Maybe là một nền tảng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mở hoàn toàn, ban đầu được xây dựng như một startup được đầu tư mạo hiểm và sau đó được phát hành theo giấy phép AGPLv3. Nền tảng này hợp nhất các tài khoản ngân hàng, danh mục đầu tư, bất động sản và các khoản nợ vào một bảng điều khiển duy nhất với tính năng theo dõi giá trị tài sản ròng, phân loại giao dịch và lập kế hoạch ngân sách. Tích hợp OpenAI tùy chọn bổ sung các thông tin chi tiết tài chính được hỗ trợ bởi AI mà không bắt buộc phải sử dụng.

Triển khai Maybe trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu tài chính nhạy cảm của bạn không bao giờ đi qua các máy chủ của bên thứ ba, bạn tránh được các khoản phí SaaS định kỳ và bạn giữ lại toàn bộ khả năng xuất và tùy chỉnh mà các nền tảng thương mại hạn chế.