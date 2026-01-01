Triển khai Maybe với cài đặt một lần nhấp.
Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mở giúp bạn giữ dữ liệu tài chính hoàn toàn trên máy chủ của mình.
Chọn gói VPS cho Maybe
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Maybe
Maybe là một nền tảng quản lý tài chính cá nhân và tài sản mã nguồn mở hoàn toàn, ban đầu được xây dựng như một startup được đầu tư mạo hiểm và sau đó được phát hành theo giấy phép AGPLv3. Nền tảng này hợp nhất các tài khoản ngân hàng, danh mục đầu tư, bất động sản và các khoản nợ vào một bảng điều khiển duy nhất với tính năng theo dõi giá trị tài sản ròng, phân loại giao dịch và lập kế hoạch ngân sách. Tích hợp OpenAI tùy chọn bổ sung các thông tin chi tiết tài chính được hỗ trợ bởi AI mà không bắt buộc phải sử dụng.
Triển khai Maybe trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu tài chính nhạy cảm của bạn không bao giờ đi qua các máy chủ của bên thứ ba, bạn tránh được các khoản phí SaaS định kỳ và bạn giữ lại toàn bộ khả năng xuất và tùy chỉnh mà các nền tảng thương mại hạn chế.
Các tính năng chính của Maybe
Theo dõi tài sản ròng
Tổng hợp tất cả tài khoản và tài sản trong một bảng điều khiển với xu hướng lịch sử và hỗ trợ đa tiền tệ.
Danh mục đầu tư
Theo dõi cổ phiếu, tiền điện tử và các khoản đầu tư khác với tính năng đồng bộ tự động từ các sàn giao dịch lớn và cập nhật theo thời gian thực.
Phân loại giao dịch
Quy tắc thông minh và tự động hóa được hỗ trợ bởi AI tùy chọn phân loại chi tiêu để ngân sách luôn chính xác mà không cần nỗ lực thủ công.
Quyền riêng tư dữ liệu hoàn toàn
Dữ liệu tài chính chỉ tồn tại trên VPS của bạn — không bên thứ ba nào truy cập, không phân tích quảng cáo, không phí đăng ký SaaS.
Thông tin chi tiết tài chính AI
Mang theo khóa API OpenAI của riêng bạn để mở khóa lời khuyên tài chính dạng hội thoại và các đề xuất phân loại tự động.
Tại sao lại chạy Maybe trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
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