Giảm giá lên đến 69% cho OmniRoute

Triển khai OmniRoute với một cú nhấp chuột.

Cổng AI tự lưu trữ định tuyến bất kỳ LLM nào thông qua một điểm cuối tương thích OpenAI với cơ chế dự phòng thông minh và nén token.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OmniRoute với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho OmniRoute

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OmniRoute

OmniRoute là một cổng AI tự host hợp nhất hơn 230 nhà cung cấp mô hình đằng sau một điểm cuối tương thích với OpenAI duy nhất. Chỉ Claude Code, Codex, Cursor, Cline hoặc Copilot đến một URL và OmniRoute định tuyến mỗi yêu cầu đến mô hình tốt nhất hiện có — bao gồm hàng chục cấp độ Claude, GPT và Gemini miễn phí — với tính năng dự phòng tự động khi nhà cung cấp gặp sự cố hoặc đạt giới hạn.

Tính năng nén RTK và Caveman xếp chồng của nó cắt giảm 15–95% token trước khi yêu cầu rời khỏi máy chủ của bạn, giúp giảm chi phí và độ trễ, trong khi các API MCP, A2A và đa phương thức giúp các quy trình làm việc nâng cao hoạt động hiệu quả. Chạy OmniRoute trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các khóa API, quy tắc định tuyến và dữ liệu sử dụng của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì một proxy được host.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OmniRoute

Một endpoint thống nhất

Cung cấp một API tương thích với OpenAI duy nhất và kết nối Claude Code, Codex, Cursor, Cline, hoặc Copilot mà không cần thiết lập cho từng công cụ.

Hơn 231 nhà cung cấp

Định tuyến yêu cầu trên hơn 231 nhà cung cấp mô hình, bao gồm hơn 50 cấp miễn phí của Claude, GPT và Gemini.

Tự động dự phòng thông minh

Tự động thử lại trên một nhà cung cấp khác khi một nhà cung cấp thất bại, bị giới hạn tốc độ hoặc trả về lỗi, đảm bảo các tác nhân của bạn luôn hoạt động.

Nén Token

Nén RTK xếp chồng và Caveman cắt giảm 15–95% token trên mỗi yêu cầu để giảm chi phí và tăng tốc độ phản hồi.

MCP và đa phương thức

Các API MCP, A2A và đa phương thức tích hợp sẵn cho phép bạn kết nối OmniRoute vào các công cụ của nhân viên và quy trình làm việc về hình ảnh hoặc âm thanh.

Tại sao lại chạy OmniRoute trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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