Triển khai Mautic với 1 nhấp.
Nền tảng tự động hóa marketing mã nguồn mở cho các chiến dịch email, lead scoring và tương tác khách hàng đa kênh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mautic
Mautic là một nền tảng tự động hóa tiếp thị mã nguồn mở hoàn toàn, mang lại cho doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát các chiến dịch, dữ liệu liên hệ và hành trình khách hàng của họ. Không giống như các công cụ tiếp thị SaaS tính phí theo mỗi liên hệ, Mautic chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có phí nền tảng định kỳ, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và không bị khóa nhà cung cấp.
Tự host Mautic trên VPS giúp dữ liệu khách hàng của bạn nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp — điều này rất quan trọng đối với các yêu cầu về GDPR và chủ quyền dữ liệu. Với việc không tính phí theo mỗi liên hệ, bạn có thể mở rộng hoạt động tiếp thị của mình mà không phải chịu phạt chi phí, đồng thời giữ toàn quyền sở hữu mọi email, chiến dịch và tương tác khách hàng tiềm năng.
Các tính năng chính của Mautic
Tự động hóa chiến dịch email
Xây dựng các chiến dịch nhỏ giọt tự động và gửi email hàng loạt với trình tạo kéo và thả, cá nhân hóa nội dung động và thử nghiệm A/B.
Lead scoring và theo dõi
Chấm điểm liên hệ dựa trên lượt truy cập trang, lượt mở email, lượt gửi biểu mẫu và các sự kiện tùy chỉnh để ưu tiên theo dõi vào đúng thời điểm.
Trình tạo chiến dịch trực quan
Thiết kế hành trình khách hàng nhiều bước phức tạp với trình chỉnh sửa quy trình làm việc dựa trên canvas, kết nối các điều kiện, hành động và quyết định.
Phân khúc liên hệ
Phân đoạn danh bạ một cách linh hoạt bằng cách sử dụng dữ liệu hành vi, thông tin nhân khẩu học và các trường tùy chỉnh để nhắm mục tiêu đúng đối tượng cho mỗi chiến dịch.
Tiếp cận đa kênh
Tiếp cận khách hàng qua email, SMS, thông báo đẩy và thông báo web từ một nền tảng duy nhất với tính năng theo dõi tương tác hợp nhất.
Tại sao lại chạy Mautic trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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