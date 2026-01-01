Triển khai Formbricks chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các khảo sát mục tiêu trên các kênh trong ứng dụng, liên kết, website và email.
Chọn gói VPS cho Formbricks
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Formbricks
Formbricks là một nền tảng quản lý trải nghiệm mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Qualtrics và SurveyMonkey. Các nhóm sản phẩm và tiếp thị sử dụng nó để xây dựng các khảo sát tiếp cận người dùng chính xác tại nơi họ đang ở — bên trong các ứng dụng web thông qua JavaScript SDK, trên các trang liên kết độc lập, được nhúng vào các trang web hoặc được gửi qua các chiến dịch email. Tất cả các phản hồi đều đổ vào một bảng điều khiển thống nhất với tính năng phân đoạn và lọc được tích hợp sẵn.
Tự lưu trữ Formbricks trên VPS của bạn giúp bạn toàn quyền sở hữu mọi phản hồi khảo sát và phân khúc đối tượng mà không làm dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Người dùng đầu tiên đăng ký sau khi triển khai sẽ trở thành quản trị viên, không có thông tin đăng nhập mặc định nào để phân phối. PostgreSQL và Valkey được cấu hình sẵn và sẵn sàng hoạt động ngay từ lần khởi động đầu tiên.
Các tính năng chính của Formbricks
Phân phối đa kênh
Tiếp cận người trả lời trong ứng dụng thông qua JavaScript SDK, trên các trang liên kết có thể chia sẻ, được nhúng vào các trang web hoặc qua email — tất cả được quản lý từ một bảng điều khiển duy nhất.
Nhắm mục tiêu đối tượng SDK
Hiển thị khảo sát cho các phân khúc người dùng cụ thể dựa trên các thuộc tính, sự kiện tùy chỉnh hoặc các hành động trong quá khứ được theo dõi thông qua Formbricks SDK.
Trình chỉnh sửa logic phân nhánh
Xây dựng các khảo sát nhiều bước với logic điều kiện, quy tắc bỏ qua và các loại đầu vào đa dạng thông qua trình chỉnh sửa trực quan không cần mã.
Định tuyến phản hồi tự động
Tự động đẩy phản hồi đến Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier hoặc n8n khi có lượt gửi mới.
Phân tích lượt gửi
Xem tỷ lệ hoàn thành, tóm tắt phản hồi và các bài gửi riêng lẻ trực tiếp trong bảng điều khiển mà không cần xuất dữ liệu.
Khảo sát đa ngôn ngữ
Triển khai khảo sát bằng nhiều ngôn ngữ đồng thời từ một cấu hình khảo sát duy nhất để tiếp cận đối tượng toàn cầu.
Tại sao lại chạy Formbricks trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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