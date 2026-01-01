Formbricks là một nền tảng quản lý trải nghiệm mã nguồn mở được xây dựng như một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Qualtrics và SurveyMonkey. Các nhóm sản phẩm và tiếp thị sử dụng nó để xây dựng các khảo sát tiếp cận người dùng chính xác tại nơi họ đang ở — bên trong các ứng dụng web thông qua JavaScript SDK, trên các trang liên kết độc lập, được nhúng vào các trang web hoặc được gửi qua các chiến dịch email. Tất cả các phản hồi đều đổ vào một bảng điều khiển thống nhất với tính năng phân đoạn và lọc được tích hợp sẵn.

Tự lưu trữ Formbricks trên VPS của bạn giúp bạn toàn quyền sở hữu mọi phản hồi khảo sát và phân khúc đối tượng mà không làm dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Người dùng đầu tiên đăng ký sau khi triển khai sẽ trở thành quản trị viên, không có thông tin đăng nhập mặc định nào để phân phối. PostgreSQL và Valkey được cấu hình sẵn và sẵn sàng hoạt động ngay từ lần khởi động đầu tiên.