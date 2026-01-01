Triển khai Tiny File Manager với cài đặt một chạm.
Trình quản lý tệp web PHP một tệp nhẹ để tải lên, tải xuống và sắp xếp các tệp máy chủ từ bất kỳ trình duyệt nào.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Tiny File Manager
Tiny File Manager là một trình quản lý tệp nhỏ gọn, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn dưới dạng một tệp PHP duy nhất, cung cấp cho bạn một giao diện đầy đủ tính năng dựa trên trình duyệt để quản lý các tệp trên máy chủ của bạn mà không cần máy khách SSH hoặc FTP. Nó hỗ trợ tải lên và tải xuống tệp, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa, tạo kho lưu trữ và một trình soạn thảo văn bản tích hợp — tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện web (web UI) sạch sẽ, phản hồi nhanh.
Tự lưu trữ Tiny File Manager trên VPS của bạn giúp giữ các tệp của bạn trong tầm kiểm soát và cho phép bạn cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cho các thành viên nhóm với các cấp độ quyền khác nhau. Dấu chân tối thiểu của nó có nghĩa là nó chạy cùng với các ứng dụng hiện có của bạn mà không làm tăng thêm chi phí tài nguyên đáng kể.
Các tính năng chính của Tiny File Manager
Thao tác Tệp Đầy đủ
Tải lên, tải xuống, sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa tệp và thư mục trực tiếp từ trình duyệt mà không yêu cầu quyền truy cập SSH hoặc FTP.
Truy cập đa người dùng
Xác định nhiều tài khoản người dùng với mật khẩu riêng và cấp độ quyền, bao gồm các vai trò chỉ đọc để truy cập hạn chế.
Trình soạn thảo văn bản tích hợp sẵn
Chỉnh sửa tệp cấu hình, tập lệnh và mã trực tiếp trong trình duyệt với sự hỗ trợ tô sáng cú pháp, mà không cần trình chỉnh sửa riêng biệt.
Lưu trữ Hỗ trợ
Tạo tệp ZIP và giải nén các tệp đã nén thông qua giao diện web, đơn giản hóa việc chuyển và sao lưu hàng loạt mà không cần công cụ dòng lệnh.
Tìm kiếm tệp
Tìm kiếm trên các thư mục theo tên tệp hoặc nội dung để nhanh chóng định vị các tệp mà không cần điều hướng cây thư mục theo cách thủ công.
Tại sao lại chạy Tiny File Manager trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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