Jaeger là một dự án đã tốt nghiệp của CNCF dành cho việc theo dõi phân tán từ đầu đến cuối, ban đầu được xây dựng tại Uber để giám sát hàng nghìn microservices. Nó ghi lại cách các yêu cầu lan truyền qua hệ thống của bạn — tiết lộ các phụ thuộc dịch vụ, sự cố thời gian, sự lan truyền lỗi và các nút thắt cổ chai về độ trễ mà việc ghi nhật ký truyền thống không thể nhìn thấy được. Triển khai này hỗ trợ OpenTelemetry Protocol (OTLP) ngay lập tức để tương thích với các thư viện đo lường hiện đại.

Tự lưu trữ Jaeger giữ dữ liệu theo dõi — thường chứa các định danh người dùng, truy vấn cơ sở dữ liệu và chi tiết API nội bộ — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn tránh được chi phí theo dõi từ các nhà cung cấp APM thương mại và duy trì toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ và truy cập, với chi phí dự đoán được, tăng theo VPS của bạn thay vì khối lượng lưu lượng truy cập của bạn.