Dawarich là một giải pháp thay thế tự host cho Google Timeline giúp bạn kiểm soát lịch sử vị trí của mình. Nhập dữ liệu từ các bản xuất của Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, tệp GPX và các nguồn khác để xây dựng một bản ghi phong phú, có thể tìm kiếm về mọi nơi bạn đã từng đến.

Nền tảng này trực quan hóa các chuyển động của bạn dưới dạng bản đồ tương tác với heatmaps, đường đi và lớp phủ fog-of-war. Thống kê tích hợp hiển thị các quốc gia đã ghé thăm, thành phố đã khám phá và tổng quãng đường đã đi, trong khi các công cụ chuyến đi cho phép bạn chú thích hành trình bằng ảnh và ghi chú. Chia sẻ vị trí gia đình với các kiểm soát quyền riêng tư cá nhân giúp nó phù hợp cho việc sử dụng trong gia đình. Việc tự host giữ dữ liệu vị trí nhạy cảm hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, tránh xa Google và các bên thứ ba khác.