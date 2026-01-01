Giảm giá lên đến 69% cho Dawarich

Triển khai Dawarich với 1 nhấp để cài đặt.

Giải pháp thay thế tự host cho Google Timeline để theo dõi và trực quan hóa toàn bộ lịch sử vị trí của bạn trên bản đồ tương tác.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Dawarich với 1 nhấp để cài đặt.

Chọn gói VPS cho Dawarich

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dawarich

Dawarich là một giải pháp thay thế tự host cho Google Timeline giúp bạn kiểm soát lịch sử vị trí của mình. Nhập dữ liệu từ các bản xuất của Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, tệp GPX và các nguồn khác để xây dựng một bản ghi phong phú, có thể tìm kiếm về mọi nơi bạn đã từng đến.

Nền tảng này trực quan hóa các chuyển động của bạn dưới dạng bản đồ tương tác với heatmaps, đường đi và lớp phủ fog-of-war. Thống kê tích hợp hiển thị các quốc gia đã ghé thăm, thành phố đã khám phá và tổng quãng đường đã đi, trong khi các công cụ chuyến đi cho phép bạn chú thích hành trình bằng ảnh và ghi chú. Chia sẻ vị trí gia đình với các kiểm soát quyền riêng tư cá nhân giúp nó phù hợp cho việc sử dụng trong gia đình. Việc tự host giữ dữ liệu vị trí nhạy cảm hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, tránh xa Google và các bên thứ ba khác.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dawarich

Nhập từ nhiều nguồn

Nhập dữ liệu vị trí từ Dòng thời gian của Google Maps, OwnTracks, Strava, Immich, tệp GPX và nhiều hơn nữa để xây dựng một bản ghi lịch sử hoàn chỉnh.

Chế độ xem bản đồ tương tác

Khám phá lịch sử của bạn dưới dạng bản đồ nhiệt, đường lộ trình và lớp phủ sương mù chiến tranh trên một bản đồ tương tác đầy đủ với các lớp có thể tùy chỉnh.

Thống kê du lịch

Xem bạn đã ghé thăm bao nhiêu quốc gia và thành phố, bạn đã đi được bao xa, và theo dõi số ngày bạn đã ở mỗi quốc gia.

Tích hợp ảnh

Kết nối Immich hoặc Photoprism để phủ ảnh được gắn thẻ địa lý lên bản đồ và liên kết những kỷ niệm với các chuyến đi và địa điểm cụ thể.

Chia sẻ vị trí gia đình

Chia sẻ vị trí của bạn với các thành viên trong gia đình trong khi vẫn giữ các quyền kiểm soát quyền riêng tư cá nhân để mỗi người quyết định những gì họ tiết lộ.

Tại sao lại chạy Dawarich trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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