cơ sở dữ liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Bludit với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Bludit

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bludit

Bludit là một hệ thống quản lý nội dung dạng tệp phẳng mã nguồn mở, lưu trữ mọi bài đăng, trang và cài đặt dưới dạng tệp Markdown và JSON trên đĩa. Bởi vì nó không cần MySQL, PostgreSQL hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác, toàn bộ hệ thống nhẹ hơn, sao lưu nhanh hơn và dễ dàng di chuyển giữa các máy chủ hơn so với các CMS PHP truyền thống.

Tự host Bludit trên VPS mang lại cho các blogger và chủ sở hữu trang web nhỏ quyền sở hữu hoàn toàn nội dung và giao diện của họ, không có phí hosting của bên thứ ba và không bị khóa nền tảng. Các bài đăng có thể được chỉnh sửa từ giao diện quản trị dựa trên trình duyệt hoặc trực tiếp trên hệ thống tệp, và dự án đi kèm với trình quản lý hình ảnh tích hợp, hệ thống plugin và các giao diện hiện đại sẵn sàng để tùy chỉnh.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bludit

Không cần cơ sở dữ liệu

Lưu trữ tất cả nội dung trong các tệp Markdown và JSON phẳng để việc triển khai, sao lưu và kiểm soát phiên bản đơn giản như sao chép một thư mục.

Xuất bản Markdown

Viết bài đăng và trang bằng Markdown với trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt hỗ trợ bản nháp, xuất bản theo lịch trình và danh mục.

Chủ đề và plugin

Tùy chỉnh giao diện với các giao diện hiện đại tích hợp sẵn và mở rộng chức năng thông qua hệ thống plugin mà không cần chạm vào mã nguồn chính.

Trình quản lý hình ảnh tích hợp

Tải lên, sắp xếp và nhúng hình ảnh từ thư viện phương tiện được tích hợp vào bảng quản trị mà không cần dịch vụ lưu trữ bên ngoài.

Vai trò đa người dùng

Mời biên tập viên và tác giả với các quyền riêng biệt để nhiều người đóng góp có thể xuất bản mà không cần chia sẻ một tài khoản.

Tại sao lại chạy Bludit trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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