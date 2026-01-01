SerpBear là một công cụ theo dõi thứ hạng SEO mã nguồn mở, tự host, giúp theo dõi cách các tên miền của bạn xếp hạng cho các từ khóa đã chọn trên Google, Bing, Yahoo, Yandex và DuckDuckGo. Nó thu thập vị trí SERP hàng ngày, lập biểu đồ lịch sử xếp hạng và hiển thị sự thay đổi để bạn có thể phản ứng với các thay đổi thuật toán, cập nhật nội dung và hoạt động của đối thủ cạnh tranh mà không phải trả phí theo từ khóa cho một dịch vụ theo dõi thứ hạng SaaS.

Tự host SerpBear trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn không giới hạn tên miền và từ khóa, tích hợp Google Search Console tùy chọn để theo dõi lượt hiển thị và nhấp chuột, cùng với thông báo qua email hoặc webhook khi thứ hạng thay đổi. Dữ liệu nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, vì vậy các kho lưu trữ thứ hạng lịch sử vẫn thuộc về bạn thay vì biến mất khi gói đăng ký SaaS hết hạn.