Triển khai ByteStash với một nhấp cài đặt.
Trình quản lý đoạn mã tự lưu trữ với tính năng tô sáng cú pháp, tìm kiếm toàn văn bản và SSO tùy chọn dành cho nhà phát triển và đội nhóm.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ByteStash
ByteStash là một ứng dụng web tự lưu trữ để lưu trữ, sắp xếp và chia sẻ các đoạn mã trong một thư viện có thể tìm kiếm duy nhất. Nó hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ lập trình với tính năng tô sáng cú pháp đầy đủ, cho phép bạn lọc theo ngôn ngữ hoặc từ khóa, ghim các mục yêu thích để truy cập nhanh và chia sẻ các đoạn mã công khai mà không yêu cầu tài khoản từ người nhận.
Không giống như các công cụ đoạn mã dựa trên đám mây, ByteStash chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn với cơ sở dữ liệu SQLite nhẹ — không yêu cầu dịch vụ bên ngoài. Nó đi kèm với một REST API đầy đủ với tài liệu Swagger và tích hợp OpenID Connect tùy chọn, khiến nó phù hợp như nhau cho các nhà phát triển độc lập và các nhóm sử dụng quản lý danh tính tập trung.
Các tính năng chính của ByteStash
Tô sáng cú pháp
Hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ lập trình để mọi đoạn mã được hiển thị với màu cú pháp chính xác, dễ đọc.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm và lọc toàn bộ thư viện đoạn mã của bạn theo ngôn ngữ, từ khóa hoặc thẻ để tìm chính xác những gì bạn cần trong vài giây.
Chia sẻ công khai
Chia sẻ các đoạn mã hoặc bộ sưu tập riêng lẻ thông qua các liên kết công khai — người nhận không cần tài khoản để xem chúng.
Truy cập REST API
Full CRUD API với tài liệu Swagger tích hợp sẵn cho phép bạn tích hợp truy xuất snippet vào các script, trình chỉnh sửa hoặc CI pipeline.
Tích hợp SSO
Kết nối bất kỳ nhà cung cấp OpenID Connect nào để kích hoạt single sign-on cho các nhóm đã sử dụng quản lý danh tính tập trung.
Tại sao lại chạy ByteStash trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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