Documenso là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho DocuSign, được xây dựng cho các tổ chức cần chữ ký số an toàn, có giá trị pháp lý mà không phải giao quyền kiểm soát các tài liệu nhạy cảm cho nhà cung cấp SaaS bên thứ ba. Nó hỗ trợ quy trình ký đa bên, mẫu tài liệu và nhật ký kiểm toán toàn diện, với giao diện rõ ràng phù hợp cho các đội ngũ pháp lý, nhân sự và tài chính.

Tự host Documenso trên VPS của bạn giữ mọi tài liệu, chữ ký và bản ghi kiểm toán trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không có phí theo tài liệu, không có giới hạn lưu trữ do nhà cung cấp áp đặt và không có rủi ro lộ dữ liệu thông qua một nền tảng chia sẻ. Quản lý chứng chỉ cục bộ và SMTP có thể cấu hình đảm bảo quy trình ký kết hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.