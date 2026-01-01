Shlink là một dịch vụ rút gọn URL mã nguồn mở mạnh mẽ mang đến cho bạn toàn quyền sở hữu cơ sở hạ tầng liên kết của mình. Không giống như các dịch vụ thương mại áp đặt thương hiệu, các cấp giá hoặc yêu cầu chia sẻ dữ liệu, Shlink cho phép bạn tạo các liên kết ngắn có thương hiệu trên miền của riêng bạn mà không phụ thuộc vào bên thứ ba nào.

Tự host Shlink trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu nhấp chuột, phân tích và cấu hình liên kết của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Với hơn 4.600 lượt gắn sao trên GitHub, Shlink là một dự án đã được chứng minh, được duy trì tích cực, được các doanh nghiệp, người tạo nội dung và nhà phát triển tin cậy, những người cần rút gọn URL đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp.