Halo là một hệ thống quản lý nội dung hiện đại, mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng trên Spring Boot và reactive PostgreSQL. Nó cung cấp một thị trường plugin và theme phong phú, trình soạn thảo dựa trên khối, khả năng xuất bản nhiều loại nội dung và một bảng điều khiển quản trị gọn gàng — làm cho nó phù hợp với mọi thứ từ blog cá nhân đến trang web công ty.

Với hơn 39.000 lượt gắn sao trên GitHub và quá trình phát triển tích cực, Halo là một trong những nền tảng CMS tự lưu trữ được sử dụng rộng rãi nhất. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát nội dung, không có phí cho mỗi bài đăng và sự linh hoạt để mở rộng nền tảng bằng các plugin mà không bị giới hạn bởi cấp độ đăng ký.