Maintenant là một công cụ giám sát hợp nhất mã nguồn mở thay thế nhiều công cụ tự lưu trữ cùng một lúc. Chỉ cần triển khai một container và nó tự động phát hiện mọi khối lượng công việc trên máy chủ của bạn, theo dõi trạng thái container, mức sử dụng tài nguyên, các điểm cuối HTTP và TCP, chứng chỉ TLS, cập nhật hình ảnh và rủi ro bảo mật mạng từ một Go-powered dashboard.

Được thiết kế cho những người tự lưu trữ và các nhóm nhỏ, Maintenant được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite, không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc công cụ chuyển tiếp log. Nó cố ý được phân phối mà không có xác thực tích hợp và được thiết kế để nằm sau reverse proxy hiện có của bạn, để bạn duy trì một lớp nhận dạng duy nhất trên toàn bộ hệ thống của mình đồng thời sở hữu mọi metric, dòng log và alert mà không phải trả phí theo từng máy chủ hoặc từng metric.