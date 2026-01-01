Triển khai Maintenant với một cú nhấp.
Giám sát Docker và Kubernetes không cần cấu hình với tình trạng container, kiểm tra endpoint, chứng chỉ và trang trạng thái công khai.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Maintenant
Maintenant là một công cụ giám sát hợp nhất mã nguồn mở thay thế nhiều công cụ tự lưu trữ cùng một lúc. Chỉ cần triển khai một container và nó tự động phát hiện mọi khối lượng công việc trên máy chủ của bạn, theo dõi trạng thái container, mức sử dụng tài nguyên, các điểm cuối HTTP và TCP, chứng chỉ TLS, cập nhật hình ảnh và rủi ro bảo mật mạng từ một Go-powered dashboard.
Được thiết kế cho những người tự lưu trữ và các nhóm nhỏ, Maintenant được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite, không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc công cụ chuyển tiếp log. Nó cố ý được phân phối mà không có xác thực tích hợp và được thiết kế để nằm sau reverse proxy hiện có của bạn, để bạn duy trì một lớp nhận dạng duy nhất trên toàn bộ hệ thống của mình đồng thời sở hữu mọi metric, dòng log và alert mà không phải trả phí theo từng máy chủ hoặc từng metric.
Các tính năng chính của Maintenant
Container tự động phát hiện
Phát hiện mọi vùng chứa Docker và khối lượng công việc Kubernetes ngay khi chúng khởi động, bao gồm các thay đổi trạng thái, vòng lặp khởi động lại và truyền phát nhật ký.
Kiểm tra điểm cuối và tín hiệu sống
Định nghĩa các trình giám sát nhịp tim HTTP, TCP và cron thông qua nhãn Docker với ngưỡng lỗi và phục hồi có thể cấu hình.
Theo dõi chứng chỉ TLS
Tự động nhập chứng chỉ từ các HTTPS endpoints được giám sát và cảnh báo vào 30, 14, 7, 3 và 1 ngày trước khi hết hạn.
Chỉ số tài nguyên
Biểu đồ CPU, bộ nhớ, mạng và I/O đĩa theo thời gian thực cho mỗi vùng chứa với cảnh báo ngưỡng được khử nhiễu để giữ mức độ nhiễu thấp.
Cập nhật thông tin
Quét các registry OCI để so sánh digest hình ảnh, nhờ đó bạn biết chính xác những khối lượng công việc nào có phiên bản mới hơn đang chờ.
Trang trạng thái công khai
Tổng hợp mức độ nghiêm trọng của giám sát vào một trang trạng thái thời gian thực, được cung cấp bởi Server-Sent Events, dành cho khách hàng và đồng đội.
Tại sao lại chạy Maintenant trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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