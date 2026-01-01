Giảm giá lên đến 69% cho Tiny File Manager

Triển khai Tiny File Manager với cài đặt một chạm.

Trình quản lý tệp web PHP một tệp nhẹ để tải lên, tải xuống và sắp xếp các tệp máy chủ từ bất kỳ trình duyệt nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Tiny File Manager với cài đặt một chạm.

Chọn gói VPS cho Tiny File Manager

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Tiny File Manager

Tiny File Manager là một trình quản lý tệp nhỏ gọn, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn dưới dạng một tệp PHP duy nhất, cung cấp cho bạn một giao diện đầy đủ tính năng dựa trên trình duyệt để quản lý các tệp trên máy chủ của bạn mà không cần máy khách SSH hoặc FTP. Nó hỗ trợ tải lên và tải xuống tệp, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa, tạo kho lưu trữ và một trình soạn thảo văn bản tích hợp — tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện web (web UI) sạch sẽ, phản hồi nhanh.

Tự lưu trữ Tiny File Manager trên VPS của bạn giúp giữ các tệp của bạn trong tầm kiểm soát và cho phép bạn cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cho các thành viên nhóm với các cấp độ quyền khác nhau. Dấu chân tối thiểu của nó có nghĩa là nó chạy cùng với các ứng dụng hiện có của bạn mà không làm tăng thêm chi phí tài nguyên đáng kể.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Tiny File Manager

Thao tác Tệp Đầy đủ

Tải lên, tải xuống, sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa tệp và thư mục trực tiếp từ trình duyệt mà không yêu cầu quyền truy cập SSH hoặc FTP.

Truy cập đa người dùng

Xác định nhiều tài khoản người dùng với mật khẩu riêng và cấp độ quyền, bao gồm các vai trò chỉ đọc để truy cập hạn chế.

Trình soạn thảo văn bản tích hợp sẵn

Chỉnh sửa tệp cấu hình, tập lệnh và mã trực tiếp trong trình duyệt với sự hỗ trợ tô sáng cú pháp, mà không cần trình chỉnh sửa riêng biệt.

Lưu trữ Hỗ trợ

Tạo tệp ZIP và giải nén các tệp đã nén thông qua giao diện web, đơn giản hóa việc chuyển và sao lưu hàng loạt mà không cần công cụ dòng lệnh.

Tìm kiếm tệp

Tìm kiếm trên các thư mục theo tên tệp hoặc nội dung để nhanh chóng định vị các tệp mà không cần điều hướng cây thư mục theo cách thủ công.

Tại sao lại chạy Tiny File Manager trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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