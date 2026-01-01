Firefox trong Docker chạy một trình duyệt đầy đủ tính năng trên VPS của bạn và truyền phát nó đến bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào thông qua giao diện GUI dựa trên web. Điều này mang lại cho bạn một môi trường duyệt web biệt lập, bảo vệ các thiết bị cục bộ của bạn, che giấu địa chỉ IP tại nhà của bạn và cho phép bạn duy trì một hồ sơ duyệt web nhất quán — hoàn chỉnh với dấu trang, mật khẩu và tiện ích mở rộng — có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới.

Tự lưu trữ Firefox trên VPS của bạn có nghĩa là các phiên duyệt web của bạn không bao giờ được xử lý thông qua dịch vụ máy tính từ xa thương mại, mang lại cho các nhà nghiên cứu bảo mật, người dùng quan tâm đến quyền riêng tư và các nhóm làm việc từ xa một trình duyệt riêng tư, luôn có sẵn dưới sự kiểm soát của riêng họ.