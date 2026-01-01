PairDrop là một nền tảng chia sẻ tệp hiện đại, dựa trên web, mang đến khả năng truyền tệp theo kiểu AirDrop cho mọi thiết bị và hệ điều hành. Sử dụng công nghệ WebRTC, các tệp được truyền trực tiếp từ người gửi đến người nhận mà không cần thông qua máy chủ — VPS chỉ điều phối kết nối. Mở giao diện web trên bất kỳ thiết bị nào, xem những người khác đang có mặt trên mạng và gửi tệp chỉ với một cú nhấp chuột. Không tài khoản, không ứng dụng, không giới hạn kích thước.

Tự host PairDrop mang đến cho gia đình hoặc văn phòng của bạn một trung tâm chia sẻ tệp vĩnh viễn, luôn có thể truy cập, được bảo vệ bởi HTTPS thông qua Traefik. Các tệp không bao giờ đi qua bộ nhớ của bên thứ ba, việc truyền tải diễn ra ở tốc độ mạng cục bộ tối đa, và cách tiếp cận tự host có nghĩa là không có chi phí cho mỗi tệp hoặc băng thông, bất kể nhóm của bạn chia sẻ bao nhiêu.