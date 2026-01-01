Triển khai Gramps Web với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng gia phả tự lưu trữ để xây dựng, khám phá và chia sẻ cây gia phả từ bất kỳ trình duyệt nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gramps Web
Gramps Web là giao diện web cộng tác cho Gramps, nền tảng phả hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất. Nó biến cơ sở dữ liệu cây gia phả riêng tư của bạn thành một ứng dụng web đa người dùng — có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào — hoàn chỉnh với biểu đồ tương tác, bản đồ, tìm kiếm toàn văn và công cụ phân tích DNA. Không giống như các dịch vụ phả hệ đám mây kiếm tiền từ dữ liệu lịch sử gia đình của bạn, Gramps Web chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, giữ mọi hồ sơ tổ tiên, tài liệu và ảnh dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.
Gramps Web sử dụng định dạng cơ sở dữ liệu gốc của Gramps, vì vậy dữ liệu Gramps trên máy tính để bàn hiện có được nhập trực tiếp và các thay đổi được thực hiện thông qua giao diện web sẽ đồng bộ hóa trở lại ứng dụng máy tính để bàn. Người dùng đầu tiên đăng ký sẽ trở thành chủ sở hữu cây gia phả và quản trị viên.
Các tính năng chính của Gramps Web
Sơ đồ gia đình tương tác
Biểu đồ hình quạt, chế độ xem phả hệ, cây hậu duệ và trực quan hóa dòng thời gian mang lại những góc nhìn khác nhau về lịch sử gia đình của bạn trên trình duyệt.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên mọi người, địa điểm, sự kiện, nguồn và ghi chú trong cây của bạn ngay lập tức — bao gồm nội dung bên trong tài liệu và phương tiện đính kèm.
Đồng bộ máy tính
Sử dụng định dạng cơ sở dữ liệu gốc của Gramps để đồng bộ hóa hai chiều với ứng dụng Gramps trên máy tính để bàn, nhờ đó các chỉnh sửa trên web và máy tính để bàn luôn đồng bộ.
Cộng tác đa người dùng
Mời các thành viên gia đình với quyền hạn dựa trên vai trò — người chỉnh sửa có thể thêm bản ghi trong khi người xem chỉ có thể duyệt, giúp dữ liệu của bạn được sắp xếp gọn gàng.
Công cụ phân tích DNA
Trình duyệt nhiễm sắc thể, trực quan hóa đoạn DNA được chia sẻ và quản lý kit để tích hợp dữ liệu phả hệ di truyền cùng với các hồ sơ truyền thống.
Tại sao lại chạy Gramps Web trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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