Dockge là một trình quản lý stack Docker Compose tập trung, tự host, được xây dựng bởi người tạo ra Uptime Kuma. Thay vì cố gắng quản lý mọi Docker primitive, nó làm tốt một việc: cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, khởi động, dừng và xóa các stack Compose thông qua giao diện web nhanh chóng, phản hồi. Trình chỉnh sửa YAML tích hợp có tính năng tô sáng cú pháp và xác thực theo thời gian thực, đồng thời bạn có thể chuyển đổi các lệnh docker run hiện có sang định dạng Compose chỉ trong vài giây.

Lưu trữ các stack dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa cứng có nghĩa là Dockge phù hợp tự nhiên với bất kỳ quy trình làm việc sao lưu hoặc kiểm soát phiên bản nào. Tự host giữ cho cấu hình hạ tầng của bạn riêng tư và cung cấp cho bạn một giao diện quản lý liên tục luôn có sẵn, ngay cả khi bạn không ở gần terminal.