Bludit là một hệ thống quản lý nội dung dạng tệp phẳng mã nguồn mở, lưu trữ mọi bài đăng, trang và cài đặt dưới dạng tệp Markdown và JSON trên đĩa. Bởi vì nó không cần MySQL, PostgreSQL hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác, toàn bộ hệ thống nhẹ hơn, sao lưu nhanh hơn và dễ dàng di chuyển giữa các máy chủ hơn so với các CMS PHP truyền thống.

Tự host Bludit trên VPS mang lại cho các blogger và chủ sở hữu trang web nhỏ quyền sở hữu hoàn toàn nội dung và giao diện của họ, không có phí hosting của bên thứ ba và không bị khóa nền tảng. Các bài đăng có thể được chỉnh sửa từ giao diện quản trị dựa trên trình duyệt hoặc trực tiếp trên hệ thống tệp, và dự án đi kèm với trình quản lý hình ảnh tích hợp, hệ thống plugin và các giao diện hiện đại sẵn sàng để tùy chỉnh.