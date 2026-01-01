Triển khai Screego với cài đặt một nhấp.
Máy chủ chia sẻ màn hình tự lưu trữ với bộ chuyển tiếp TURN tích hợp để kết nối WebRTC đáng tin cậy qua bất kỳ tường lửa nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Screego
Screego là một máy chủ chia sẻ màn hình mã nguồn mở cho phép các nhóm cộng tác từ xa mà không cần định tuyến nội dung màn hình nhạy cảm qua một SaaS của bên thứ ba. Nó sử dụng WebRTC để truyền phát độ trễ thấp và tích hợp một máy chủ TURN relay để các kết nối thành công qua tường lửa doanh nghiệp hạn chế và NAT đối xứng — loại bỏ lý do phổ biến nhất khiến việc chia sẻ màn hình thất bại ở các công cụ khác.
Triển khai Screego trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn một điểm cuối chia sẻ màn hình vĩnh viễn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Không giới hạn dung lượng cuộc họp, không chi phí đăng ký cho mỗi máy chủ và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào nội dung được chia sẻ. Người tham gia truy cập qua bất kỳ trình duyệt hiện đại nào mà không cần plugin hoặc tải xuống.
Các tính năng chính của Screego
TURN Relay Tích hợp sẵn
Screego tích hợp một TURN/STUN server để các kết nối WebRTC thành công qua tường lửa của doanh nghiệp và NAT đối xứng mà không cần dịch vụ chuyển tiếp bên ngoài.
Tham gia không cần Cắm vào
Người xem tham gia phòng qua một liên kết được chia sẻ trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào — không yêu cầu tiện ích mở rộng, tải xuống ứng dụng khách hoặc đăng ký tài khoản.
Nhiều phòng đồng thời
Chạy đồng thời bất kỳ số lượng phiên chia sẻ màn hình độc lập nào, mỗi phiên có liên kết mời riêng và luồng riêng biệt.
Không giới hạn dung lượng
Tổ chức các phiên không giới hạn với số lượng người tham gia không giới hạn — dung lượng được xác định bởi tài nguyên VPS của bạn, không phải bởi gói giá.
Prometheus Metrics
Cung cấp một điểm cuối /metrics để Prometheus scraping nhằm theo dõi các phòng hoạt động, các kết nối TURN và băng thông relay theo thời gian.
Tại sao lại chạy Screego trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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