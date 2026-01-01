Triển khai LanguageTool với một nhấp cài đặt.
Công cụ kiểm tra ngữ pháp, văn phong và chính tả mã nguồn mở cho hơn 25 ngôn ngữ, được cung cấp dưới dạng API REST tự lưu trữ riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LanguageTool
LanguageTool là một máy chủ kiểm tra ngữ pháp mã nguồn mở toàn diện, phát hiện lỗi ngữ pháp, văn phong, dấu câu và chính tả trong hơn 25 ngôn ngữ thông qua một API HTTP RESTful đơn giản. Nó vượt xa việc kiểm tra chính tả cơ bản để phát hiện các vấn đề ngữ pháp phức tạp, biến nó thành một giải pháp thay thế thân thiện với quyền riêng tư cho các dịch vụ ngữ pháp đám mây như Grammarly.
Đây là một dịch vụ chỉ có API mà không có giao diện người dùng web truyền thống. Các máy khách — tiện ích mở rộng trình duyệt, plugin LibreOffice, trình chỉnh sửa mã và ứng dụng tùy chỉnh — trỏ đến URL triển khai của bạn và gọi trực tiếp điểm cuối /v2/check. Self-hosting có nghĩa là nội dung đã viết không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, điều này rất cần thiết cho các tài liệu pháp lý, y tế hoặc kinh doanh nhạy cảm.
Các tính năng chính của LanguageTool
Hỗ trợ hơn 25 ngôn ngữ
Kiểm tra ngữ pháp và văn phong bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ba Lan và nhiều ngôn ngữ khác từ một dịch vụ duy nhất.
Kiểm tra ngữ pháp chuyên sâu
Phát hiện lỗi ngữ pháp phức tạp, các vấn đề về văn phong và các từ dễ gây nhầm lẫn mà các công cụ kiểm tra chính tả đơn giản bỏ qua.
Tích hợp REST API
Tích hợp kiểm tra ngữ pháp vào bất kỳ ứng dụng, CMS hoặc trình chỉnh sửa nào với một endpoint HTTP /v2/check đơn giản.
Mô hình ngôn ngữ N-Gram
Bật các mô hình n-gram tùy chọn để cải thiện đáng kể khả năng phát hiện các từ và cụm từ thường bị nhầm lẫn.
Tài nguyên có thể cấu hình
Điều chỉnh kích thước heap của Java khi triển khai để cân bằng việc sử dụng bộ nhớ với thông lượng cho khối lượng yêu cầu dự kiến của bạn.
Tại sao lại chạy LanguageTool trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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