ThingsBoard là một nền tảng IoT mã nguồn mở xử lý toàn bộ vòng đời triển khai thiết bị kết nối — từ việc cấp phép thiết bị và quản lý thông tin xác thực đến việc thu thập dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực, xử lý sự kiện phức tạp và trực quan hóa bảng điều khiển tùy chỉnh. Nó hỗ trợ các giao thức MQTT, HTTP và CoAP ngay từ đầu, giúp nó tương thích với hầu hết mọi vi điều khiển, cảm biến công nghiệp hoặc cổng kết nối.

Tự host ThingsBoard trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu thiết bị của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — điều này rất quan trọng đối với các triển khai trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và tòa nhà thông minh phải tuân thủ các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu. Với hỗ trợ đa người thuê (multi-tenant), một phiên bản ThingsBoard duy nhất có thể phục vụ các môi trường biệt lập cho các nhóm, khách hàng hoặc dự án khác nhau.