Reitti là một ứng dụng theo dõi vị trí và dòng thời gian tự lưu trữ, cung cấp cho bạn một giải pháp thay thế riêng tư cho Google Timeline. Bạn có thể nhập lịch sử hiện có từ các bản xuất Google Maps Timeline, các tệp GPX và GeoJSON, hoặc cấp dữ liệu vị trí trực tiếp từ các ứng dụng điện thoại như OwnTracks và GPSLogger để xây dựng một bản ghi liên tục về những nơi bạn đã đến.

Reitti tự động phát hiện các địa điểm và chuyến đi quan trọng, sau đó trực quan hóa chúng trên một bản đồ tương tác với các dòng thời gian hàng ngày và số liệu thống kê di chuyển. Vì mọi thứ đều chạy trên máy chủ của riêng bạn, lịch sử vị trí chi tiết của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn và không bao giờ bị khai thác cho mục đích quảng cáo. Mẫu này bao gồm một PostGIS database cho các geospatial queries, một Redis cache và một map tile cache đi kèm để toàn bộ stack hoạt động cùng nhau ngay lập tức.