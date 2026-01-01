Triển khai ThingsBoard chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng IoT mã nguồn mở để quản lý thiết bị, thu thập dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực và trực quan hóa bảng điều khiển tùy chỉnh.
Chọn gói VPS cho ThingsBoard
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ThingsBoard
ThingsBoard là một nền tảng IoT mã nguồn mở xử lý toàn bộ vòng đời triển khai thiết bị kết nối — từ việc cấp phép thiết bị và quản lý thông tin xác thực đến việc thu thập dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực, xử lý sự kiện phức tạp và trực quan hóa bảng điều khiển tùy chỉnh. Nó hỗ trợ các giao thức MQTT, HTTP và CoAP ngay từ đầu, giúp nó tương thích với hầu hết mọi vi điều khiển, cảm biến công nghiệp hoặc cổng kết nối.
Tự host ThingsBoard trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu thiết bị của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — điều này rất quan trọng đối với các triển khai trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và tòa nhà thông minh phải tuân thủ các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu. Với hỗ trợ đa người thuê (multi-tenant), một phiên bản ThingsBoard duy nhất có thể phục vụ các môi trường biệt lập cho các nhóm, khách hàng hoặc dự án khác nhau.
Các tính năng chính của ThingsBoard
Trang tổng quan thời gian thực
Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh với hàng chục loại widget — biểu đồ, đồng hồ đo, bản đồ và bảng — cập nhật trực tiếp khi các thiết bị gửi telemetry.
Bộ máy quy tắc trực quan
Xử lý dữ liệu thiết bị bằng trình chỉnh sửa chuỗi quy tắc kéo và thả, kích hoạt cảnh báo, chuyển đổi tải trọng và chuyển tiếp các sự kiện đến các hệ thống bên ngoài.
Kết nối thiết bị MQTT
Kết nối cảm biến và vi điều khiển qua MQTT, HTTP, hoặc CoAP sử dụng access token cho từng thiết bị mà không cần thêm broker nào.
Quản lý đội thiết bị
Tổ chức thiết bị thành các nhóm, gán các thuộc tính dùng chung, quản lý các bản cập nhật firmware và theo dõi trạng thái thiết bị trên toàn bộ đội thiết bị của bạn.
Hỗ trợ đa khách hàng
Tạo các tài khoản người thuê riêng biệt với các thiết bị, bảng điều khiển và vai trò người dùng riêng của họ — lý tưởng cho các công ty sản phẩm quản lý việc triển khai của khách hàng.
Cảnh báo và Thông báo
Xác định ngưỡng hoặc cảnh báo dựa trên quy tắc gửi thông báo qua email, webhook hoặc nền tảng khi các điều kiện của thiết bị được đáp ứng.
Tại sao lại chạy ThingsBoard trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.