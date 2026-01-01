Gerrit là một hệ thống đánh giá mã nguồn mở, dựa trên web, được xây dựng trên nền tảng Git. Mọi thay đổi được gửi dưới dạng một patch set — một đơn vị đánh giá có phiên bản — mà các thành viên trong nhóm đánh giá thông qua inline comments, vote approvals và configurable submit rules trước khi có thể hợp nhất. Ban đầu được tạo ra tại Google và được sử dụng bởi Android, Chromium và Qt, Gerrit mang lại kỷ luật đánh giá có cấu trúc cho bất kỳ đội ngũ kỹ thuật nào.

Tự host Gerrit trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các kho lưu trữ, quyền truy cập và quy trình làm việc đánh giá mã. Với first-user-becomes-admin bootstrap, các fine-grained per-project access rules và một plugin ecosystem với hơn 100 extensions, nó được xây dựng cho các nhóm cần audit trails và strict code quality gates mà không cần dựa vào các nền tảng của bên thứ ba.