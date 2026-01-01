iTop (Cổng thông tin vận hành IT) là một nền tảng IT Service Management mã nguồn mở hoàn toàn, dựa trên web, được xây dựng dựa trên các phương pháp hay nhất của ITIL. Nó kết hợp một Configuration Management Database mạnh mẽ với các module helpdesk, quản lý sự cố, vấn đề, thay đổi và dịch vụ — tất cả trong một ứng dụng tự host.

Không giống như các công cụ SaaS ITSM tính phí theo từng agent, việc tự host iTop trên VPS của riêng bạn mang lại cho đội ngũ IT của bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu, khả năng tùy chỉnh và tích hợp. Bạn có thể mở rộng iTop thông qua các add-on từ iTop Hub để điều chỉnh nó phù hợp với các quy trình làm việc vận hành cụ thể của bạn.