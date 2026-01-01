Triển khai Gerrit với cài đặt một nhấp.
Nền tảng đánh giá mã cấp doanh nghiệp được tin cậy bởi Android, Chromium và các dự án mã nguồn mở lớn trên toàn thế giới.
Chọn gói VPS cho Gerrit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gerrit
Gerrit là một hệ thống đánh giá mã nguồn mở, dựa trên web, được xây dựng trên nền tảng Git. Mọi thay đổi được gửi dưới dạng một patch set — một đơn vị đánh giá có phiên bản — mà các thành viên trong nhóm đánh giá thông qua inline comments, vote approvals và configurable submit rules trước khi có thể hợp nhất. Ban đầu được tạo ra tại Google và được sử dụng bởi Android, Chromium và Qt, Gerrit mang lại kỷ luật đánh giá có cấu trúc cho bất kỳ đội ngũ kỹ thuật nào.
Tự host Gerrit trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các kho lưu trữ, quyền truy cập và quy trình làm việc đánh giá mã. Với first-user-becomes-admin bootstrap, các fine-grained per-project access rules và một plugin ecosystem với hơn 100 extensions, nó được xây dựng cho các nhóm cần audit trails và strict code quality gates mà không cần dựa vào các nền tảng của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Gerrit
Quy trình làm việc đánh giá dựa trên bản vá
Mọi thay đổi mã được gửi dưới dạng một bộ bản vá có phiên bản, giúp người đánh giá có cái nhìn rõ ràng về mỗi lần lặp và toàn bộ lịch sử sửa đổi.
Quyền hạn chi tiết
Xác định các quy tắc truy cập theo dự án, theo nhánh và theo hành động cho các cá nhân và nhóm, bao gồm quyền force-push và submit.
Chú thích mã nội tuyến
Để lại bình luận trên các dòng mã cụ thể và phản hồi trực tiếp, giữ cho các cuộc thảo luận đánh giá được gắn trực tiếp với mã mà chúng tham chiếu.
Tích hợp CI/CD
Kích hoạt Jenkins, Zuul, hoặc bất kỳ hệ thống CI nào tự động trên các bộ bản vá mới thông qua webhooks và API Luồng Sự kiện tích hợp.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng Gerrit với hơn 100 plugin cộng đồng để xác thực LDAP, số liệu, thông báo và các quy trình đánh giá tùy chỉnh.
Quản lý đa kho lưu trữ
Quản lý và xem xét các thay đổi trên nhiều kho lưu trữ git từ một phiên bản duy nhất với kiểm soát truy cập hợp nhất và nhật ký kiểm tra.
Tại sao lại chạy Gerrit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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