Triển khai Vane với cài đặt một nhấp.
Công cụ trả lời AI tập trung vào quyền riêng tư, cung cấp các câu trả lời có trích dẫn bằng cách sử dụng các LLM cục bộ hoặc nhà cung cấp đám mây trên phần cứng của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho Vane
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Vane
Vane là một công cụ trả lời được hỗ trợ bởi AI mã nguồn mở chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng do bạn kiểm soát. Nó kết hợp một backend metasearch dựa trên SearXNG với lựa chọn mô hình ngôn ngữ lớn của bạn — các mô hình Ollama cục bộ hoặc nhà cung cấp đám mây như OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini và Groq — để tổng hợp các câu trả lời chính xác được hỗ trợ bởi các nguồn web được trích dẫn.
Tự host Vane giữ mọi truy vấn tìm kiếm và tải lên tài liệu trên VPS của bạn. Không có nhật ký truy vấn của bên thứ ba, không có đăng ký theo chỗ ngồi và không có xếp hạng không rõ ràng — bạn chọn nguồn tìm kiếm, mô hình và mức độ riêng tư phù hợp với cách bạn nghiên cứu.
Các tính năng chính của Vane
Các câu trả lời AI được trích dẫn
Mọi phản hồi đều dẫn về các nguồn gốc, cho phép bạn xác minh các tuyên bố và tìm hiểu sâu hơn mà không cần tin tưởng mù quáng vào nội dung được tạo ra.
LLM cục bộ và đám mây
Chạy các mô hình mã nguồn mở cục bộ thông qua Ollama, hoặc kết nối OpenAI, Anthropic, Google Gemini và Groq từ cùng một giao diện web.
SearXNG đi kèm
Đi kèm với một phiên bản công cụ tìm kiếm tổng hợp SearXNG, nhờ đó các truy vấn được tổng hợp từ nhiều công cụ tìm kiếm mà không làm lộ chúng cho các trình theo dõi thương mại.
Chế độ tốc độ và chất lượng
Chuyển đổi giữa các chế độ Tốc độ, Cân bằng và Chất lượng để đánh đổi thời gian phản hồi lấy nghiên cứu sâu hơn, đa bước cho những câu hỏi khó hơn.
Tải tệp lên và khám phá
Tải lên các tệp PDF, tệp văn bản và hình ảnh để đặt câu hỏi về tài liệu của riêng bạn, hoặc duyệt qua nguồn cấp dữ liệu Khám phá để tìm nội dung thịnh hành.
Lịch sử tìm kiếm trên VPS của bạn
Tất cả các truy vấn, tệp đã tải lên và lịch sử trò chuyện đều nằm trên máy chủ của bạn trong một ổ đĩa cố định — không bao giờ được đồng bộ hóa với đám mây của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Vane trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.