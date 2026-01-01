OmniRoute là một cổng AI tự host hợp nhất hơn 230 nhà cung cấp mô hình đằng sau một điểm cuối tương thích với OpenAI duy nhất. Chỉ Claude Code, Codex, Cursor, Cline hoặc Copilot đến một URL và OmniRoute định tuyến mỗi yêu cầu đến mô hình tốt nhất hiện có — bao gồm hàng chục cấp độ Claude, GPT và Gemini miễn phí — với tính năng dự phòng tự động khi nhà cung cấp gặp sự cố hoặc đạt giới hạn.

Tính năng nén RTK và Caveman xếp chồng của nó cắt giảm 15–95% token trước khi yêu cầu rời khỏi máy chủ của bạn, giúp giảm chi phí và độ trễ, trong khi các API MCP, A2A và đa phương thức giúp các quy trình làm việc nâng cao hoạt động hiệu quả. Chạy OmniRoute trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các khóa API, quy tắc định tuyến và dữ liệu sử dụng của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì một proxy được host.