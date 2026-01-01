Triển khai Convex với 1 nhấp.
Nền tảng cơ sở dữ liệu phản ứng mã nguồn mở với các truy vấn thời gian thực, giao dịch ACID và các hàm không máy chủ cho các ứng dụng hiện đại.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Convex
Convex là một nền tảng cơ sở dữ liệu phản ứng tái định hình kiến trúc phụ trợ cho các ứng dụng hiện đại. Nó kết hợp cơ sở dữ liệu tài liệu với các đăng ký truy vấn thời gian thực, giao dịch ACID và các hàm không máy chủ chạy trực tiếp cùng với dữ liệu của bạn — tất cả trong một nền tảng tích hợp duy nhất. Khi dữ liệu thay đổi, mọi máy khách đã đăng ký sẽ tự động cập nhật mà không cần thăm dò hay quản lý WebSocket thủ công.
Tự lưu trữ Convex trên VPS của bạn cung cấp cho bạn khả năng tính toán chuyên dụng để có hiệu suất cơ sở dữ liệu nhất quán và chủ quyền dữ liệu hoàn toàn, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng xử lý dữ liệu người dùng tuân theo các quy định về quyền riêng tư. Bản triển khai này bao gồm phụ trợ Convex để lưu trữ dữ liệu và thực thi hàm, cùng với bảng điều khiển để quản lý cơ sở dữ liệu của bạn, giám sát truy vấn và triển khai các hàm không máy chủ. Sau lần khởi chạy đầu tiên, hãy tạo khóa quản trị bằng cách chạy: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Các tính năng chính của Convex
Truy vấn thời gian thực phản ứng
Các truy vấn tự động đẩy các bản cập nhật đến các máy khách được kết nối ngay khi dữ liệu thay đổi, mà không cần thăm dò hoặc mã WebSocket thủ công.
Giao dịch ACID
Mỗi thao tác ghi đều có tính giao dịch hoàn chỉnh, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong các bản cập nhật đồng thời trên các ứng dụng đa người dùng.
Hàm Serverless
Viết logic backend dưới dạng các hàm TypeScript chạy trực tiếp bên trong công cụ cơ sở dữ liệu, cùng vị trí với dữ liệu của bạn.
Lưu trữ tệp tích hợp sẵn
Lưu trữ và phân phát tệp tin một cách tự nhiên mà không cần cấu hình dịch vụ lưu trữ đối tượng riêng biệt hoặc tích hợp CDN.
Gỡ lỗi du hành thời gian
Kiểm tra trạng thái dữ liệu lịch sử và phát lại các truy vấn trước đây để chẩn đoán lỗi mà không cần tái tạo chúng trong môi trường sản xuất.
Tại sao lại chạy Convex trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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