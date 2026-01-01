Triển khai iTop với 1 nhấp.
Nền tảng ITSM và CMDB mã nguồn mở để quản lý dịch vụ CNTT, cơ sở hạ tầng và quy trình làm việc hỗ trợ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với iTop
iTop (Cổng thông tin vận hành IT) là một nền tảng IT Service Management mã nguồn mở hoàn toàn, dựa trên web, được xây dựng dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL. Nó kết hợp một Configuration Management Database mạnh mẽ với các module helpdesk, quản lý sự cố, vấn đề, thay đổi và dịch vụ — tất cả trong một ứng dụng tự host.
Không giống như các công cụ SaaS ITSM tính phí theo từng agent, việc tự host iTop trên VPS của riêng bạn mang lại cho đội ngũ IT của bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu, khả năng tùy chỉnh và tích hợp. Bạn có thể mở rộng iTop thông qua các add-on từ iTop Hub để điều chỉnh nó phù hợp với các quy trình làm việc vận hành cụ thể của bạn.
Các tính năng chính của iTop
CMDB tích hợp
Theo dõi tất cả tài sản IT và các mối quan hệ của chúng trong một cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh hoàn toàn với phân tích tác động đồ họa.
Sự cố và bộ phận hỗ trợ
Xử lý các phiếu hỗ trợ với tính năng theo dõi SLA, thông báo cho người dùng và nhật ký kiểm toán đầy đủ mọi hành động đã thực hiện.
Quản lý thay đổi
Lập kế hoạch và phê duyệt các thay đổi với các quy trình làm việc có cấu trúc giúp môi trường CNTT của bạn ổn định và có thể truy vết.
Danh mục dịch vụ
Xác định và quản lý các dịch vụ cung cấp, hợp đồng và các mục tiêu SLA trên toàn bộ tổ chức CNTT của bạn.
Có thể mở rộng thông qua tiện ích bổ sung
Mở rộng iTop với các tiện ích mở rộng cộng đồng và thương mại từ iTop Hub mà không cần sửa đổi mã nguồn chính.
Tại sao lại chạy iTop trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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