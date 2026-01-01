Meteroid là một nền tảng thanh toán mã nguồn mở được xây dựng cho các công ty SaaS hiện đại cần kiểm soát hoàn toàn cách họ định giá, đo lường và lập hóa đơn cho khách hàng. Nó xử lý các gói đăng ký, định giá dựa trên mức sử dụng, gói kết hợp, dùng thử miễn phí, phiếu giảm giá và chính sách ưu đãi cho khách hàng cũ thông qua một API và UI quản trị duy nhất, loại bỏ nhu cầu phải kết hợp Stripe Billing, một dịch vụ đo lường và một lớp lập hóa đơn tự phát triển.

Tự lưu trữ Meteroid giúp giữ dữ liệu khách hàng, logic định giá và hồ sơ doanh thu bên trong VPS của riêng bạn, mà không phải trả phí theo sự kiện từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Việc triển khai đi kèm với PostgreSQL, ClickHouse cho phân tích đo lường khối lượng lớn và Redpanda để truyền sự kiện.