Triển khai Dawarich với 1 nhấp để cài đặt.
Giải pháp thay thế tự host cho Google Timeline để theo dõi và trực quan hóa toàn bộ lịch sử vị trí của bạn trên bản đồ tương tác.
Chọn gói VPS cho Dawarich
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dawarich
Dawarich là một giải pháp thay thế tự host cho Google Timeline giúp bạn kiểm soát lịch sử vị trí của mình. Nhập dữ liệu từ các bản xuất của Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, tệp GPX và các nguồn khác để xây dựng một bản ghi phong phú, có thể tìm kiếm về mọi nơi bạn đã từng đến.
Nền tảng này trực quan hóa các chuyển động của bạn dưới dạng bản đồ tương tác với heatmaps, đường đi và lớp phủ fog-of-war. Thống kê tích hợp hiển thị các quốc gia đã ghé thăm, thành phố đã khám phá và tổng quãng đường đã đi, trong khi các công cụ chuyến đi cho phép bạn chú thích hành trình bằng ảnh và ghi chú. Chia sẻ vị trí gia đình với các kiểm soát quyền riêng tư cá nhân giúp nó phù hợp cho việc sử dụng trong gia đình. Việc tự host giữ dữ liệu vị trí nhạy cảm hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, tránh xa Google và các bên thứ ba khác.
Các tính năng chính của Dawarich
Nhập từ nhiều nguồn
Nhập dữ liệu vị trí từ Dòng thời gian của Google Maps, OwnTracks, Strava, Immich, tệp GPX và nhiều hơn nữa để xây dựng một bản ghi lịch sử hoàn chỉnh.
Chế độ xem bản đồ tương tác
Khám phá lịch sử của bạn dưới dạng bản đồ nhiệt, đường lộ trình và lớp phủ sương mù chiến tranh trên một bản đồ tương tác đầy đủ với các lớp có thể tùy chỉnh.
Thống kê du lịch
Xem bạn đã ghé thăm bao nhiêu quốc gia và thành phố, bạn đã đi được bao xa, và theo dõi số ngày bạn đã ở mỗi quốc gia.
Tích hợp ảnh
Kết nối Immich hoặc Photoprism để phủ ảnh được gắn thẻ địa lý lên bản đồ và liên kết những kỷ niệm với các chuyến đi và địa điểm cụ thể.
Chia sẻ vị trí gia đình
Chia sẻ vị trí của bạn với các thành viên trong gia đình trong khi vẫn giữ các quyền kiểm soát quyền riêng tư cá nhân để mỗi người quyết định những gì họ tiết lộ.
Tại sao lại chạy Dawarich trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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