Mautic là một nền tảng tự động hóa tiếp thị mã nguồn mở hoàn toàn, mang lại cho doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát các chiến dịch, dữ liệu liên hệ và hành trình khách hàng của họ. Không giống như các công cụ tiếp thị SaaS tính phí theo mỗi liên hệ, Mautic chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có phí nền tảng định kỳ, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và không bị khóa nhà cung cấp.

Tự host Mautic trên VPS giúp dữ liệu khách hàng của bạn nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp — điều này rất quan trọng đối với các yêu cầu về GDPR và chủ quyền dữ liệu. Với việc không tính phí theo mỗi liên hệ, bạn có thể mở rộng hoạt động tiếp thị của mình mà không phải chịu phạt chi phí, đồng thời giữ toàn quyền sở hữu mọi email, chiến dịch và tương tác khách hàng tiềm năng.