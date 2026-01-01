Khoj là một trợ lý AI cá nhân miễn phí, mã nguồn mở, kết nối với tài liệu, ghi chú và tệp của bạn, cho phép bạn đặt câu hỏi về chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó hoạt động với bất kỳ nhà cung cấp AI lớn nào — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, hoặc một phiên bản Ollama cục bộ chạy trên cùng một VPS — và bổ sung câu trả lời của nó bằng tìm kiếm web theo thời gian thực qua SearXNG và thực thi mã Python biệt lập qua Terrarium.

Tự lưu trữ Khoj có nghĩa là tài liệu, cuộc trò chuyện và lịch sử truy vấn của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tệp của bạn không bao giờ được gửi đi đâu ngoài nhà cung cấp mô hình AI mà bạn cấu hình rõ ràng, giúp bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu nào được chia sẻ và với ai.