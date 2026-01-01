Triển khai OmniRoute với một cú nhấp chuột.
Cổng AI tự lưu trữ định tuyến bất kỳ LLM nào thông qua một điểm cuối tương thích OpenAI với cơ chế dự phòng thông minh và nén token.
Chọn gói VPS cho OmniRoute
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OmniRoute
OmniRoute là một cổng AI tự host hợp nhất hơn 230 nhà cung cấp mô hình đằng sau một điểm cuối tương thích với OpenAI duy nhất. Chỉ Claude Code, Codex, Cursor, Cline hoặc Copilot đến một URL và OmniRoute định tuyến mỗi yêu cầu đến mô hình tốt nhất hiện có — bao gồm hàng chục cấp độ Claude, GPT và Gemini miễn phí — với tính năng dự phòng tự động khi nhà cung cấp gặp sự cố hoặc đạt giới hạn.
Tính năng nén RTK và Caveman xếp chồng của nó cắt giảm 15–95% token trước khi yêu cầu rời khỏi máy chủ của bạn, giúp giảm chi phí và độ trễ, trong khi các API MCP, A2A và đa phương thức giúp các quy trình làm việc nâng cao hoạt động hiệu quả. Chạy OmniRoute trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các khóa API, quy tắc định tuyến và dữ liệu sử dụng của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì một proxy được host.
Các tính năng chính của OmniRoute
Một endpoint thống nhất
Cung cấp một API tương thích với OpenAI duy nhất và kết nối Claude Code, Codex, Cursor, Cline, hoặc Copilot mà không cần thiết lập cho từng công cụ.
Hơn 231 nhà cung cấp
Định tuyến yêu cầu trên hơn 231 nhà cung cấp mô hình, bao gồm hơn 50 cấp miễn phí của Claude, GPT và Gemini.
Tự động dự phòng thông minh
Tự động thử lại trên một nhà cung cấp khác khi một nhà cung cấp thất bại, bị giới hạn tốc độ hoặc trả về lỗi, đảm bảo các tác nhân của bạn luôn hoạt động.
Nén Token
Nén RTK xếp chồng và Caveman cắt giảm 15–95% token trên mỗi yêu cầu để giảm chi phí và tăng tốc độ phản hồi.
MCP và đa phương thức
Các API MCP, A2A và đa phương thức tích hợp sẵn cho phép bạn kết nối OmniRoute vào các công cụ của nhân viên và quy trình làm việc về hình ảnh hoặc âm thanh.
Tại sao lại chạy OmniRoute trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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