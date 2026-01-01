Pinry là một bảng hình ảnh mã nguồn mở, tự host cho phép bạn thu thập, gắn thẻ và duyệt hình ảnh, video và trang web trong một bố cục xếp gạch trực quan hấp dẫn — tương tự như Pinterest nhưng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Nó kết hợp một back-end Django REST Framework với một front-end Vue.js và được phân phối dưới dạng một container Docker duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite để thiết lập không phụ thuộc.

Tự host Pinry có nghĩa là bộ sưu tập cá nhân của bạn vẫn riêng tư trên VPS của riêng bạn, không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán, không quảng cáo và không yêu cầu tài khoản để duyệt nếu bạn bật quyền truy cập công khai. Hỗ trợ đa người dùng, bảng công khai và riêng tư, khả năng tương thích với tiện ích mở rộng trình duyệt và một REST API đầy đủ làm cho nó phù hợp cho cả bộ sưu tập cá nhân và các nhóm cộng tác nhỏ.