Triển khai PairDrop với cài đặt một nhấp.
Giải pháp thay thế AirDrop dựa trên trình duyệt để truyền tệp ngang hàng tức thì giữa bất kỳ thiết bị nào trên mạng của bạn, không yêu cầu cài đặt ứng dụng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PairDrop
PairDrop là một nền tảng chia sẻ tệp hiện đại, dựa trên web, mang đến khả năng truyền tệp theo kiểu AirDrop cho mọi thiết bị và hệ điều hành. Sử dụng công nghệ WebRTC, các tệp được truyền trực tiếp từ người gửi đến người nhận mà không cần thông qua máy chủ — VPS chỉ điều phối kết nối. Mở giao diện web trên bất kỳ thiết bị nào, xem những người khác đang có mặt trên mạng và gửi tệp chỉ với một cú nhấp chuột. Không tài khoản, không ứng dụng, không giới hạn kích thước.
Tự host PairDrop mang đến cho gia đình hoặc văn phòng của bạn một trung tâm chia sẻ tệp vĩnh viễn, luôn có thể truy cập, được bảo vệ bởi HTTPS thông qua Traefik. Các tệp không bao giờ đi qua bộ nhớ của bên thứ ba, việc truyền tải diễn ra ở tốc độ mạng cục bộ tối đa, và cách tiếp cận tự host có nghĩa là không có chi phí cho mỗi tệp hoặc băng thông, bất kể nhóm của bạn chia sẻ bao nhiêu.
Các tính năng chính của PairDrop
Ngang hàng thông qua WebRTC
Các tệp được truyền trực tiếp giữa các thiết bị với tốc độ mạng tối đa — máy chủ chỉ đóng vai trò trung gian kết nối, vì vậy dữ liệu của bạn không bao giờ nằm trong bộ nhớ trung gian.
Không cần cài đặt
Hoạt động trên mọi trình duyệt hiện đại trên Windows, macOS, Linux, iOS và Android — người dùng chỉ cần truy cập URL và bắt đầu chia sẻ ngay lập tức.
Phát hiện thiết bị tự động
Các thiết bị trên cùng một mạng tự động xuất hiện trong giao diện, giúp dễ dàng chọn người nhận mà không cần nhập địa chỉ hoặc mã ghép nối.
Không giới hạn tệp
PairDrop không áp đặt bất kỳ giới hạn kích thước tệp hoặc bộ lọc loại nào, vì vậy bạn có thể chia sẻ bất cứ thứ gì từ các đoạn văn bản nhỏ đến các tệp video lớn mà không cần giải pháp thay thế.
Ghép nối Mã QR
Quét mã QR để kết nối các thiết bị di động ngay lập tức, loại bỏ nhu cầu nhập địa chỉ mạng khi chia sẻ giữa điện thoại và máy tính.
Tại sao lại chạy PairDrop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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