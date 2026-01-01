Triển khai Halo với 1 nhấp.
CMS mã nguồn mở hiện đại để xây dựng blog, website và các trang web định hướng nội dung với một chợ plugin.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Halo
Halo là một hệ thống quản lý nội dung hiện đại, mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng trên Spring Boot và reactive PostgreSQL. Nó cung cấp một thị trường plugin và theme phong phú, trình soạn thảo dựa trên khối, khả năng xuất bản nhiều loại nội dung và một bảng điều khiển quản trị gọn gàng — làm cho nó phù hợp với mọi thứ từ blog cá nhân đến trang web công ty.
Với hơn 39.000 lượt gắn sao trên GitHub và quá trình phát triển tích cực, Halo là một trong những nền tảng CMS tự lưu trữ được sử dụng rộng rãi nhất. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát nội dung, không có phí cho mỗi bài đăng và sự linh hoạt để mở rộng nền tảng bằng các plugin mà không bị giới hạn bởi cấp độ đăng ký.
Các tính năng chính của Halo
Thị trường Cắm vào
Mở rộng Halo với các plugin cộng đồng cho SEO, bình luận, tìm kiếm, chia sẻ mạng xã hội và nhiều hơn nữa — được cài đặt trực tiếp từ bảng điều khiển quản trị.
Hệ thống chủ đề
Chuyển đổi hoặc tùy chỉnh giao diện trang web của bạn với một công cụ chủ đề đầy đủ và một thị trường chủ đề cộng đồng năng động.
Trình chỉnh sửa dạng khối
Tạo nội dung phong phú với trình chỉnh sửa khối hiện đại hỗ trợ hình ảnh, nội dung nhúng, khối mã và bố cục tùy chỉnh mà không cần chạm vào HTML.
Đa dạng loại nội dung
Đăng bài viết, trang và khoảnh khắc (microblog) từ một nền tảng duy nhất, đáp ứng cả nhu cầu nội dung dài và ngắn.
REST & GraphQL APIs
Cung cấp nội dung của bạn thông qua các API tích hợp sẵn để hỗ trợ triển khai headless, ứng dụng di động hoặc các tích hợp của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Halo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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