Gramps Web là giao diện web cộng tác cho Gramps, nền tảng phả hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất. Nó biến cơ sở dữ liệu cây gia phả riêng tư của bạn thành một ứng dụng web đa người dùng — có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào — hoàn chỉnh với biểu đồ tương tác, bản đồ, tìm kiếm toàn văn và công cụ phân tích DNA. Không giống như các dịch vụ phả hệ đám mây kiếm tiền từ dữ liệu lịch sử gia đình của bạn, Gramps Web chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, giữ mọi hồ sơ tổ tiên, tài liệu và ảnh dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.

Gramps Web sử dụng định dạng cơ sở dữ liệu gốc của Gramps, vì vậy dữ liệu Gramps trên máy tính để bàn hiện có được nhập trực tiếp và các thay đổi được thực hiện thông qua giao diện web sẽ đồng bộ hóa trở lại ứng dụng máy tính để bàn. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ trở thành chủ sở hữu cây gia phả và quản trị viên.