Cài đặt Firefox chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình duyệt Firefox tự lưu trữ có thể truy cập từ mọi thiết bị thông qua giao diện web, với dấu trang, tiện ích mở rộng và cài đặt được duy trì.
Chọn gói VPS cho Firefox
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Firefox
Firefox trong Docker chạy một trình duyệt đầy đủ tính năng trên VPS của bạn và truyền phát nó đến bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào thông qua giao diện GUI dựa trên web. Điều này mang lại cho bạn một môi trường duyệt web biệt lập, bảo vệ các thiết bị cục bộ của bạn, che giấu địa chỉ IP tại nhà của bạn và cho phép bạn duy trì một hồ sơ duyệt web nhất quán — hoàn chỉnh với dấu trang, mật khẩu và tiện ích mở rộng — có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới.
Tự lưu trữ Firefox trên VPS của bạn có nghĩa là các phiên duyệt web của bạn không bao giờ được xử lý thông qua dịch vụ máy tính từ xa thương mại, mang lại cho các nhà nghiên cứu bảo mật, người dùng quan tâm đến quyền riêng tư và các nhóm làm việc từ xa một trình duyệt riêng tư, luôn có sẵn dưới sự kiểm soát của riêng họ.
Các tính năng chính của Firefox
Môi trường duyệt web cách ly
Duyệt web từ IP VPS thay vì kết nối cục bộ của bạn, bảo vệ hệ thống cục bộ của bạn khỏi các mối đe dọa trên web và che giấu địa chỉ nhà của bạn.
Hồ sơ liên tục
Dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tiện ích mở rộng đã cài đặt vẫn tồn tại sau khi khởi động lại vùng chứa, mang lại cho bạn trải nghiệm trình duyệt nhất quán mỗi lần.
Truy cập từ mọi thiết bị
Mở phiên trình duyệt của bạn trên bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào — không cần cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng khách VNC trên thiết bị truy cập.
Hỗ trợ tiện ích mở rộng
Cài đặt bất kỳ tiện ích bổ sung nào của Firefox, bao gồm trình chặn quảng cáo, trình quản lý mật khẩu và công cụ bảo mật, giống như bạn làm trên một bản cài đặt Firefox cục bộ.
Truyền phát âm thanh
Âm thanh web được bật theo mặc định để bạn có thể phát phương tiện, xem video và sử dụng các ứng dụng thoại dựa trên web thông qua phiên làm việc từ xa.
Tại sao lại chạy Firefox trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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