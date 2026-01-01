Triển khai Reitti với một cú nhấp cài đặt.
Nền tảng theo dõi vị trí và dòng thời gian tự host, giúp giữ riêng tư lịch sử di chuyển của bạn như một giải pháp thay thế Google Timeline.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Reitti
Reitti là một ứng dụng theo dõi vị trí và dòng thời gian tự lưu trữ, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế riêng tư cho Google Timeline. Bạn có thể nhập lịch sử hiện có từ các bản xuất Google Maps Timeline, các tệp GPX và GeoJSON, hoặc cấp dữ liệu vị trí trực tiếp từ các ứng dụng điện thoại như OwnTracks và GPSLogger để xây dựng một bản ghi liên tục về những nơi bạn đã đến.
Reitti tự động phát hiện các địa điểm và chuyến đi quan trọng, sau đó trực quan hóa chúng trên một bản đồ tương tác với các dòng thời gian hàng ngày và số liệu thống kê di chuyển. Vì mọi thứ đều chạy trên máy chủ của riêng bạn, lịch sử vị trí chi tiết của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn và không bao giờ bị khai thác cho mục đích quảng cáo. Mẫu này bao gồm một PostGIS database cho các geospatial queries, một Redis cache và một map tile cache đi kèm để toàn bộ stack hoạt động cùng nhau ngay lập tức.
Các tính năng chính của Reitti
Nhập nhiều nguồn
Nhập lịch sử từ các tệp xuất Dòng thời gian của Google Maps, tệp GPX và GeoJSON, hoặc truyền dữ liệu trực tiếp từ OwnTracks và GPSLogger.
Tự động phát hiện địa điểm
Reitti phân tích các điểm dữ liệu thô của bạn để phát hiện những địa điểm quan trọng và các địa điểm đã ghé thăm mà không cần gắn thẻ thủ công.
Thông tin chi tiết về chuyến đi và du lịch
Các chuyển động được nhóm thành các chuyến đi với quãng đường, thời lượng và phương tiện di chuyển để dòng thời gian của bạn giống như một cuốn nhật ký.
Dòng thời gian bản đồ tương tác
Xem bất kỳ ngày nào trên bản đồ tương tác với các tuyến đường, điểm dừng và dòng thời gian hoạt động của bạn.
Quyền riêng tư tự lưu trữ
Tất cả dữ liệu vị trí được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostGIS của riêng bạn, không bao giờ được chia sẻ với Google hoặc được sử dụng cho mục đích quảng cáo.
Tại sao lại chạy Reitti trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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