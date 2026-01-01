Cài đặt Mail-Archiver chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng lưu trữ email tự host kết nối với bất kỳ hộp thư IMAP hoặc Microsoft 365 nào và lưu giữ mọi tin nhắn cục bộ.
Chọn gói VPS cho Mail-Archiver
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mail-Archiver
Mail-Archiver là một nền tảng lưu trữ và tìm kiếm email mã nguồn mở được xây dựng trên ASP.NET Core và PostgreSQL. Nó kết nối với các tài khoản IMAP và Microsoft 365 thông qua Graph API, tự động đồng bộ hóa email theo lịch trình có thể cấu hình để bạn luôn có một bản sao cục bộ, có thể tìm kiếm của mọi tin nhắn và tệp đính kèm.
Tự lưu trữ kho lưu trữ email của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc tuân thủ, nhật ký kiểm tra và lưu trữ dài hạn — không cần truy cập đám mây của bên thứ ba, không mất phí cho mỗi hộp thư và không phụ thuộc vào chính sách lưu giữ của nhà cung cấp email. Email có thể được xuất dưới dạng kho lưu trữ .mbox hoặc .eml, khôi phục về bất kỳ hộp thư nào hoặc tìm kiếm trong vài giây qua nhiều năm lịch sử.
Các tính năng chính của Mail-Archiver
Đồng bộ IMAP và M365
Tự động lưu trữ email từ bất kỳ hộp thư IMAP hoặc Microsoft 365 nào theo lịch trình có thể cấu hình, giữ cho bản sao cục bộ của bạn luôn được cập nhật.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm tức thì trên tất cả email và tệp đính kèm đã lưu trữ, với các bộ lọc theo người gửi, phạm vi ngày và hộp thư.
Xuất và khôi phục
Xuất toàn bộ hộp thư dưới dạng tệp .mbox hoặc tệp .eml đã nén, hoặc khôi phục các email đã chọn về bất kỳ hộp thư đích nào.
Truy cập đa người dùng
Quản lý nhiều người dùng với các vai trò quản trị viên, tự quản lý và tiêu chuẩn, mỗi vai trò có quyền truy cập theo tài khoản và nhật ký truy cập đầy đủ.
Chính sách lưu giữ
Tự động xóa email khỏi máy chủ thư gốc sau một số ngày đã định trong khi vẫn giữ nguyên kho lưu trữ cục bộ.
Nhập MBox và EML
Nhập các tệp lưu trữ .mbox hoặc .eml hiện có lên đến 10 GB để di chuyển khỏi các ứng dụng email hoặc công cụ lưu trữ khác.
Tại sao lại chạy Mail-Archiver trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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