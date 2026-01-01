Triển khai Bludit với cài đặt một nhấp.
Đơn giản, nhanh chóng và bảo mật CMS dạng tệp phẳng cho các blog cá nhân và trang web nhỏ không yêu cầu cơ sở dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Bludit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bludit
Bludit là một hệ thống quản lý nội dung dạng tệp phẳng mã nguồn mở, lưu trữ mọi bài đăng, trang và cài đặt dưới dạng tệp Markdown và JSON trên đĩa. Bởi vì nó không cần MySQL, PostgreSQL hoặc bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác, toàn bộ hệ thống nhẹ hơn, sao lưu nhanh hơn và dễ dàng di chuyển giữa các máy chủ hơn so với các CMS PHP truyền thống.
Tự host Bludit trên VPS mang lại cho các blogger và chủ sở hữu trang web nhỏ quyền sở hữu hoàn toàn nội dung và giao diện của họ, không có phí hosting của bên thứ ba và không bị khóa nền tảng. Các bài đăng có thể được chỉnh sửa từ giao diện quản trị dựa trên trình duyệt hoặc trực tiếp trên hệ thống tệp, và dự án đi kèm với trình quản lý hình ảnh tích hợp, hệ thống plugin và các giao diện hiện đại sẵn sàng để tùy chỉnh.
Các tính năng chính của Bludit
Không cần cơ sở dữ liệu
Lưu trữ tất cả nội dung trong các tệp Markdown và JSON phẳng để việc triển khai, sao lưu và kiểm soát phiên bản đơn giản như sao chép một thư mục.
Xuất bản Markdown
Viết bài đăng và trang bằng Markdown với trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt hỗ trợ bản nháp, xuất bản theo lịch trình và danh mục.
Chủ đề và plugin
Tùy chỉnh giao diện với các giao diện hiện đại tích hợp sẵn và mở rộng chức năng thông qua hệ thống plugin mà không cần chạm vào mã nguồn chính.
Trình quản lý hình ảnh tích hợp
Tải lên, sắp xếp và nhúng hình ảnh từ thư viện phương tiện được tích hợp vào bảng quản trị mà không cần dịch vụ lưu trữ bên ngoài.
Vai trò đa người dùng
Mời biên tập viên và tác giả với các quyền riêng biệt để nhiều người đóng góp có thể xuất bản mà không cần chia sẻ một tài khoản.
Tại sao lại chạy Bludit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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