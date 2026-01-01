Giảm giá lên đến 69% cho Screego

Triển khai Screego với cài đặt một nhấp.

Máy chủ chia sẻ màn hình tự lưu trữ với bộ chuyển tiếp TURN tích hợp để kết nối WebRTC đáng tin cậy qua bất kỳ tường lửa nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Screego với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Screego

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Screego

Screego là một máy chủ chia sẻ màn hình mã nguồn mở cho phép các nhóm cộng tác từ xa mà không cần định tuyến nội dung màn hình nhạy cảm qua một SaaS của bên thứ ba. Nó sử dụng WebRTC để truyền phát độ trễ thấp và tích hợp một máy chủ TURN relay để các kết nối thành công qua tường lửa doanh nghiệp hạn chế và NAT đối xứng — loại bỏ lý do phổ biến nhất khiến việc chia sẻ màn hình thất bại ở các công cụ khác.

Triển khai Screego trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một điểm cuối chia sẻ màn hình vĩnh viễn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Không giới hạn dung lượng cuộc họp, không chi phí đăng ký cho mỗi máy chủ và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào nội dung được chia sẻ. Người tham gia truy cập qua bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần plugin hoặc tải xuống.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Screego

TURN Relay Tích hợp sẵn

Screego tích hợp một TURN/STUN server để các kết nối WebRTC thành công qua tường lửa của doanh nghiệp và NAT đối xứng mà không cần dịch vụ chuyển tiếp bên ngoài.

Tham gia không cần Cắm vào

Người xem tham gia phòng qua một liên kết được chia sẻ trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào — không yêu cầu tiện ích mở rộng, tải xuống ứng dụng khách hoặc đăng ký tài khoản.

Nhiều phòng đồng thời

Chạy đồng thời bất kỳ số lượng phiên chia sẻ màn hình độc lập nào, mỗi phiên có liên kết mời riêng và luồng riêng biệt.

Không giới hạn dung lượng

Tổ chức các phiên không giới hạn với số lượng người tham gia không giới hạn — dung lượng được xác định bởi tài nguyên VPS của bạn, không phải bởi gói giá.

Prometheus Metrics

Cung cấp một điểm cuối /metrics để Prometheus scraping nhằm theo dõi các phòng hoạt động, các kết nối TURN và băng thông relay theo thời gian.

Tại sao lại chạy Screego trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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