Triển khai ClickHouse với 1 nhấp.
Cơ sở dữ liệu OLAP dạng cột mã nguồn mở được thiết kế để phân tích thời gian thực trên hàng tỷ hàng với độ trễ truy vấn mili giây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ClickHouse
ClickHouse là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng cột mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho xử lý phân tích trực tuyến — thực hiện các truy vấn tổng hợp trên hàng tỷ hàng trong mili giây mà không cần các khối được tính toán trước hoặc các chế độ xem được vật chất hóa. Ban đầu được phát triển tại Yandex và hiện được duy trì bởi ClickHouse Inc., nó cung cấp sức mạnh cho các nền tảng phân tích, các hệ thống phụ trợ quan sát và các đường ống sự kiện sản phẩm tại các công ty từ các startup đến Cloudflare, Uber và eBay.
Tự lưu trữ ClickHouse trên VPS của bạn cung cấp cho các hệ thống phụ trợ ứng dụng, bảng điều khiển phân tích và công cụ quan sát một lớp truy vấn hiệu suất cao cho dữ liệu nhật ký, số liệu, sự kiện người dùng và khối lượng công việc chuỗi thời gian. Giao diện Play UI tích hợp sẵn cung cấp một giao diện truy vấn dựa trên trình duyệt để các nhà phân tích có thể viết SQL mà không cần cài đặt ứng dụng khách trên máy tính để bàn.
Các tính năng chính của ClickHouse
Lưu trữ dạng cột
Nén theo cột và bố cục đĩa mang lại tỷ lệ nén từ 10 đến 100 lần và các truy vấn tổng hợp nhanh hơn đáng kể so với các cơ sở dữ liệu hướng hàng.
Họ engine MergeTree
Các engine bảng chuyên biệt cho chuỗi thời gian, dữ liệu được sao chép, tổng hợp các giá trị và khối lượng công việc đồ thị tối ưu hóa lưu trữ và truy vấn cho từng trường hợp sử dụng.
Play UI tích hợp sẵn
Thực hiện các truy vấn SQL ad-hoc trực tiếp từ trình duyệt tại /play với tính năng tô sáng cú pháp, lịch sử truy vấn và trực quan hóa kết quả.
Chế độ xem vật lý
Các bảng tổng hợp trước được duy trì tăng dần cho phép bạn xử lý các truy vấn dashboard trên hàng tỷ hàng dữ liệu với độ trễ dưới một giây.
Phân tán và nhân rộng
Hỗ trợ tích hợp sẵn cho việc phân mảnh trên các node và sao chép bảng để có tính sẵn sàng cao mà không cần các dịch vụ điều phối bên ngoài.
Tại sao lại chạy ClickHouse trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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