Triển khai Shlink với một nhấp cài đặt.
Công cụ rút gọn URL tự lưu trữ với các liên kết ngắn có thương hiệu, phân tích lượt nhấp, mã QR và API REST đầy đủ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shlink
Shlink là một dịch vụ rút gọn URL mã nguồn mở mạnh mẽ mang đến cho bạn toàn quyền sở hữu cơ sở hạ tầng liên kết của mình. Không giống như các dịch vụ thương mại áp đặt thương hiệu, các cấp giá hoặc yêu cầu chia sẻ dữ liệu, Shlink cho phép bạn tạo các liên kết ngắn có thương hiệu trên miền của riêng bạn mà không phụ thuộc vào bên thứ ba nào.
Tự host Shlink trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu nhấp chuột, phân tích và cấu hình liên kết của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Với hơn 4.600 lượt gắn sao trên GitHub, Shlink là một dự án đã được chứng minh, được duy trì tích cực, được các doanh nghiệp, người tạo nội dung và nhà phát triển tin cậy, những người cần rút gọn URL đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Shlink
Liên kết rút gọn có thương hiệu
Tạo liên kết rút gọn trên tên miền riêng của bạn, giúp thương hiệu của bạn nhất quán trên mọi nội dung được chia sẻ.
Phân tích lượt nhấp
Theo dõi số liệu thống kê lượt nhấp chi tiết bao gồm vị trí địa lý, loại thiết bị và dữ liệu giới thiệu cho mỗi liên kết rút gọn.
Tạo mã QR
Tự động tạo mã QR cho bất kỳ liên kết rút gọn nào, sẵn sàng cho tài liệu in ấn, bài thuyết trình và các chiến dịch ngoại tuyến.
Truy cập REST API
Tạo và quản lý liên kết theo chương trình thông qua API REST đầy đủ, cho phép tích hợp với các công cụ và quy trình làm việc hiện có của bạn.
Thời hạn liên kết và Bảo mật
Đặt ngày hết hạn và bảo vệ bằng mật khẩu các liên kết nhạy cảm để kiểm soát quyền truy cập và thực thi việc chia sẻ có giới hạn thời gian.
Tại sao lại chạy Shlink trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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