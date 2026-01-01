Screego là một máy chủ chia sẻ màn hình mã nguồn mở cho phép các nhóm cộng tác từ xa mà không cần định tuyến nội dung màn hình nhạy cảm qua một SaaS của bên thứ ba. Nó sử dụng WebRTC để truyền phát độ trễ thấp và tích hợp một máy chủ TURN relay để các kết nối thành công qua tường lửa doanh nghiệp hạn chế và NAT đối xứng — loại bỏ lý do phổ biến nhất khiến việc chia sẻ màn hình thất bại ở các công cụ khác.

Triển khai Screego trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một điểm cuối chia sẻ màn hình vĩnh viễn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Không giới hạn dung lượng cuộc họp, không chi phí đăng ký cho mỗi máy chủ và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào nội dung được chia sẻ. Người tham gia truy cập qua bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần plugin hoặc tải xuống.