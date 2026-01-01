Giảm giá lên đến 69% cho PairDrop

Triển khai PairDrop với cài đặt một nhấp.

Giải pháp thay thế AirDrop dựa trên trình duyệt để truyền tệp ngang hàng tức thì giữa bất kỳ thiết bị nào trên mạng của bạn, không yêu cầu cài đặt ứng dụng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PairDrop với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho PairDrop

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PairDrop

PairDrop là một nền tảng chia sẻ tệp hiện đại, dựa trên web, mang đến khả năng truyền tệp theo kiểu AirDrop cho mọi thiết bị và hệ điều hành. Sử dụng công nghệ WebRTC, các tệp được truyền trực tiếp từ người gửi đến người nhận mà không cần thông qua máy chủ — VPS chỉ điều phối kết nối. Mở giao diện web trên bất kỳ thiết bị nào, xem những người khác đang có mặt trên mạng và gửi tệp chỉ với một cú nhấp chuột. Không tài khoản, không ứng dụng, không giới hạn kích thước.

Tự host PairDrop mang đến cho gia đình hoặc văn phòng của bạn một trung tâm chia sẻ tệp vĩnh viễn, luôn có thể truy cập, được bảo vệ bởi HTTPS thông qua Traefik. Các tệp không bao giờ đi qua bộ nhớ của bên thứ ba, việc truyền tải diễn ra ở tốc độ mạng cục bộ tối đa, và cách tiếp cận tự host có nghĩa là không có chi phí cho mỗi tệp hoặc băng thông, bất kể nhóm của bạn chia sẻ bao nhiêu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PairDrop

Ngang hàng thông qua WebRTC

Các tệp được truyền trực tiếp giữa các thiết bị với tốc độ mạng tối đa — máy chủ chỉ đóng vai trò trung gian kết nối, vì vậy dữ liệu của bạn không bao giờ nằm trong bộ nhớ trung gian.

Không cần cài đặt

Hoạt động trên mọi trình duyệt hiện đại trên Windows, macOS, Linux, iOS và Android — người dùng chỉ cần truy cập URL và bắt đầu chia sẻ ngay lập tức.

Phát hiện thiết bị tự động

Các thiết bị trên cùng một mạng tự động xuất hiện trong giao diện, giúp dễ dàng chọn người nhận mà không cần nhập địa chỉ hoặc mã ghép nối.

Không giới hạn tệp

PairDrop không áp đặt bất kỳ giới hạn kích thước tệp hoặc bộ lọc loại nào, vì vậy bạn có thể chia sẻ bất cứ thứ gì từ các đoạn văn bản nhỏ đến các tệp video lớn mà không cần giải pháp thay thế.

Ghép nối Mã QR

Quét mã QR để kết nối các thiết bị di động ngay lập tức, loại bỏ nhu cầu nhập địa chỉ mạng khi chia sẻ giữa điện thoại và máy tính.

Tại sao lại chạy PairDrop trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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