Giảm giá lên đến 69% cho ThingsBoard

Triển khai ThingsBoard chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng IoT mã nguồn mở để quản lý thiết bị, thu thập dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực và trực quan hóa bảng điều khiển tùy chỉnh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
307.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ThingsBoard chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho ThingsBoard

Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ThingsBoard

ThingsBoard là một nền tảng IoT mã nguồn mở xử lý toàn bộ vòng đời triển khai thiết bị kết nối — từ việc cấp phép thiết bị và quản lý thông tin xác thực đến việc thu thập dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực, xử lý sự kiện phức tạp và trực quan hóa bảng điều khiển tùy chỉnh. Nó hỗ trợ các giao thức MQTT, HTTP và CoAP ngay từ đầu, giúp nó tương thích với hầu hết mọi vi điều khiển, cảm biến công nghiệp hoặc cổng kết nối.

Tự host ThingsBoard trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu thiết bị của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — điều này rất quan trọng đối với các triển khai trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và tòa nhà thông minh phải tuân thủ các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu. Với hỗ trợ đa người thuê (multi-tenant), một phiên bản ThingsBoard duy nhất có thể phục vụ các môi trường biệt lập cho các nhóm, khách hàng hoặc dự án khác nhau.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ThingsBoard

Trang tổng quan thời gian thực

Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh với hàng chục loại widget — biểu đồ, đồng hồ đo, bản đồ và bảng — cập nhật trực tiếp khi các thiết bị gửi telemetry.

Bộ máy quy tắc trực quan

Xử lý dữ liệu thiết bị bằng trình chỉnh sửa chuỗi quy tắc kéo và thả, kích hoạt cảnh báo, chuyển đổi tải trọng và chuyển tiếp các sự kiện đến các hệ thống bên ngoài.

Kết nối thiết bị MQTT

Kết nối cảm biến và vi điều khiển qua MQTT, HTTP, hoặc CoAP sử dụng access token cho từng thiết bị mà không cần thêm broker nào.

Quản lý đội thiết bị

Tổ chức thiết bị thành các nhóm, gán các thuộc tính dùng chung, quản lý các bản cập nhật firmware và theo dõi trạng thái thiết bị trên toàn bộ đội thiết bị của bạn.

Hỗ trợ đa khách hàng

Tạo các tài khoản người thuê riêng biệt với các thiết bị, bảng điều khiển và vai trò người dùng riêng của họ — lý tưởng cho các công ty sản phẩm quản lý việc triển khai của khách hàng.

Cảnh báo và Thông báo

Xác định ngưỡng hoặc cảnh báo dựa trên quy tắc gửi thông báo qua email, webhook hoặc nền tảng khi các điều kiện của thiết bị được đáp ứng.

Tại sao lại chạy ThingsBoard trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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