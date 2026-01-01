Strapi là CMS headless mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được hơn 800.000 nhà phát triển tin dùng. Nó cung cấp một backend quản lý nội dung hoàn toàn tùy chỉnh với bảng điều khiển quản trị kéo và thả trực quan, các API REST và GraphQL tự động tạo, cùng một hệ sinh thái plugin phong phú. Không giống như các CMS truyền thống liên kết nội dung với một frontend cố định, Strapi cung cấp nội dung đến bất kỳ kênh nào — trang web, ứng dụng di động, thiết bị IoT — thông qua các API tiêu chuẩn.

Tự host Strapi trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi và giới hạn tốc độ API do các nhà cung cấp CMS được quản lý áp đặt, đồng thời mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát kiến trúc nội dung, lưu trữ dữ liệu và cấu hình plugin của mình. Mẫu này kết hợp Strapi với PostgreSQL 16 để đảm bảo độ tin cậy sẵn sàng cho sản xuất.