Triển khai Jaeger chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng theo dõi phân tán mã nguồn mở để giám sát luồng yêu cầu và chẩn đoán các vấn đề về hiệu suất trong các kiến trúc microservice.
Chọn gói VPS cho Jaeger
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jaeger
Jaeger là một dự án đã tốt nghiệp của CNCF dành cho việc theo dõi phân tán từ đầu đến cuối, ban đầu được xây dựng tại Uber để giám sát hàng nghìn microservices. Nó ghi lại cách các yêu cầu lan truyền qua hệ thống của bạn — tiết lộ các phụ thuộc dịch vụ, sự cố thời gian, sự lan truyền lỗi và các nút thắt cổ chai về độ trễ mà việc ghi nhật ký truyền thống không thể nhìn thấy được. Triển khai này hỗ trợ OpenTelemetry Protocol (OTLP) ngay lập tức để tương thích với các thư viện đo lường hiện đại.
Tự lưu trữ Jaeger giữ dữ liệu theo dõi — thường chứa các định danh người dùng, truy vấn cơ sở dữ liệu và chi tiết API nội bộ — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn tránh được chi phí theo dõi từ các nhà cung cấp APM thương mại và duy trì toàn quyền kiểm soát việc lưu giữ và truy cập, với chi phí dự đoán được, tăng theo VPS của bạn thay vì khối lượng lưu lượng truy cập của bạn.
Các tính năng chính của Jaeger
OpenTelemetry Hỗ trợ
Khả năng thu nạp OTLP gốc có nghĩa là bất kỳ ứng dụng nào được trang bị các SDK OpenTelemetry đều có thể gửi dấu vết đến Jaeger mà không cần các trình xuất tùy chỉnh.
Đồ thị phụ thuộc dịch vụ
Biểu đồ dịch vụ được tạo tự động hiển thị mối quan hệ cuộc gọi và khối lượng yêu cầu giữa mọi dịch vụ trong kiến trúc của bạn.
Phân tích Truy vết Chuyên sâu
Dòng thời gian theo dõi chi tiết phân tích mọi span và hoạt động, kèm theo thời lượng, thẻ và nhật ký, để xác định chính xác các truy vấn chậm và lỗi.
So sánh truy vết
So sánh dữ liệu theo dõi từ trước và sau khi triển khai để nhanh chóng xác định các suy giảm hiệu suất hoặc mẫu lỗi mới do thay đổi mã gây ra.
Lấy mẫu thích ứng
Kiểm soát động lượng thu thập dấu vết để cân bằng độ sâu quan sát với chi phí lưu trữ và tiếp nhận trong các hệ thống có lưu lượng truy cập cao.
Tại sao lại chạy Jaeger trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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