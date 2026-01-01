Triển khai Meteroid với một cú nhấp cài đặt.
Cơ sở hạ tầng định giá và thanh toán mã nguồn mở cho SaaS — đăng ký, đo lường dựa trên mức sử dụng, lập hóa đơn và phân tích doanh thu.
Chọn gói VPS cho Meteroid
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Meteroid
Meteroid là một nền tảng thanh toán mã nguồn mở được xây dựng cho các công ty SaaS hiện đại cần kiểm soát hoàn toàn cách họ định giá, đo lường và lập hóa đơn cho khách hàng. Nó xử lý các gói đăng ký, định giá dựa trên mức sử dụng, gói kết hợp, dùng thử miễn phí, phiếu giảm giá và chính sách ưu đãi cho khách hàng cũ thông qua một API và UI quản trị duy nhất, loại bỏ nhu cầu phải kết hợp Stripe Billing, một dịch vụ đo lường và một lớp lập hóa đơn tự phát triển.
Tự lưu trữ Meteroid giúp giữ dữ liệu khách hàng, logic định giá và hồ sơ doanh thu bên trong VPS của riêng bạn, mà không phải trả phí theo sự kiện từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Việc triển khai đi kèm với PostgreSQL, ClickHouse cho phân tích đo lường khối lượng lớn và Redpanda để truyền sự kiện.
Các tính năng chính của Meteroid
Quản lý đăng ký
Quản lý các gói định kỳ, dùng thử miễn phí, nâng cấp, hạ cấp và giá ưu đãi cũ thông qua một giao diện quản trị duy nhất và REST API.
Đo lường theo mức sử dụng
Chuyển các sự kiện sản phẩm vào ClickHouse và tính phí dựa trên các thông số đo lường như API calls, số lượng người dùng hoặc dung lượng lưu trữ với khả năng tiếp nhận dữ liệu dưới một giây.
Lập hóa đơn tự động
Tạo hóa đơn tính toán theo tỷ lệ chính xác vào mỗi chu kỳ thanh toán và gửi chúng thông qua webhooks hoặc các bộ xử lý thanh toán hạ nguồn.
Mô hình định giá lai
Kết hợp phí cố định, phí theo chỗ ngồi, sử dụng theo bậc và các khoản mục phát sinh một lần trong cùng một gói mà không cần mã thanh toán tùy chỉnh.
Phân tích doanh thu
Theo dõi MRR, tỷ lệ rời bỏ, mở rộng và tỷ lệ giữ chân theo nhóm với các bảng điều khiển tích hợp sẵn được cung cấp bởi dữ liệu thanh toán trực tiếp của bạn.
Mở REST và gRPC API
Tích hợp Meteroid vào sản phẩm của bạn với các API REST và gRPC hàng đầu và tránh bị khóa vào một nhà cung cấp thanh toán đóng.
Tại sao lại chạy Meteroid trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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