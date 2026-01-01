Vane là một công cụ trả lời được hỗ trợ bởi AI mã nguồn mở chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát. Nó kết hợp một backend metasearch dựa trên SearXNG với lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn của bạn — các mô hình Ollama cục bộ hoặc nhà cung cấp đám mây như OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini và Groq — để tổng hợp các câu trả lời chính xác được hỗ trợ bởi các nguồn web được trích dẫn.

Tự host Vane giữ mọi truy vấn tìm kiếm và tải lên tài liệu trên VPS của bạn. Không có nhật ký truy vấn của bên thứ ba, không có đăng ký theo chỗ ngồi và không có xếp hạng không rõ ràng — bạn chọn nguồn tìm kiếm, mô hình và mức độ riêng tư phù hợp với cách bạn nghiên cứu.