Giảm giá lên đến 69% cho Meteroid

Triển khai Meteroid với một cú nhấp cài đặt.

Cơ sở hạ tầng định giá và thanh toán mã nguồn mở cho SaaS — đăng ký, đo lường dựa trên mức sử dụng, lập hóa đơn và phân tích doanh thu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Meteroid với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Meteroid

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Meteroid

Meteroid là một nền tảng thanh toán mã nguồn mở được xây dựng cho các công ty SaaS hiện đại cần kiểm soát hoàn toàn cách họ định giá, đo lường và lập hóa đơn cho khách hàng. Nó xử lý các gói đăng ký, định giá dựa trên mức sử dụng, gói kết hợp, dùng thử miễn phí, phiếu giảm giá và chính sách ưu đãi cho khách hàng cũ thông qua một API và UI quản trị duy nhất, loại bỏ nhu cầu phải kết hợp Stripe Billing, một dịch vụ đo lường và một lớp lập hóa đơn tự phát triển.

Tự lưu trữ Meteroid giúp giữ dữ liệu khách hàng, logic định giá và hồ sơ doanh thu bên trong VPS của riêng bạn, mà không phải trả phí theo sự kiện từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Việc triển khai đi kèm với PostgreSQL, ClickHouse cho phân tích đo lường khối lượng lớn và Redpanda để truyền sự kiện.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Meteroid

Quản lý đăng ký

Quản lý các gói định kỳ, dùng thử miễn phí, nâng cấp, hạ cấp và giá ưu đãi cũ thông qua một giao diện quản trị duy nhất và REST API.

Đo lường theo mức sử dụng

Chuyển các sự kiện sản phẩm vào ClickHouse và tính phí dựa trên các thông số đo lường như API calls, số lượng người dùng hoặc dung lượng lưu trữ với khả năng tiếp nhận dữ liệu dưới một giây.

Lập hóa đơn tự động

Tạo hóa đơn tính toán theo tỷ lệ chính xác vào mỗi chu kỳ thanh toán và gửi chúng thông qua webhooks hoặc các bộ xử lý thanh toán hạ nguồn.

Mô hình định giá lai

Kết hợp phí cố định, phí theo chỗ ngồi, sử dụng theo bậc và các khoản mục phát sinh một lần trong cùng một gói mà không cần mã thanh toán tùy chỉnh.

Phân tích doanh thu

Theo dõi MRR, tỷ lệ rời bỏ, mở rộng và tỷ lệ giữ chân theo nhóm với các bảng điều khiển tích hợp sẵn được cung cấp bởi dữ liệu thanh toán trực tiếp của bạn.

Mở REST và gRPC API

Tích hợp Meteroid vào sản phẩm của bạn với các API REST và gRPC hàng đầu và tránh bị khóa vào một nhà cung cấp thanh toán đóng.

Tại sao lại chạy Meteroid trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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