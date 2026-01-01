Tiny File Manager là một trình quản lý tệp nhỏ gọn, mã nguồn mở, chạy hoàn toàn dưới dạng một tệp PHP duy nhất, cung cấp cho bạn một giao diện đầy đủ tính năng dựa trên trình duyệt để quản lý các tệp trên máy chủ của bạn mà không cần máy khách SSH hoặc FTP. Nó hỗ trợ tải lên và tải xuống tệp, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa, tạo kho lưu trữ và một trình soạn thảo văn bản tích hợp — tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện web (web UI) sạch sẽ, phản hồi nhanh.

Tự lưu trữ Tiny File Manager trên VPS của bạn giúp giữ các tệp của bạn trong tầm kiểm soát và cho phép bạn cấp quyền truy cập dựa trên vai trò cho các thành viên nhóm với các cấp độ quyền khác nhau. Dấu chân tối thiểu của nó có nghĩa là nó chạy cùng với các ứng dụng hiện có của bạn mà không làm tăng thêm chi phí tài nguyên đáng kể.