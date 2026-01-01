Mail-Archiver là một nền tảng lưu trữ và tìm kiếm email mã nguồn mở được xây dựng trên ASP.NET Core và PostgreSQL. Nó kết nối với các tài khoản IMAP và Microsoft 365 thông qua Graph API, tự động đồng bộ hóa email theo lịch trình có thể cấu hình để bạn luôn có một bản sao cục bộ, có thể tìm kiếm của mọi tin nhắn và tệp đính kèm.

Tự lưu trữ kho lưu trữ email của bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc tuân thủ, nhật ký kiểm tra và lưu trữ dài hạn — không cần truy cập đám mây của bên thứ ba, không mất phí cho mỗi hộp thư và không phụ thuộc vào chính sách lưu giữ của nhà cung cấp email. Email có thể được xuất dưới dạng kho lưu trữ .mbox hoặc .eml, khôi phục về bất kỳ hộp thư nào hoặc tìm kiếm trong vài giây qua nhiều năm lịch sử.