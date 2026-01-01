Giảm giá lên đến 69% cho Reitti

Triển khai Reitti với một cú nhấp cài đặt.

Nền tảng theo dõi vị trí và dòng thời gian tự host, giúp giữ riêng tư lịch sử di chuyển của bạn như một giải pháp thay thế Google Timeline.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Reitti với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Reitti

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Reitti

Reitti là một ứng dụng theo dõi vị trí và dòng thời gian tự lưu trữ, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế riêng tư cho Google Timeline. Bạn có thể nhập lịch sử hiện có từ các bản xuất Google Maps Timeline, các tệp GPX và GeoJSON, hoặc cấp dữ liệu vị trí trực tiếp từ các ứng dụng điện thoại như OwnTracks và GPSLogger để xây dựng một bản ghi liên tục về những nơi bạn đã đến.

Reitti tự động phát hiện các địa điểm và chuyến đi quan trọng, sau đó trực quan hóa chúng trên một bản đồ tương tác với các dòng thời gian hàng ngày và số liệu thống kê di chuyển. Vì mọi thứ đều chạy trên máy chủ của riêng bạn, lịch sử vị trí chi tiết của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn và không bao giờ bị khai thác cho mục đích quảng cáo. Mẫu này bao gồm một PostGIS database cho các geospatial queries, một Redis cache và một map tile cache đi kèm để toàn bộ stack hoạt động cùng nhau ngay lập tức.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Reitti

Nhập nhiều nguồn

Nhập lịch sử từ các tệp xuất Dòng thời gian của Google Maps, tệp GPX và GeoJSON, hoặc truyền dữ liệu trực tiếp từ OwnTracks và GPSLogger.

Tự động phát hiện địa điểm

Reitti phân tích các điểm dữ liệu thô của bạn để phát hiện những địa điểm quan trọng và các địa điểm đã ghé thăm mà không cần gắn thẻ thủ công.

Thông tin chi tiết về chuyến đi và du lịch

Các chuyển động được nhóm thành các chuyến đi với quãng đường, thời lượng và phương tiện di chuyển để dòng thời gian của bạn giống như một cuốn nhật ký.

Dòng thời gian bản đồ tương tác

Xem bất kỳ ngày nào trên bản đồ tương tác với các tuyến đường, điểm dừng và dòng thời gian hoạt động của bạn.

Quyền riêng tư tự lưu trữ

Tất cả dữ liệu vị trí được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostGIS của riêng bạn, không bao giờ được chia sẻ với Google hoặc được sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Tại sao lại chạy Reitti trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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