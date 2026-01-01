ClickHouse là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng cột mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho xử lý phân tích trực tuyến — thực hiện các truy vấn tổng hợp trên hàng tỷ hàng trong mili giây mà không cần các khối được tính toán trước hoặc các chế độ xem được vật chất hóa. Ban đầu được phát triển tại Yandex và hiện được duy trì bởi ClickHouse Inc., nó cung cấp sức mạnh cho các nền tảng phân tích, các hệ thống phụ trợ quan sát và các đường ống sự kiện sản phẩm tại các công ty từ các startup đến Cloudflare, Uber và eBay.

Tự lưu trữ ClickHouse trên VPS của bạn cung cấp cho các hệ thống phụ trợ ứng dụng, bảng điều khiển phân tích và công cụ quan sát một lớp truy vấn hiệu suất cao cho dữ liệu nhật ký, số liệu, sự kiện người dùng và khối lượng công việc chuỗi thời gian. Giao diện Play UI tích hợp sẵn cung cấp một giao diện truy vấn dựa trên trình duyệt để các nhà phân tích có thể viết SQL mà không cần cài đặt ứng dụng khách trên máy tính để bàn.