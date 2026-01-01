ByteStash là một ứng dụng web tự lưu trữ để lưu trữ, sắp xếp và chia sẻ các đoạn mã trong một thư viện có thể tìm kiếm duy nhất. Nó hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ lập trình với tính năng tô sáng cú pháp đầy đủ, cho phép bạn lọc theo ngôn ngữ hoặc từ khóa, ghim các mục yêu thích để truy cập nhanh và chia sẻ các đoạn mã công khai mà không yêu cầu tài khoản từ người nhận.

Không giống như các công cụ đoạn mã dựa trên đám mây, ByteStash chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn với cơ sở dữ liệu SQLite nhẹ — không yêu cầu dịch vụ bên ngoài. Nó đi kèm với một REST API đầy đủ với tài liệu Swagger và tích hợp OpenID Connect tùy chọn, khiến nó phù hợp như nhau cho các nhà phát triển độc lập và các nhóm sử dụng quản lý danh tính tập trung.