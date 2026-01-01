Triển khai Documenso với một nhấp cài đặt.
Nền tảng ký tài liệu mã nguồn mở cho chữ ký số ràng buộc pháp lý với toàn quyền sở hữu dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Documenso
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Documenso
Documenso là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho DocuSign, được xây dựng cho các tổ chức cần chữ ký số an toàn, có giá trị pháp lý mà không phải giao quyền kiểm soát các tài liệu nhạy cảm cho nhà cung cấp SaaS bên thứ ba. Nó hỗ trợ quy trình ký đa bên, mẫu tài liệu và nhật ký kiểm toán toàn diện, với giao diện rõ ràng phù hợp cho các đội ngũ pháp lý, nhân sự và tài chính.
Tự host Documenso trên VPS của bạn giữ mọi tài liệu, chữ ký và bản ghi kiểm toán trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không có phí theo tài liệu, không có giới hạn lưu trữ do nhà cung cấp áp đặt và không có rủi ro lộ dữ liệu thông qua một nền tảng chia sẻ. Quản lý chứng chỉ cục bộ và SMTP có thể cấu hình đảm bảo quy trình ký kết hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Các tính năng chính của Documenso
Ký kết đa bên
Chuyển tài liệu đến nhiều người ký theo thứ tự tuần tự hoặc song song và theo dõi trạng thái hoàn thành theo thời gian thực.
Dấu vết kiểm toán toàn diện
Mọi hành động đều được ghi lại với dấu thời gian và địa chỉ IP, tạo ra dấu vết bằng chứng cần thiết cho mục đích pháp lý và tuân thủ.
Mẫu tài liệu
Lưu cấu trúc tài liệu thường dùng dưới dạng mẫu để tăng tốc quy trình ký kết lặp lại như hợp đồng và NDA.
Ký chứng chỉ địa phương
Tài liệu được ký bằng chứng chỉ được quản lý cục bộ, giữ cho quá trình mã hóa hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn.
Thông báo email
Các lời nhắc tự động và cập nhật trạng thái giúp tất cả các bên liên quan nắm bắt thông tin mà không cần người gửi tài liệu phải theo dõi thủ công.
Tại sao lại chạy Documenso trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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