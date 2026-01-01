LanguageTool là một máy chủ kiểm tra ngữ pháp mã nguồn mở toàn diện, phát hiện lỗi ngữ pháp, văn phong, dấu câu và chính tả trong hơn 25 ngôn ngữ thông qua một API HTTP RESTful đơn giản. Nó vượt xa việc kiểm tra chính tả cơ bản để phát hiện các vấn đề ngữ pháp phức tạp, biến nó thành một giải pháp thay thế thân thiện với quyền riêng tư cho các dịch vụ ngữ pháp đám mây như Grammarly.

Đây là một dịch vụ chỉ có API mà không có giao diện người dùng web truyền thống. Các máy khách — tiện ích mở rộng trình duyệt, plugin LibreOffice, trình chỉnh sửa mã và ứng dụng tùy chỉnh — trỏ đến URL triển khai của bạn và gọi trực tiếp điểm cuối /v2/check. Self-hosting có nghĩa là nội dung đã viết không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, điều này rất cần thiết cho các tài liệu pháp lý, y tế hoặc kinh doanh nhạy cảm.