Giảm giá lên đến 69% cho Dockge

Triển khai Dockge với 1 nhấp.

UI tự lưu trữ tương tác để quản lý các stack Docker Compose mà không cần dùng dòng lệnh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Dockge với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Dockge

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dockge

Dockge là một trình quản lý stack Docker Compose tập trung, tự host, được xây dựng bởi người tạo ra Uptime Kuma. Thay vì cố gắng quản lý mọi Docker primitive, nó làm tốt một việc: cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, khởi động, dừng và xóa các stack Compose thông qua giao diện web nhanh chóng, phản hồi. Trình chỉnh sửa YAML tích hợp có tính năng tô sáng cú pháp và xác thực theo thời gian thực, đồng thời bạn có thể chuyển đổi các lệnh docker run hiện có sang định dạng Compose chỉ trong vài giây.

Lưu trữ các stack dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa cứng có nghĩa là Dockge phù hợp tự nhiên với bất kỳ quy trình làm việc sao lưu hoặc kiểm soát phiên bản nào. Tự host giữ cho cấu hình hạ tầng của bạn riêng tư và cung cấp cho bạn một giao diện quản lý liên tục luôn có sẵn, ngay cả khi bạn không ở gần terminal.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dockge

Trình chỉnh sửa YAML tương tác

Tô sáng cú pháp và xác thực trực tiếp giúp dễ dàng viết và cập nhật tệp Compose trực tiếp trong trình duyệt.

Truyền phát log thời gian thực

Nhật ký container hiển thị trực tiếp trong giao diện người dùng để bạn có thể theo dõi quá trình khởi động, lỗi và đầu ra mà không cần mở thiết bị đầu cuối.

docker run converter

Dán bất kỳ lệnh docker run nào và Dockge sẽ tự động chuyển đổi nó thành một tệp docker-compose.yaml sẵn sàng sử dụng.

Lưu trữ ngăn xếp dựa trên tệp

Tất cả các tệp Compose được lưu trữ dưới dạng tệp thuần túy trên đĩa, giúp việc sao lưu và kiểm soát phiên bản trở nên đơn giản.

Gọn nhẹ

Mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu giúp CPU và bộ nhớ khả dụng cho các ứng dụng bạn đang thực sự quản lý.

Tại sao lại chạy Dockge trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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