Convex là một nền tảng cơ sở dữ liệu phản ứng tái định hình kiến trúc phụ trợ cho các ứng dụng hiện đại. Nó kết hợp cơ sở dữ liệu tài liệu với các đăng ký truy vấn thời gian thực, giao dịch ACID và các hàm không máy chủ chạy trực tiếp cùng với dữ liệu của bạn — tất cả trong một nền tảng tích hợp duy nhất. Khi dữ liệu thay đổi, mọi máy khách đã đăng ký sẽ tự động cập nhật mà không cần thăm dò hay quản lý WebSocket thủ công.

Tự lưu trữ Convex trên VPS của bạn cung cấp cho bạn khả năng tính toán chuyên dụng để có hiệu suất cơ sở dữ liệu nhất quán và chủ quyền dữ liệu hoàn toàn, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng xử lý dữ liệu người dùng tuân theo các quy định về quyền riêng tư. Bản triển khai này bao gồm phụ trợ Convex để lưu trữ dữ liệu và thực thi hàm, cùng với bảng điều khiển để quản lý cơ sở dữ liệu của bạn, giám sát truy vấn và triển khai các hàm không máy chủ. Sau lần khởi chạy đầu tiên, hãy tạo khóa quản trị bằng cách chạy: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh