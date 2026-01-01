Triển khai Dockge với 1 nhấp.
UI tự lưu trữ tương tác để quản lý các stack Docker Compose mà không cần dùng dòng lệnh.
Chọn gói VPS cho Dockge
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dockge
Dockge là một trình quản lý stack Docker Compose tập trung, tự host, được xây dựng bởi người tạo ra Uptime Kuma. Thay vì cố gắng quản lý mọi Docker primitive, nó làm tốt một việc: cho phép bạn tạo, chỉnh sửa, khởi động, dừng và xóa các stack Compose thông qua giao diện web nhanh chóng, phản hồi. Trình chỉnh sửa YAML tích hợp có tính năng tô sáng cú pháp và xác thực theo thời gian thực, đồng thời bạn có thể chuyển đổi các lệnh docker run hiện có sang định dạng Compose chỉ trong vài giây.
Lưu trữ các stack dưới dạng tệp tin thuần túy trên đĩa cứng có nghĩa là Dockge phù hợp tự nhiên với bất kỳ quy trình làm việc sao lưu hoặc kiểm soát phiên bản nào. Tự host giữ cho cấu hình hạ tầng của bạn riêng tư và cung cấp cho bạn một giao diện quản lý liên tục luôn có sẵn, ngay cả khi bạn không ở gần terminal.
Các tính năng chính của Dockge
Trình chỉnh sửa YAML tương tác
Tô sáng cú pháp và xác thực trực tiếp giúp dễ dàng viết và cập nhật tệp Compose trực tiếp trong trình duyệt.
Truyền phát log thời gian thực
Nhật ký container hiển thị trực tiếp trong giao diện người dùng để bạn có thể theo dõi quá trình khởi động, lỗi và đầu ra mà không cần mở thiết bị đầu cuối.
docker run converter
Dán bất kỳ lệnh docker run nào và Dockge sẽ tự động chuyển đổi nó thành một tệp docker-compose.yaml sẵn sàng sử dụng.
Lưu trữ ngăn xếp dựa trên tệp
Tất cả các tệp Compose được lưu trữ dưới dạng tệp thuần túy trên đĩa, giúp việc sao lưu và kiểm soát phiên bản trở nên đơn giản.
Gọn nhẹ
Mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu giúp CPU và bộ nhớ khả dụng cho các ứng dụng bạn đang thực sự quản lý.
Tại sao lại chạy Dockge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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