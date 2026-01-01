Triển khai Khoj với một nhấp cài đặt.
Trợ lý AI mã nguồn mở trò chuyện với tài liệu của bạn, tìm kiếm trên web và chạy mã bằng mô hình AI bạn chọn.
Chọn gói VPS cho Khoj
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Khoj
Khoj là một trợ lý AI cá nhân miễn phí, mã nguồn mở, kết nối với tài liệu, ghi chú và tệp của bạn, cho phép bạn đặt câu hỏi về chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó hoạt động với bất kỳ nhà cung cấp AI lớn nào — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, hoặc một phiên bản Ollama cục bộ chạy trên cùng một VPS — và bổ sung câu trả lời của nó bằng tìm kiếm web theo thời gian thực qua SearXNG và thực thi mã Python biệt lập qua Terrarium.
Tự lưu trữ Khoj có nghĩa là tài liệu, cuộc trò chuyện và lịch sử truy vấn của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tệp của bạn không bao giờ được gửi đi đâu ngoài nhà cung cấp mô hình AI mà bạn cấu hình rõ ràng, giúp bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu nào được chia sẻ và với ai.
Các tính năng chính của Khoj
Trò chuyện với Các tài liệu
Lập chỉ mục các tệp PDF, ghi chú và tệp của bạn và đặt câu hỏi về chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên — Khoj truy xuất ngữ cảnh và câu trả lời liên quan bằng cách sử dụng mô hình AI bạn đã chọn.
Tích hợp tìm kiếm web
SearXNG tích hợp sẵn cho phép Khoj truy xuất và tóm tắt thông tin hiện tại từ web mà không cần định tuyến các truy vấn thông qua API tìm kiếm của bên thứ ba.
Hộp cát thực thi mã
Chạy mã Python trong một môi trường sandbox Terrarium biệt lập để Khoj có thể thực hiện các phép tính, phân tích dữ liệu và tác vụ kịch bản như một phần của cuộc trò chuyện.
Bất kỳ nhà cung cấp mô hình AI nào
Kết nối OpenAI, Anthropic, Google Gemini hoặc một phiên bản Ollama cục bộ — chuyển đổi nhà cung cấp mà không thay đổi cách bạn tương tác với Khoj.
Riêng tư theo mặc định
Tất cả tài liệu, cuộc trò chuyện và các nhúng vẫn nằm trên VPS của bạn — không có gì được chia sẻ ngoài nhà cung cấp mô hình AI mà bạn cấu hình.
Tại sao lại chạy Khoj trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.