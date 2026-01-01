Triển khai Pinry với cài đặt một nhấp.
Bảng hình ảnh kiểu Pinterest tự host để lưu, gắn thẻ và sắp xếp hình ảnh và video.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pinry
Pinry là một bảng hình ảnh mã nguồn mở, tự host cho phép bạn thu thập, gắn thẻ và duyệt hình ảnh, video và trang web trong một bố cục xếp gạch trực quan hấp dẫn — tương tự như Pinterest nhưng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Nó kết hợp một back-end Django REST Framework với một front-end Vue.js và được phân phối dưới dạng một container Docker duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite để thiết lập không phụ thuộc.
Tự host Pinry có nghĩa là bộ sưu tập cá nhân của bạn vẫn riêng tư trên VPS của riêng bạn, không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán, không quảng cáo và không yêu cầu tài khoản để duyệt nếu bạn bật quyền truy cập công khai. Hỗ trợ đa người dùng, bảng công khai và riêng tư, khả năng tương thích với tiện ích mở rộng trình duyệt và một REST API đầy đủ làm cho nó phù hợp cho cả bộ sưu tập cá nhân và các nhóm cộng tác nhỏ.
Các tính năng chính của Pinry
Khám phá dựa trên thẻ
Gán nhiều thẻ cho mỗi ghim và lọc toàn bộ bộ sưu tập của bạn ngay lập tức theo thẻ — không yêu cầu thư mục lồng nhau.
Bảng đa người dùng
Tạo các bảng riêng biệt cho mỗi người dùng và kiểm soát khả năng hiển thị với cài đặt truy cập công khai hoặc riêng tư cho mỗi bảng.
Hỗ trợ tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu hình ảnh trực tiếp từ bất kỳ trang web nào vào bảng Pinry của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt chính thức.
REST API
Tự động tạo pin và quản lý bộ sưu tập theo chương trình thông qua API Django REST Framework tích hợp sẵn.
Docker Image đa kiến trúc
Hình ảnh chính thức hỗ trợ AMD64, ARMv7 và ARMv8 — chạy trên các máy chủ VPS tiêu chuẩn và các bo mạch dựa trên ARM.
Tại sao lại chạy Pinry trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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