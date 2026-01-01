Triển khai Strapi với cài đặt một nhấp.
CMS headless mã nguồn mở hàng đầu tự động tạo các API REST và GraphQL từ các mô hình nội dung của bạn với bảng quản trị có thể tùy chỉnh.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Strapi
Strapi là CMS headless mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được hơn 800.000 nhà phát triển tin dùng. Nó cung cấp một backend quản lý nội dung hoàn toàn tùy chỉnh với bảng điều khiển quản trị kéo và thả trực quan, các API REST và GraphQL tự động tạo, cùng một hệ sinh thái plugin phong phú. Không giống như các CMS truyền thống liên kết nội dung với một frontend cố định, Strapi cung cấp nội dung đến bất kỳ kênh nào — trang web, ứng dụng di động, thiết bị IoT — thông qua các API tiêu chuẩn.
Tự host Strapi trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi và giới hạn tốc độ API do các nhà cung cấp CMS được quản lý áp đặt, đồng thời mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát kiến trúc nội dung, lưu trữ dữ liệu và cấu hình plugin của mình. Mẫu này kết hợp Strapi với PostgreSQL 16 để đảm bảo độ tin cậy sẵn sàng cho sản xuất.
Các tính năng chính của Strapi
APIs tự động tạo
Strapi tạo các điểm cuối REST và GraphQL tự động khi bạn định nghĩa các loại nội dung — không yêu cầu viết mã API thủ công.
Trình tạo nội dung kéo và thả
Xây dựng các mô hình nội dung phức tạp một cách trực quan với các trường, thành phần và vùng động mà không cần chạm vào codebase.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định quyền truy cập chi tiết theo từng loại nội dung và vai trò người dùng để biên tập viên, quản lý và người dùng API chỉ truy cập những gì họ được phép.
Thư viện phương tiện
Tải lên, sắp xếp và tối ưu hóa hình ảnh và tệp trong một thư viện phương tiện tập trung với tính năng tự động thay đổi kích thước hình ảnh và chuyển đổi định dạng.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng Strapi với các plugin từ marketplace cho xác thực, SEO, email, tìm kiếm và nhiều hơn nữa — hoặc xây dựng các plugin tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn.
Nội dung đa ngôn ngữ
Quản lý nội dung đa ngôn ngữ với hỗ trợ i18n tích hợp sẵn, xuất bản từng phiên bản ngôn ngữ một cách độc lập để hỗ trợ người dùng trên toàn cầu.
Tại sao lại chạy Strapi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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