Triển khai SerpBear với cài đặt một nhấp.
Trình theo dõi thứ hạng công cụ tìm kiếm tự host để theo dõi vị trí từ khóa trên Google, Bing và các công cụ tìm kiếm khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SerpBear
SerpBear là một công cụ theo dõi thứ hạng SEO mã nguồn mở, tự host, giúp theo dõi cách các tên miền của bạn xếp hạng cho các từ khóa đã chọn trên Google, Bing, Yahoo, Yandex và DuckDuckGo. Nó thu thập vị trí SERP hàng ngày, lập biểu đồ lịch sử xếp hạng và hiển thị sự thay đổi để bạn có thể phản ứng với các thay đổi thuật toán, cập nhật nội dung và hoạt động của đối thủ cạnh tranh mà không phải trả phí theo từ khóa cho một dịch vụ theo dõi thứ hạng SaaS.
Tự host SerpBear trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn không giới hạn tên miền và từ khóa, tích hợp Google Search Console tùy chọn để theo dõi lượt hiển thị và nhấp chuột, cùng với thông báo qua email hoặc webhook khi thứ hạng thay đổi. Dữ liệu nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, vì vậy các kho lưu trữ thứ hạng lịch sử vẫn thuộc về bạn thay vì biến mất khi gói đăng ký SaaS hết hạn.
Các tính năng chính của SerpBear
Theo dõi đa công cụ
Theo dõi vị trí từ khóa trên Google, Bing, Yahoo, Yandex và DuckDuckGo từ một bảng điều khiển duy nhất với biểu đồ lịch sử theo từng từ khóa.
Tích hợp Search Console
Tùy chọn kết nối Google Search Console thêm lượt hiển thị, tỷ lệ nhấp và dữ liệu khám phá vào mỗi từ khóa được theo dõi.
SERPs di động và máy tính để bàn
Chạy các trình theo dõi riêng biệt cho SERP trên thiết bị di động và máy tính để bàn để nắm bắt sự khác biệt về thứ hạng cụ thể theo thiết bị ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập thực tế.
Nhắm mục tiêu theo quốc gia và thành phố
Cấu hình từng từ khóa với quốc gia, ngôn ngữ và thành phố mục tiêu để phản ánh kết quả tìm kiếm được bản địa hóa thay vì một cái nhìn toàn cầu duy nhất.
Thông báo và xuất dữ liệu
Thông báo Email và webhook được kích hoạt khi có thay đổi về thứ hạng, và xuất CSV cung cấp dữ liệu cho các bảng điều khiển bên ngoài hoặc báo cáo khách hàng mà không cần sao chép-dán thủ công.
Không giới hạn từ khóa
Không tính phí theo từ khóa — theo dõi bao nhiêu tên miền và từ khóa tùy theo tài nguyên VPS của bạn cho phép mà không cần nâng cấp gói đăng ký.
Tại sao lại chạy SerpBear trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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