Giảm giá lên đến 69% cho Formbricks

Triển khai Formbricks chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các khảo sát mục tiêu trên các kênh trong ứng dụng, liên kết, website và email.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Formbricks chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Formbricks

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Formbricks

Formbricks là một nền tảng quản lý trải nghiệm mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Qualtrics và SurveyMonkey. Các nhóm sản phẩm và tiếp thị sử dụng nó để xây dựng các khảo sát tiếp cận người dùng chính xác tại nơi họ đang ở — bên trong các ứng dụng web thông qua JavaScript SDK, trên các trang liên kết độc lập, được nhúng vào các trang web hoặc được gửi qua các chiến dịch email. Tất cả các phản hồi đều đổ vào một bảng điều khiển thống nhất với tính năng phân đoạn và lọc được tích hợp sẵn.

Tự lưu trữ Formbricks trên VPS của bạn giúp bạn toàn quyền sở hữu mọi phản hồi khảo sát và phân khúc đối tượng mà không làm dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Người dùng đầu tiên đăng ký sau khi triển khai sẽ trở thành quản trị viên, không có thông tin đăng nhập mặc định nào để phân phối. PostgreSQL và Valkey được cấu hình sẵn và sẵn sàng hoạt động ngay từ lần khởi động đầu tiên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Formbricks

Phân phối đa kênh

Tiếp cận người trả lời trong ứng dụng thông qua JavaScript SDK, trên các trang liên kết có thể chia sẻ, được nhúng vào các trang web hoặc qua email — tất cả được quản lý từ một bảng điều khiển duy nhất.

Nhắm mục tiêu đối tượng SDK

Hiển thị khảo sát cho các phân khúc người dùng cụ thể dựa trên các thuộc tính, sự kiện tùy chỉnh hoặc các hành động trong quá khứ được theo dõi thông qua Formbricks SDK.

Trình chỉnh sửa logic phân nhánh

Xây dựng các khảo sát nhiều bước với logic điều kiện, quy tắc bỏ qua và các loại đầu vào đa dạng thông qua trình chỉnh sửa trực quan không cần mã.

Định tuyến phản hồi tự động

Tự động đẩy phản hồi đến Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier hoặc n8n khi có lượt gửi mới.

Phân tích lượt gửi

Xem tỷ lệ hoàn thành, tóm tắt phản hồi và các bài gửi riêng lẻ trực tiếp trong bảng điều khiển mà không cần xuất dữ liệu.

Khảo sát đa ngôn ngữ

Triển khai khảo sát bằng nhiều ngôn ngữ đồng thời từ một cấu hình khảo sát duy nhất để tiếp cận đối tượng toàn cầu.

Tại sao lại chạy Formbricks trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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